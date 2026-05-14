Украинский хоккеист и флорболист Юрий Орлов погиб в результате удара РФ по Киеву

В результате массированного российского обстрела Киева в ночь на 14 мая погиб украинский хоккеист и флорболист Юрий Орлов. Спортсмену было всего 30 лет.

Об этом сообщила Федерация флорбола Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Юрий был не просто игроком — он был человеком, который жил флорболом, отдавал все силы развитию команды и оставил весомый след в украинском флорболе", — говорится в сообщении.

Орлов погиб вместе со своей девушкой. Пара проживала в многоквартирном доме в Дарницком районе, который обрушился в результате удара РФ.

Как профессиональный хоккеист Юрий Орлоф выступал за киевские команды "Дженералз" и "Крижинка-Компаньон". Также он был капитаном и лидером команды Kyiv Floorball Club в чемпионате Украины по флорболу, где в сезоне-2022/23 стал лучшим бомбардиром.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. Известно о гибели 12 человек. Десятки пострадавших.

По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в пятницу, 15 мая, в столице объявлен День траура.

