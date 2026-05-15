РФ готовит удары по "центрам принятия решений" в Украине и наступления с территории Беларуси на НАТО, - Зеленский. ФОТО
Российское руководство рассматривает планы новых агрессивных операций с территории Беларуси, а ГУР перехватило документы оккупантов о подготовке массированных ударов по политическим и военным центрам Украины.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Белорусское направление: угроза для Киева и НАТО
По словам президента, зафиксированы новые контакты между Кремлем и Александром Лукашенко. Цель Москвы — втянуть Беларусь в новую фазу войны.
-
Направления атаки: Россия рассматривает варианты ударов на юг (Черниговско-Киевское направление) или на север (против одной из стран НАТО) с территории Беларуси.
-
Реакция Украины: Силам обороны поручено усилить это направление. План реагирования будет утвержден на ближайшем заседании Ставки.
"Украина располагает деталями разговора между Россией и Беларусью. Мы будем защищаться, если Лукашенко оступится и решит поддержать это российское намерение", — подчеркнул Зеленский.
Планы Кремля относительно ударов по "центрам принятия решений"
Специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений". Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты.
"Конечно, мы приняли к сведению эту информацию. Но стоит заметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, обеспечивающее его оторванность от реальности, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство. Украинцы заслуживают своего суверенитета так же, как и любая другая нация. Народ невозможно победить. России нужно заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину", — заявил Зеленский.
Дальнобойные санкции и удары по НПЗ
Третьим ключевым вопросом совещания стало определение целей для дальнейших атак по территории РФ.
-
Приоритеты: нефтяная промышленность, военное производство и лица, ответственные за военные преступления.
-
Результативность: Зеленский поблагодарил воинов за развитие системы "дальнобойных санкций", которые становятся все более ощутимыми для агрессора.
«
💩🇨🇳 путін здійснить одноденний візит до Пекіна лише через кілька днів після саміту Трампа та Сі Цзіньпіна.
Візит, як очікується, відбудеться наприкінці наступного тижня, 20 травня, повідомили джерела газети South China Morning Post.
Джерела повідомили, що приїзд путіна навряд чи супроводжуватиметься такою ж помпезністю, з якою приймали Трампа, оскільки китайські чиновники були зайняті підготовкою до візиту американського президента.
PS: скоріш за все на ній буде вирішуватися питання щодо початку військових провокацій щодо країн НАТО на східному кордоні
Надіємось🙏 цього не станеться...
@Ukrainian_timess»
