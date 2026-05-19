Сырский об угрозе вторжения из Беларуси: Это реально, РФ просчитывает наступательные операции

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил об угрозе расширения северного фронта со стороны Беларуси; Украина осведомлена о намерениях России.

Об этом он сказал в интервью "Милитарному", сообщает Цензор.НЕТ.

Об угрозе расширения фронта

Сырский отметил, что Россия активно просчитывает и планирует наступление.

"Во-первых, мы имеем 1200 км активного фронта. Противник преобладает в количестве бригад полков нас вдвое. То есть не буду дальше разглашать, но вы понимаете, что мы постоянно ведем боевые действия и есть тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки, заявления нашего президента Украины.

Это реально, мы знаем эти данные, о том, что генштаб РФ сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера", - сказал он. 

Сырский добавил, что открытие нового направления будет означать еще большую нагрузку на фронт.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский сообщал, что РФ готовит удары по "центрам принятия решений" в Украине и наступления с территории Беларуси на Киев или НАТО.

Зельоні там межи собою взагалі не спілкуються? Збираються тільки на групове фото з назвою "Нарада"? Один одне стверджує. Інший протилежне.
19.05.2026 19:25 Ответить
"По-перше, ми маємо 10000 км активного фронту"

По-перше, ми маємо 1000 - 1200 км активного фронту.
19.05.2026 19:26 Ответить
Там стіна яценюка, захищає надійно
19.05.2026 19:30 Ответить
ты понимаешь разницу между московией и Белорусью? или тебе главное бред написАть?!
19.05.2026 19:45 Ответить
По тому що Ігор написав, я так розумію, білоруси крутіші та небезпечніші москалів.😸
19.05.2026 20:04 Ответить
Між нами і ними бурштинова імперія та болота, пох 😁😁😁
19.05.2026 20:07 Ответить
Пропоную викрасти папашу сирського з московії і закопати по пояс на кордоні з бульбаруссіей
19.05.2026 19:27 Ответить
відволікають від корупції в Zельоной ОПі
19.05.2026 19:28 Ответить
які ж ви ******** що Оманська Гнида що руснявий сирок

як там твої батьки на паРаші, сирок ?
19.05.2026 19:32 Ответить
Нормаль, он там після виборів Зеленського батяня Єрмака їздив до росії. То напевно провідав.
19.05.2026 19:35 Ответить
Хз, може все бути, але так " легко" про це говорити наче це просто якась незручність вийде. А взагалі у нас купа безпекових угод, всі як підтягнути я за нас. І кацапів вже ж мало... Ну це судячи з новин та заяв. І взагалі потрібно за безпеку Європи впершу чергу піклуватися, а не за які українські кордони тут Сирьському розповідати.
19.05.2026 19:34 Ответить
коротше дiзнаемось по факту, як у 22-му, якщо що.
19.05.2026 19:34 Ответить
Це шо, запрошення?
19.05.2026 19:36 Ответить
Путєн нападе, Бууу!!!
досить лякати
бульбофюрер не дурак, він знає що мозирський НПЗ відразу вийде з чату
19.05.2026 19:41 Ответить
тут він правий...
19.05.2026 19:41 Ответить
Що "несвідомі " українці не хочуть бусифікуватись і бути гарматним м'ясом ,так наші доморощені " стратєгі " вирішили полякати - то придністров'я нападе ,то білорусія нападе ,то кацапи ядєрну бімбу на "центр прінятія рєшеній " скинуть ,то марсіани висадять десант на Майдані ,то ще якусь маячню видумають ,тільки вже давно не лютий 2022 і в тцк вже ніхто добровільно не побіжить.
19.05.2026 20:10 Ответить
Саме так
Лише контрактна армія - шлях до перемоги ❗️
Плати-плати-плати
19.05.2026 20:16 Ответить
Так в нас і молодь 18-24 щось не дуже хочуть і за мільйон рекрутуватись ,а вони ще хочуть щоб холопи за 20 000 бусифікувались
19.05.2026 20:37 Ответить
Щоб це не було реально, потрібно першим почати наступ на Білорусь і звільнити дружню країну від кацапстанського панування, і білоруси в цьому допоможуть ЗСУ!
19.05.2026 20:16 Ответить
🚑💊💊💊🛏
Сходіть до лікаря. Вам не завадить галопередол.
19.05.2026 20:31 Ответить
Не допоможуть. Їм картопляний тарган ок на 60%.
19.05.2026 20:32 Ответить
Яка так Біляросія? ШАШЛІК! На майскіє!!
19.05.2026 20:16 Ответить
А западные куколды уже потужно осудили такие мувы, может быть сказали что тогда введут свой контингент в Украину если белорашка попрет? А точно, они только языком чесать горазды
19.05.2026 20:16 Ответить
 
 