Макрон про масований удар по Україні: Росія демонструє лицемірство та слабкість

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовану російську атаку по Україні в ніч на 14 травня.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Здійснивши новий масований удар безпілотниками та ракетами по українських містах і цивільному населенню - наймасштабніший за останні чотири роки - Росія ще більше поглиблює злочин своєї агресії.

Вона демонструє все те лицемірство, з яким вела переговори про крихке перемир’я останніх днів", - наголосив лідер Франції.

За словами Макрона, атаками на цивільних Росія демонструє не стільки свою силу, скільки слабкість.

"У неї бракує рішень на полі бою, і вона не знає, як завершити свою загарбницьку війну.

Франція стоїть пліч-о-пліч з Україною та українським народом і продовжуватиме мобілізувати зусилля для припинення бойових дій та встановлення справедливого й тривалого миру для України, який гарантуватиме її безпеку та безпеку всієї Європи", - підсумував він.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

  • руйнування житлових будинків;
  • пожежі після падіння уламків;
  • часткові обвали багатоповерхівок;
  • люди можуть бути під завалами.

У Києві відомо про загибель 7 людей. Десятки постраждалих. Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів для ударів по Україні.

Топ коментарі
Слабкість демонструє як раз Європа.
14.05.2026 16:45 Відповісти
А шо демонструєте ви? - не хочете виділити 0.25 ВВП на допомогу українській армії - лякає наша корупція? - допоможіть Скальпами
лицемірство - так, слабкість? - ні. вона демонструє, що срати на всіх хотіла з такими санкціями та рудим сопляшником...
14.05.2026 16:27 Відповісти
Силу вона б мала на фронті продемонструвати, і в міжнародній політиці, щоб зайти на зустріч Трампа і Сі, нахабно посміхнутись і сказати "трєтьєй буду, промєж вамі сяду".
14.05.2026 16:36 Відповісти
Це жінка йому сказала засудить? А то буде як минулого разу?
14.05.2026 16:29 Відповісти
А занепокоєнь вже не буде?
14.05.2026 16:43 Відповісти
макрон считает , что слабо ударили, нужно сильнее?
14.05.2026 17:19 Відповісти
Слабость демонстрируешь ты вместе с остальными еу куколдами которые ждут не дождуться залезть в шоколадный глаз путьки на переговорах. Что тут говорить когда парашка гоняет танкеры с нефти под конвоями, а вы наблюдаете за ними и не в состоянии обеспечить выполнение своих же санкций. Но языками чесать научились хорошо
