МИД Украины о совместных ядерных учениях Беларуси и РФ: Минск становится соучастником ядерного шантажа

В МИД Украины назвали размещение ядерного оружия России в Беларуси беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности.

Об этом говорится в заявлении министерства.

"Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные статьи 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые строго запрещают ядерным державам передавать контроль над технологиями массового поражения, а неядерным подписантам — принимать его", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Кремль, превращая Беларусь в свой ядерный плацдарм у границ НАТО, де-факто легитимизирует распространение ядерного оружия в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов.

"Такие действия должны получить однозначное и жесткое осуждение со стороны всех государств, уважающих режим нераспространения ядерного оружия.

Милитаризация Беларуси не только подрывает доверие к международному праву, но и окончательно превращает Минск в соучастника российского ядерного шантажа.

Наглость Москвы и Минска, которые сознательно переступили все "красные линии" ДНЯО, не может оставаться без жесткого консолидированного ответа и системного сдерживания обоих режимов со стороны евроатлантического сообщества и всего мира", — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что ответом должно стать усиление санкционного давления на Россию и Беларусь, а также увеличение поддержки Украины.

Что предшествовало?

Напомним, 18 мая в Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия.

