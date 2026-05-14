Київ повністю відновив водопостачання після нічної атаки РФ

Водопостачання у Києві повністю відновлено після нічної атаки. У кількох районах столиці раніше фіксувалися перебої з подачею води через пошкодження інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні міського голови Віталія Кличка.

Наслідки атаки та робота комунальних служб

За словами столичного міського голови, наразі система водопостачання працює у штатному режимі в усіх районах столиці.

Кличко зазначив, що аварійні служби оперативно усунули усі пошкодження.

Що відомо про удар

Унаслідок останнього удару РФ у Києві загинули щонайменше 12 людей. Ще 46 люлей постраждали, з них 20 перебувають в лікарнях.

Росія випустила по Україні 675 дронів та 56 ракет, зокрема балістичних.

У Києві пошкоджені 11 житлових будинків, ще понад 50 – в інших регіонах України.

