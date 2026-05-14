Київ повністю відновив водопостачання після нічної атаки РФ
Водопостачання у Києві повністю відновлено після нічної атаки. У кількох районах столиці раніше фіксувалися перебої з подачею води через пошкодження інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні міського голови Віталія Кличка.
Наслідки атаки та робота комунальних служб
За словами столичного міського голови, наразі система водопостачання працює у штатному режимі в усіх районах столиці.
Кличко зазначив, що аварійні служби оперативно усунули усі пошкодження.
Що відомо про удар
Унаслідок останнього удару РФ у Києві загинули щонайменше 12 людей. Ще 46 люлей постраждали, з них 20 перебувають в лікарнях.
Росія випустила по Україні 675 дронів та 56 ракет, зокрема балістичних.
У Києві пошкоджені 11 житлових будинків, ще понад 50 – в інших регіонах України.
