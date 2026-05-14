На все эти удары РФ будет дан справедливый ответ. Нужно давить на Москву, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский обещает дать достойный отпор на массированные удары РФ по Украине.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Президент напомнил, что на данный момент известно о пяти погибших в Киеве, 40 человек ранены в столице.
"Еще семь человек ранены в Киевской области. В Харькове уже 28 пострадавших. Двое людей ранены в Одесской области. Всего по стране повреждено 180 объектов, из них более 50 - обычные жилые дома.
Сейчас еще продолжается поисково-спасательная операция в Дарницком районе Киева. Ищут людей под завалами дома. Более 10 человек считаются пропавшими без вести. Работают все необходимые службы и в Оболонском районе. Также продолжается восстановление после российских ударов на Полтавщине. Всего к ликвидации последствий обстрела по всей стране уже было привлечено более 750 сотрудников ГСЧС Украины и почти 750 полицейских. Благодарен всем, кто помогает спасателям и полиции", - отметил он.
Работа ПВО
"Значительное количество ракет и дронов во время этих атак удалось сбить. Общий процент сбитых - более 93%. Конечно, нужно выше. И, конечно, сложнее всего - защищаться от баллистики. Спасибо всем, кто нам помогает в этом.
На все эти удары будет справедливый ответ. И нужно давить на Москву так, чтобы они там ощущали последствия своего террора. Важно, чтобы были санкции мира против России. Ответственность России за войну и наше санкционное давление должны работать на сто процентов. И еще очень важно, чтобы мир не молчал об этом терроре и был с Украиной", - подытожил он.
Массированный комбинированный удар 14 мая
Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.
Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:
- разрушение жилых домов;
- пожары после падения обломков;
- частичные обрушения многоэтажек;
- люди могут оказаться под завалами.
Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.
В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.
І молися своїм богам, щоб не розділити долю Портнова.
Побільше руїн, що б вони могли сфоткатися
який потужний "тиск" був на мААААскву 9 травня....
так "тиснув", що аж парад москалі провели без проблем....
БРЕХУН,по его словам,весь Ближний Восток защитил от ракет и шахидов и только в Украине каждый день гибнут десятки мирных украинцев.Прилетает везде.А этот,сидя в бункере со своей челядью,только успевает нам рассказывать-Приготовьтесь,сегодня по вам будут в очередной раз бомбить самолёты и прилетать шахеды..Мои соболезнования родственникам погибших..