Макрон о массированном ударе по Украине: Россия демонстрирует лицемерие и слабость
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил массированную российскую атаку на Украину в ночь на 14 мая.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Нанеся новый массированный удар беспилотниками и ракетами по украинским городам и гражданскому населению — самый масштабный за последние четыре года — Россия еще больше усугубляет преступность своей агрессии.
Она демонстрирует все то лицемерие, с которым вела переговоры о хрупком перемирии последних дней", — подчеркнул лидер Франции.
По словам Макрона, атаками на гражданских Россия демонстрирует не столько свою силу, сколько слабость.
"Ей не хватает решений на поле боя, и она не знает, как завершить свою захватническую войну.
Франция стоит плечом к плечу с Украиной и украинским народом и будет продолжать мобилизовывать усилия для прекращения боевых действий и установления справедливого и прочного мира для Украины, который гарантирует ее безопасность и безопасность всей Европы", — подытожил он.
Массированный комбинированный удар 14 мая
Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.
Главный удар пришелся на Киев. Зафиксировано:
- разрушение жилых домов;
- пожары после падения обломков;
- частичные обрушения многоэтажек;
- люди могут оказаться под завалами.
В Киеве известно о гибели 7 человек. Десятки пострадавших. По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.
Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.
В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель — 56 ракет и 675 БПЛА.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.
