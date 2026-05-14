Макрон про масований удар по Україні: Росія демонструє лицемірство та слабкість

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовану російську атаку по Україні в ніч на 14 травня.

Про це він повідомив у соцмережі X.

Подробиці

"Здійснивши новий масований удар безпілотниками та ракетами по українських містах і цивільному населенню - наймасштабніший за останні чотири роки - Росія ще більше поглиблює злочин своєї агресії.

Вона демонструє все те лицемірство, з яким вела переговори про крихке перемир’я останніх днів", - наголосив лідер Франції.

За словами Макрона, атаками на цивільних Росія демонструє не стільки свою силу, скільки слабкість.

"У неї бракує рішень на полі бою, і вона не знає, як завершити свою загарбницьку війну.

Франція стоїть пліч-о-пліч з Україною та українським народом і продовжуватиме мобілізувати зусилля для припинення бойових дій та встановлення справедливого й тривалого миру для України, який гарантуватиме її безпеку та безпеку всієї Європи", - підсумував він.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

руйнування житлових будинків;

пожежі після падіння уламків;

часткові обвали багатоповерхівок;

люди можуть бути під завалами.

У Києві відомо про загибель 7 людей. Десятки постраждалих. Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів для ударів по Україні.

