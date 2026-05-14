Український хокеїст та флорболіст Юрій Орлов загинув унаслідок удару РФ по Києву

Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч на 14 травня загинув український хокеїст і флорболіст Юрій Орлов. Спортсмену було всього 30 років.

Про це повідомила Федерація флорболу України, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Юрій був не просто гравцем — він був людиною, яка жила флорболом, віддавала всі сили розвитку команди та залишила вагомий слід в українському флорболі", - йдеться у повідомленні.

Орлов загинув разом зі своєю дівчиною. Пара проживала в багатоквартирному будинку в Дарницькому районі, який обвалився внаслідок удару РФ.

Як професійний хокеїст Юрій Орлоф виступав за київські команди "Дженералз" і "Крижинка-Компаньйон". Також він був капітаном і лідером команди Kyiv Floorball Club у чемпіонаті України з флорболу, де в сезоні-2022/23 став найкращим бомбардиром.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Відомо про загибель 12 людей. Десятки постраждалих.

Щонайменше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Мер Віталій Кличко повідомив, що в п'ятницю, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

