Український хокеїст та флорболіст Юрій Орлов загинув унаслідок удару РФ по Києву

Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч на 14 травня загинув український хокеїст і флорболіст Юрій Орлов. Спортсмену було всього 30 років.

Про це повідомила Федерація флорболу України, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Юрій був не просто гравцем — він був людиною, яка жила флорболом, віддавала всі сили розвитку команди та залишила вагомий слід в українському флорболі", - йдеться у повідомленні.

Орлов загинув разом зі своєю дівчиною. Пара проживала в багатоквартирному будинку в Дарницькому районі, який обвалився внаслідок удару РФ.

  • Як професійний хокеїст Юрій Орлоф виступав за київські команди "Дженералз" і "Крижинка-Компаньйон". Також він був капітаном і лідером команди Kyiv Floorball Club у чемпіонаті України з флорболу, де в сезоні-2022/23 став найкращим бомбардиром.

Що передувало?

  • Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 12 людей. Десятки постраждалих.
  • Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

  • Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

пздц...я дозволяю путіну провести парад 9 травня.
14.05.2026 20:06 Відповісти
Так,ніби не знав ,що ***** на члені його бачив,а особливо після параду((
14.05.2026 20:44 Відповісти
можливо до всіх хто ще живе в країні рожевих поні дійде нарешті, що у плешивого в планах тотальний терор і знищення українців, незалежно від указів зелі чи меморандумів наших партнерів.
14.05.2026 21:14 Відповісти
собаки кацапські, ненавиджу.
14.05.2026 20:08 Відповісти
Це не люди, це навіть не тварини. Це - сарана, тобто, хижі комахи...
14.05.2026 20:14 Відповісти
Нежить.
14.05.2026 20:26 Відповісти
Це трипер на тілі людства.
14.05.2026 20:49 Відповісти
тріпер лікуєтьться - кацапи ні.
14.05.2026 22:31 Відповісти
14.05.2026 20:27 Відповісти
Ага: типу чого він не на фронті, бо йому 30 років.... Якась спотворена логіка у людей... А потім вони дивуються, чому талановиті і розумні люди потихеньку звідси їдуть назавжди
14.05.2026 20:54 Відповісти
поправка, хокеїсти - це спортсмени, а не вчені, вони молоді і здорові, а не талановиті і розумні.
14.05.2026 20:56 Відповісти
А 50+ на фронті це норм?
14.05.2026 20:59 Відповісти
невідомий вова таки знову спровокував невідомих кацапів на відомих киян повбивати...
14.05.2026 23:36 Відповісти
Скотів і провокувати не потрібно.
Бидлу заплатили і погнали вбивати.
І бидло кланяючись побігло вбивати.
14.05.2026 23:43 Відповісти
та зрозуміло все, пане...
14.05.2026 23:46 Відповісти
дайте мені їх обох засратих карликів за шею подержати, бо дві руки маю.
14.05.2026 23:42 Відповісти
 
 