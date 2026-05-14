Український хокеїст та флорболіст Юрій Орлов загинув унаслідок удару РФ по Києву
Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч на 14 травня загинув український хокеїст і флорболіст Юрій Орлов. Спортсмену було всього 30 років.
Про це повідомила Федерація флорболу України, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Юрій був не просто гравцем — він був людиною, яка жила флорболом, віддавала всі сили розвитку команди та залишила вагомий слід в українському флорболі", - йдеться у повідомленні.
Орлов загинув разом зі своєю дівчиною. Пара проживала в багатоквартирному будинку в Дарницькому районі, який обвалився внаслідок удару РФ.
- Як професійний хокеїст Юрій Орлоф виступав за київські команди "Дженералз" і "Крижинка-Компаньйон". Також він був капітаном і лідером команди Kyiv Floorball Club у чемпіонаті України з флорболу, де в сезоні-2022/23 став найкращим бомбардиром.
Що передувало?
- Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 12 людей. Десятки постраждалих.
- Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.
Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.
Бидлу заплатили і погнали вбивати.
І бидло кланяючись побігло вбивати.