РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15828 посетителей онлайн
Новости Жертвы среди гражданского населения Украины Массированный комбинированный удар
4 742 19

Украинский хоккеист и флорболист Юрий Орлов погиб в результате удара РФ по Киеву

Украинский хоккеист и флорболист Юрий Орлов
Фото: Юрій Орлов / Українська Федерація Флорболу / Facebook

В результате массированного российского обстрела Киева в ночь на 14 мая погиб украинский хоккеист и флорболист Юрий Орлов. Спортсмену было всего 30 лет.

Об этом сообщила Федерация флорбола Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"Юрий был не просто игроком — он был человеком, который жил флорболом, отдавал все силы развитию команды и оставил весомый след в украинском флорболе", — говорится в сообщении.

Орлов погиб вместе со своей девушкой. Пара проживала в многоквартирном доме в Дарницком районе, который обрушился в результате удара РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: ракеты и дроны ударили по столице, 12 погибших, среди них — 2 детей. ВИДЕО (обновлено)

  • Как профессиональный хоккеист Юрий Орлоф выступал за киевские команды "Дженералз" и "Крижинка-Компаньон". Также он был капитаном и лидером команды Kyiv Floorball Club в чемпионате Украины по флорболу, где в сезоне-2022/23 стал лучшим бомбардиром.

Что предшествовало?

  • Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 12 человек. Десятки пострадавших.
  • По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.

  • Мэр Виталий Кличко сообщил, что в пятницу, 15 мая, в столице объявлен День траура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон о массированном ударе по Украине: Россия демонстрирует лицемерие и слабость

Автор: 

Киев (26286) обстрел (32597) хоккей (129) потери (4664) Воздушные атаки на Киев (941)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
пздц...я дозволяю путіну провести парад 9 травня.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:06 Ответить
+12
собаки кацапські, ненавиджу.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:08 Ответить
+12
поправка, хокеїсти - це спортсмени, а не вчені, вони молоді і здорові, а не талановиті і розумні.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пздц...я дозволяю путіну провести парад 9 травня.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:06 Ответить
Так,ніби не знав ,що ***** на члені його бачив,а особливо після параду((
показать весь комментарий
14.05.2026 20:44 Ответить
можливо до всіх хто ще живе в країні рожевих поні дійде нарешті, що у плешивого в планах тотальний терор і знищення українців, незалежно від указів зелі чи меморандумів наших партнерів.
показать весь комментарий
14.05.2026 21:14 Ответить
собаки кацапські, ненавиджу.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:08 Ответить
Це не люди, це навіть не тварини. Це - сарана, тобто, хижі комахи...
показать весь комментарий
14.05.2026 20:14 Ответить
Нежить.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:26 Ответить
Це трипер на тілі людства.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:49 Ответить
тріпер лікуєтьться - кацапи ні.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:31 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 20:27 Ответить
Ага: типу чого він не на фронті, бо йому 30 років.... Якась спотворена логіка у людей... А потім вони дивуються, чому талановиті і розумні люди потихеньку звідси їдуть назавжди
показать весь комментарий
14.05.2026 20:54 Ответить
поправка, хокеїсти - це спортсмени, а не вчені, вони молоді і здорові, а не талановиті і розумні.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:56 Ответить
А 50+ на фронті це норм?
показать весь комментарий
14.05.2026 20:59 Ответить
невідомий вова таки знову спровокував невідомих кацапів на відомих киян повбивати...
показать весь комментарий
14.05.2026 23:36 Ответить
Скотів і провокувати не потрібно.
Бидлу заплатили і погнали вбивати.
І бидло кланяючись побігло вбивати.
показать весь комментарий
14.05.2026 23:43 Ответить
та зрозуміло все, пане...
показать весь комментарий
14.05.2026 23:46 Ответить
дайте мені їх обох засратих карликів за шею подержати, бо дві руки маю.
показать весь комментарий
14.05.2026 23:42 Ответить
 
 