РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16283 посетителя онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
2 522 43

На все эти удары РФ будет дан справедливый ответ. Нужно давить на Москву, - Зеленский

Зеленский обещает ответ на удары РФ по Украине

Президент Владимир Зеленский обещает дать достойный отпор на массированные удары РФ по Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Президент напомнил, что на данный момент известно о пяти погибших в Киеве, 40 человек ранены в столице.

"Еще семь человек ранены в Киевской области. В Харькове уже 28 пострадавших. Двое людей ранены в Одесской области. Всего по стране повреждено 180 объектов, из них более 50 - обычные жилые дома.

Сейчас еще продолжается поисково-спасательная операция в Дарницком районе Киева. Ищут людей под завалами дома. Более 10 человек считаются пропавшими без вести. Работают все необходимые службы и в Оболонском районе. Также продолжается восстановление после российских ударов на Полтавщине. Всего к ликвидации последствий обстрела по всей стране уже было привлечено более 750 сотрудников ГСЧС Украины и почти 750 полицейских. Благодарен всем, кто помогает спасателям и полиции", - отметил он.

Работа ПВО

"Значительное количество ракет и дронов во время этих атак удалось сбить. Общий процент сбитых - более 93%. Конечно, нужно выше. И, конечно, сложнее всего - защищаться от баллистики. Спасибо всем, кто нам помогает в этом.

На все эти удары будет справедливый ответ. И нужно давить на Москву так, чтобы они там ощущали последствия своего террора. Важно, чтобы были санкции мира против России. Ответственность России за войну и наше санкционное давление должны работать на сто процентов. И еще очень важно, чтобы мир не молчал об этом терроре и был с Украиной", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания ускорит поставки систем ПВО Украине после массированного удара РФ, - Гили

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

  • разрушение жилых домов;
  • пожары после падения обломков;
  • частичные обрушения многоэтажек;
  • люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.

Смотрите: Массированная атака РФ на Киев: ракеты и дроны ударили по столице, четверо погибших, 40 пострадавших. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (24246) обстрел (32597)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
черговий гундос зеленого зрадника...потужна відповідь
показать весь комментарий
14.05.2026 13:29 Ответить
+27
показать весь комментарий
14.05.2026 13:37 Ответить
+18
Ти гундосий поц уже дістав своєю туфтяною хуцпою? Іди нахєр і не заважай укрїнцям!
показать весь комментарий
14.05.2026 13:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
черговий гундос зеленого зрадника...потужна відповідь
показать весь комментарий
14.05.2026 13:29 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 13:29 Ответить
Тиснер
показать весь комментарий
14.05.2026 13:30 Ответить
Потужний
показать весь комментарий
14.05.2026 13:33 Ответить
Ти гундосий поц уже дістав своєю туфтяною хуцпою? Іди нахєр і не заважай укрїнцям!
показать весь комментарий
14.05.2026 13:32 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 13:32 Ответить
За всі твої манси, "вова R1", теж буде справедлива відповідь.
І молися своїм богам, щоб не розділити долю Портнова.
показать весь комментарий
14.05.2026 13:32 Ответить
Ага запустимо 3000 балістичних ракет, які зробили в 2025р ?
показать весь комментарий
14.05.2026 13:32 Ответить
Вже пізно, вони всі "полетіли" ще у 2025 році, правда у вигляді грошей на офшорні рахунки, але то таке)
показать весь комментарий
14.05.2026 13:48 Ответить
О да, щас будет супер Потужный ответ в виде прилета дронов по какой-нибудь очередной бочке с нефтью! Вот это кацапы аж задрожат прям!
показать весь комментарий
14.05.2026 13:33 Ответить
Чим тиснути, двушечками?
показать весь комментарий
14.05.2026 13:35 Ответить
как там пагодка то в Бухаресте? что тебе те украинцы, они же не твоей крови
показать весь комментарий
14.05.2026 13:36 Ответить
Там теплее, климат мягче
показать весь комментарий
14.05.2026 13:51 Ответить
обіцяти, не означає одружуватися
показать весь комментарий
14.05.2026 13:36 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 13:37 Ответить
Це жесть. Чувак просто живе своє найкраще життя
показать весь комментарий
14.05.2026 13:53 Ответить
Турист блд..границы 5 год закрыты,оно путешествует...**** делать на Кипре,в Иордании и Сирии,может мне кто нибудь объяснить?? Это что партнеры,там какой то особый интерес,оттуда помощь или бизнес??Следующее будет наверное Гвинея Бисау и Папуа Новая Гвинея...главное подальше,когда Украину кацапы долбят,а ты никуя не отвечаешь зеркально...
показать весь комментарий
14.05.2026 15:19 Ответить
Турист грьобаний!
показать весь комментарий
14.05.2026 15:25 Ответить
Могилку Чаушеску відвідав?
показать весь комментарий
14.05.2026 13:39 Ответить
Так це ж вже було, бл*ть! Щоб була відповіть потрібно тиснути на гундосого, дуже тиснути щоб його брехлива пика луснула.
показать весь комментарий
14.05.2026 13:40 Ответить
Ще один тискач , ау ти обісрався з міндичем і дерьмаком! Прибирати цю просочену іуду треба
показать весь комментарий
14.05.2026 13:40 Ответить
Статист вийшов на арену цирка.Справедлива відповідь це що,блекаут від Калініграда до Уралу,чи блекаут в Москві,Петербурзі.Справедлива відповідь це не тоді колись,можливо, Ху...ла притягнуть до кримінальної відповідальності, заочно,коли він здохне,а це коли така ж кількість,а то і в два рази більше буде нанесено удар по стратегічним об'єктам недоімперії БПЛА,крилатими ракетами,балістикою.Вже скоро рік як ти все асиметрично відповідаєш на удари паРаши по Україні.
показать весь комментарий
14.05.2026 13:40 Ответить
оце і є головна причина війни в Україні.
показать весь комментарий
14.05.2026 13:41 Ответить
"Справедлива відповідь" - це запустять дринчаки Штілермана з 15 кг вибухівки по якомусь НПЗ площею декілька сот гектарів. Після чого знімуть гундосік про знищення російської економіки.
показать весь комментарий
14.05.2026 13:44 Ответить
В єлабугу треба херачити, в Росії ракет , бомбардувальники і винищувачі а вони в бочки ******* яких в кацапів тисячі
показать весь комментарий
14.05.2026 13:45 Ответить
Наша відповідь супостату. Ми готові для модних журналів ще багато фоток зробити!

