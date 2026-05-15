РФ готовит удары по "центрам принятия решений" в Украине и наступления с территории Беларуси на НАТО, - Зеленский. ФОТО

Российское руководство рассматривает планы новых агрессивных операций с территории Беларуси, а ГУР перехватило документы оккупантов о подготовке массированных ударов по политическим и военным центрам Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Белорусское направление: угроза для Киева и НАТО

По словам президента, зафиксированы новые контакты между Кремлем и Александром Лукашенко. Цель Москвы — втянуть Беларусь в новую фазу войны.

Направления атаки: Россия рассматривает варианты ударов на юг (Черниговско-Киевское направление) или на север (против одной из стран НАТО) с территории Беларуси.

Реакция Украины: Силам обороны поручено усилить это направление. План реагирования будет утвержден на ближайшем заседании Ставки.

"Украина располагает деталями разговора между Россией и Беларусью. Мы будем защищаться, если Лукашенко оступится и решит поддержать это российское намерение", — подчеркнул Зеленский.

Планы Кремля относительно ударов по "центрам принятия решений"

Специалисты ГУР МО получили документы, свидетельствующие о подготовке россиянами новых ракетно-дроновых ударов по Украине, в частности, как они указывают, по "центрам принятия решений". Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты.

"Конечно, мы приняли к сведению эту информацию. Но стоит заметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, обеспечивающее его оторванность от реальности, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство. Украинцы заслуживают своего суверенитета так же, как и любая другая нация. Народ невозможно победить. России нужно заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину", — заявил Зеленский.

Дальнобойные санкции и удары по НПЗ

Третьим ключевым вопросом совещания стало определение целей для дальнейших атак по территории РФ.

Приоритеты: нефтяная промышленность, военное производство и лица, ответственные за военные преступления.

Результативность: Зеленский поблагодарил воинов за развитие системы "дальнобойных санкций", которые становятся все более ощутимыми для агрессора.

