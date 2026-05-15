РФ готовит удары по "центрам принятия решений" в Украине и наступления с территории Беларуси на НАТО, - Зеленский. ФОТО

Российское руководство рассматривает планы новых агрессивных операций с территории Беларуси, а ГУР перехватило документы оккупантов о подготовке массированных ударов по политическим и военным центрам Украины.

Белорусское направление: угроза для Киева и НАТО

По словам президента, зафиксированы новые контакты между Кремлем и Александром Лукашенко. Цель Москвы — втянуть Беларусь в новую фазу войны.

  • Направления атаки: Россия рассматривает варианты ударов на юг (Черниговско-Киевское направление) или на север (против одной из стран НАТО) с территории Беларуси.

  • Реакция Украины: Силам обороны поручено усилить это направление. План реагирования будет утвержден на ближайшем заседании Ставки.

"Украина располагает деталями разговора между Россией и Беларусью. Мы будем защищаться, если Лукашенко оступится и решит поддержать это российское намерение", — подчеркнул Зеленский.

Планы Кремля относительно ударов по "центрам принятия решений"

Специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений". Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты.

"Конечно, мы приняли к сведению эту информацию. Но стоит заметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, обеспечивающее его оторванность от реальности, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство. Украинцы заслуживают своего суверенитета так же, как и любая другая нация. Народ невозможно победить. России нужно заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину", — заявил Зеленский.

Дальнобойные санкции и удары по НПЗ

Третьим ключевым вопросом совещания стало определение целей для дальнейших атак по территории РФ.

  • Приоритеты: нефтяная промышленность, военное производство и лица, ответственные за военные преступления.

  • Результативность: Зеленский поблагодарил воинов за развитие системы "дальнобойных санкций", которые становятся все более ощутимыми для агрессора.

4 роки не стріляли по центрах прийняття рішень, а як тільки міндічі поперли, так і надумали стрілять. Всім згуртуватися навколо вождя і триматися до кінця!
15.05.2026 16:35 Ответить
Сильно намахивает на отвлечение внимания от Ермака и суда над ним . Весь этот треш с гадалка , домами для Вовы и компании . Надо ведь перебить , и побыстрее .
15.05.2026 16:39 Ответить
В склад з мівіною будуть бити? А ти яку "відповідь" готуєш? Здриснеш в буркіна-фасо?
15.05.2026 16:34 Ответить
15.05.2026 16:54
15.05.2026 17:01
15.05.2026 17:18
Шо там Європа, занепокоєна, а Трамп?

💩🇨🇳 путін здійснить одноденний візит до Пекіна лише через кілька днів після саміту Трампа та Сі Цзіньпіна.

Візит, як очікується, відбудеться наприкінці наступного тижня, 20 травня, повідомили джерела газети South China Morning Post.

Джерела повідомили, що приїзд путіна навряд чи супроводжуватиметься такою ж помпезністю, з якою приймали Трампа, оскільки китайські чиновники були зайняті підготовкою до візиту американського президента.

PS: скоріш за все на ній буде вирішуватися питання щодо початку військових провокацій щодо країн НАТО на східному кордоні

Надіємось🙏 цього не станеться...

@Ukrainian_timess»

15.05.2026 16:35
До до кінця посадовців з ізраїльскими паспортами ???
15.05.2026 16:41
15.05.2026 16:43
15.05.2026 16:37
15.05.2026 16:37
15.05.2026 16:38
15.05.2026 16:39
15.05.2026 16:45
15.05.2026 16:39
15.05.2026 16:41
15.05.2026 16:41
15.05.2026 16:43
15.05.2026 16:44
2. Аллаху Акбар, що хоч менорку із синагогами не будуть прасувати.
15.05.2026 16:44
15.05.2026 16:44
15.05.2026 21:30
15.05.2026 16:45
15.05.2026 16:49
Цікаво, крім потужного повідомлення найвеличнішого, щось у відповідь відбудеться?
Хоча б список ударів по дачах ***** підготуєте?
15.05.2026 16:48
15.05.2026 16:48
15.05.2026 16:48
15.05.2026 18:18
15.05.2026 18:19
Не дивно, що перед тим як має бути масований удар по Києву з людськими жертвами, зеля напередодні тікає за кордон.
І після удару повертається в Київ.
15.05.2026 16:54
Насчет ударов говорить не буду, этого я не могу знать - разве что я бы на месте россиян не рисковал - все таки судя по карте посольство КНР от здания в Мариинском парке в 400 метрах. Видя точность их ракет - могут вполне попасть в посольство - а тут товарищ Си точно не похвалит, а может и по попке даст. Но можно говорить уверенно - никакого вторжения из Беларуси нет и быть не может, даже в 22 году оно случилось только потому что ничего не сделали для того чтобы его предотвратить. Там всего несколько дорог, плюс леса, болота, с современным уровнем дронов любая колонна техники будет остановлена и уничтожена за час, причем она даже не увидит тех кто ее уничтожил. А рассматривать возможность вторжения пешими силами, штурмовыми двойками через леса, реки и болота, с логистикой в виде таких же пеших "верблюдов" вообще смысла нет.
15.05.2026 16:55
15.05.2026 18:27
15.05.2026 16:55
15.05.2026 16:55
15.05.2026 16:55
15.05.2026 16:59
15.05.2026 17:02
15.05.2026 17:05
15.05.2026 17:23
Ну і далі, список "хотЄлок" путіна можна буде продовжувати, періодично змінюючи.
15.05.2026 17:07
15.05.2026 17:30
15.05.2026 17:39
15.05.2026 17:44
15.05.2026 17:57
15.05.2026 18:06
15.05.2026 18:10
15.05.2026 18:35
15.05.2026 18:50
15.05.2026 20:05
Двушечки на москву, сирські м'ясники зі Скелями, де прив'язують до дерев хворих людей і лупцють шлангами, з родичами в кацапії, апарати єлізарова, що не знають української мови, ген. прокурори з замами зі зв'язками з агресором і т.д.
15.05.2026 20:07
15.05.2026 20:35
15.05.2026 22:50
15.05.2026 20:43
15.05.2026 21:34
15.05.2026 21:38
Тільки довбограй може оприлюднити свої плани щодо захисту своїх рубежів!
"Аллаху Акбар за те, що у планах русіш швайне нема синаног з менорою!"
15.05.2026 22:49
15.05.2026 23:51
це ж на інтелектуалів розраховано😂
16.05.2026 00:13
 
 