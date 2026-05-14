Новости
Макрон о массированном ударе по Украине: Россия демонстрирует лицемерие и слабость

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил массированную российскую атаку на Украину в ночь на 14 мая.

"Нанеся новый массированный удар беспилотниками и ракетами по украинским городам и гражданскому населению — самый масштабный за последние четыре года — Россия еще больше усугубляет преступность своей агрессии.

Она демонстрирует все то лицемерие, с которым вела переговоры о хрупком перемирии последних дней", — подчеркнул лидер Франции.

По словам Макрона, атаками на гражданских Россия демонстрирует не столько свою силу, сколько слабость.

"Ей не хватает решений на поле боя, и она не знает, как завершить свою захватническую войну.

Франция стоит плечом к плечу с Украиной и украинским народом и будет продолжать мобилизовывать усилия для прекращения боевых действий и установления справедливого и прочного мира для Украины, который гарантирует ее безопасность и безопасность всей Европы", — подытожил он.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксировано:

  • разрушение жилых домов;
  • пожары после падения обломков;
  • частичные обрушения многоэтажек;
  • люди могут оказаться под завалами.

В Киеве известно о гибели 7 человек. Десятки пострадавших. По меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель — 56 ракет и 675 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.

Слабкість демонструє як раз Європа.
14.05.2026 16:45 Ответить
А шо демонструєте ви? - не хочете виділити 0.25 ВВП на допомогу українській армії - лякає наша корупція? - допоможіть Скальпами
14.05.2026 16:33 Ответить
Кацапи - це страшне зло для всього людства , так як вони запустили
своі мітастази по всьому світові !!
Вбийте кремлівського ублюдка путлєра і буде свято на землі 😡
14.05.2026 16:34 Ответить
лицемірство - так, слабкість? - ні. вона демонструє, що срати на всіх хотіла з такими санкціями та рудим сопляшником...
14.05.2026 16:27 Ответить
Силу вона б мала на фронті продемонструвати, і в міжнародній політиці, щоб зайти на зустріч Трампа і Сі, нахабно посміхнутись і сказати "трєтьєй буду, промєж вамі сяду".
14.05.2026 16:36 Ответить
Це жінка йому сказала засудить? А то буде як минулого разу?
14.05.2026 16:29 Ответить
А ти силу і рішучість?
14.05.2026 16:30 Ответить
А занепокоєнь вже не буде?
14.05.2026 16:43 Ответить
макрон считает , что слабо ударили, нужно сильнее?
14.05.2026 17:19 Ответить
Потужна рішучість!
14.05.2026 18:13 Ответить
Слабость демонстрируешь ты вместе с остальными еу куколдами которые ждут не дождуться залезть в шоколадный глаз путьки на переговорах. Что тут говорить когда парашка гоняет танкеры с нефти под конвоями, а вы наблюдаете за ними и не в состоянии обеспечить выполнение своих же санкций. Но языками чесать научились хорошо
14.05.2026 18:14 Ответить
 
 