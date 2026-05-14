За всі ці удари РФ буде справедлива відповідь. Потрібно тиснути на Москву, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обіцяє справедливу відповідь за масовані удари РФ по Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Президент нагадав, що наразі відомо про п'ятьох загиблих у Києві, 40 осіб поранено у столиці.

"Ще семеро людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждалих. Двоє людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об’єктів пошкоджено по країні, і з них лише звичайних житлових будинків понад 50.



Зараз іще триває пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі Києва. Шукають людей під завалами будинку. Більш ніж 10 людей вважаються зниклими безвісти. Працюють усі необхідні служби і в Оболонському районі. Також триває відновлення після російських ударів на Полтавщині. Загалом до ліквідації наслідків обстрілу по всій країні вже було залучено понад 750 працівників ДСНС України та майже 750 поліцейських. Вдячний усім, хто допомагає рятувальникам і поліції", - зазначив він.

Робота ППО

"Ззначну кількість ракет і дронів під час цих атак вдалося збити. Загальний відсоток збиття – понад 93%. Звісно, треба вище. І, звісно, найбільш складно – захищатися від балістики. Дякую всім, хто нам допомагає в цьому.

За всі ці удари буде справедлива відповідь. І потрібно тиснути на Москву так, щоб вони там відчували наслідки свого терору. Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну й наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною", - підсумував він.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

руйнування житлових будинків;

пожежі після падіння уламків;

часткові обвали багатоповерхівок;

люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів для ударів по Україні.

