Макрон о массированном ударе по Украине: Россия демонстрирует лицемерие и слабость

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил массированную российскую атаку на Украину в ночь на 14 мая.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Нанеся новый массированный удар беспилотниками и ракетами по украинским городам и гражданскому населению — самый масштабный за последние четыре года — Россия еще больше усугубляет преступность своей агрессии.

Она демонстрирует все то лицемерие, с которым вела переговоры о хрупком перемирии последних дней", — подчеркнул лидер Франции.

По словам Макрона, атаками на гражданских Россия демонстрирует не столько свою силу, сколько слабость.

"Ей не хватает решений на поле боя, и она не знает, как завершить свою захватническую войну.

Франция стоит плечом к плечу с Украиной и украинским народом и будет продолжать мобилизовывать усилия для прекращения боевых действий и установления справедливого и прочного мира для Украины, который гарантирует ее безопасность и безопасность всей Европы", — подытожил он.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксировано:

разрушение жилых домов;

пожары после падения обломков;

частичные обрушения многоэтажек;

люди могут оказаться под завалами.

В Киеве известно о гибели 7 человек. Десятки пострадавших. По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель — 56 ракет и 675 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.