показать весь комментарий
14.05.2026 13:46 Ответить
Мдааа - їм весело, що країна в руїнах....
Побільше руїн, що б вони могли сфоткатися
показать весь комментарий
14.05.2026 14:00 Ответить
Як цей тискун вже втискався.
показать весь комментарий
14.05.2026 13:53 Ответить
ну да, ну да....
який потужний "тиск" був на мААААскву 9 травня....
так "тиснув", що аж парад москалі провели без проблем....
показать весь комментарий
14.05.2026 13:56 Ответить
Ага. Натиснемо на моцкву новими переговорами і перемир'ями
показать весь комментарий
14.05.2026 14:04 Ответить
Вава, ти можеш тиснути тільки на прутень ***** своїм смердючим ротом.
показать весь комментарий
14.05.2026 14:06 Ответить
Колеги, точніше притомні громадяни Цензору😸. Вітаю нас всіх, бо ми є екстрасенси, у нас є сила передбачення того що прохрипить Зеленський. От хто б ще міг подумати та знати, що він так неочікувано та потужно скаже що потрібен ТИСК на росію...😸
показать весь комментарий
14.05.2026 14:09 Ответить
Відповідь вже готується: аеропортне перемирʼя це та потужна відповідь мабуть?
показать весь комментарий
14.05.2026 14:12 Ответить
Ну так кацапи ж напевно погодяться не даремно вони сьогодні били Бориспіль.
показать весь комментарий
14.05.2026 14:17 Ответить
Та я впевнена, що цю ідею вони і подали через кротів, бо наші почали діставати по бомберах
показать весь комментарий
14.05.2026 15:31 Ответить
Ты с зимы даешь, клоун
показать весь комментарий
14.05.2026 14:19 Ответить
Тільки чомусь сьогодні як і вчора ворог нищив Україну відповіді по рашистах не було.Як від тебе вже всі втомилися.
показать весь комментарий
14.05.2026 14:32 Ответить
Піздабол. Ти вже обіцяв блекаут у мацкві. І балістику теж обіцяв. І ще багато чого.
показать весь комментарий
14.05.2026 14:37 Ответить
справедливий "зелений блекаут Москви" заморозив столицю України цієї зими більшк як на місяць..."бідоносець для України і її народу.котрого прикупив "мудрому наріду" куйло
показать весь комментарий
14.05.2026 15:10 Ответить
Ти ще стурбованість вискажи . Що колись буде ( может быть , потом , половину ) відповідь - це вже дратує не аби як .
показать весь комментарий
14.05.2026 15:41 Ответить
Мародер
показать весь комментарий
14.05.2026 15:51 Ответить
Справедливість, а що ти знаєш про це?Зеленський це як Санта Барбара -не завершені сюжетні лінії, драматичні сімейні таємниці,штучність подій..
показать весь комментарий
14.05.2026 15:58 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZY2RG8-cJXoQb74ivpYWaI-5tSq4-KgPLDsaBIwTm6HkOQyUsPrj1rG0cwR4yFw6Y3upcLVYFZTNdZP0YV8vvEIOPD80tJ7XTV9J9BKAALCTsBnCtB--odpKyfri87nbHyIoveUyfy80v904knK4hwDA5oFQ5wBBXdtx8vrIJb3tIwfyms91K13o8dPLoRMZE8&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZY2RG8-cJXoQb74ivpYWaI-5tSq4-KgPLDsaBIwTm6HkOQyUsPrj1rG0cwR4yFw6Y3upcLVYFZTNdZP0YV8vvEIOPD80tJ7XTV9J9BKAALCTsBnCtB--odpKyfri87nbHyIoveUyfy80v904knK4hwDA5oFQ5wBBXdtx8vrIJb3tIwfyms91K13o8dPLoRMZE8&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевським.

БРЕХУН,по его словам,весь Ближний Восток защитил от ракет и шахидов и только в Украине каждый день гибнут десятки мирных украинцев.Прилетает везде.А этот,сидя в бункере со своей челядью,только успевает нам рассказывать-Приготовьтесь,сегодня по вам будут в очередной раз бомбить самолёты и прилетать шахеды..Мои соболезнования родственникам погибших..
показать весь комментарий
14.05.2026 16:26 Ответить
 
 