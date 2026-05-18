Германскую компанию уличили в поставках технологий для России в обход санкций, - СМИ

В Германии правоохранительные органы разоблачили компанию, которая на протяжении многих лет поставляла в Россию европейские технологии двойного назначения в обход санкций. Речь идет о более чем 16 тысячах поставок на сумму свыше 30 миллионов евро.

В основе схемы стояла компания Global Trade из Любека, которая до полномасштабного вторжения открыто работала с Россией. После введения санкций поставки продолжили через сложную сеть посредников и транзитных компаний.

Что известно о схеме

Немецкие правоохранители задержали 39-летнего бизнесмена Никиту С., которого подозревают в организации незаконных поставок европейских технологий для российской военной промышленности. Следствие по делу длилось четыре года. Во время обысков изъяли документы, счета, переписку и другие материалы, подтверждающие деятельность сети.

По данным следствия, после вторжения РФ в Украину компания Global Trade продолжила поставки товаров двойного назначения, маскируя реальных российских получателей. Центральную роль в схеме играла российская компания "Коловрат", которая также работала под названием Siderius и уже находится под санкциями Украины и США.

Следователи считают, что именно "Коловрат" координировал закупки для российской промышленности, в частности предприятий, связанных с оборонной сферой. Никиту С. называют "связующим звеном" между немецкой компанией и российскими кураторами. Согласно документам, он работал непосредственно на "Коловрат" в Москве и координировал заказы, платежи и поставки.

Как работала сеть

В материалах расследования указано, что сотрудники российской компании выдавали себя за работников немецкой Global Trade и использовали псевдонимы для контактов с европейскими поставщиками. Фактически компанией руководили из Москвы.

Через эту схему в Россию поставлялись микроконтроллеры, датчики, электронные компоненты, преобразователи, осциллографы, шарикоподшипники и другое оборудование, которое может использоваться в военной сфере. В нескольких случаях следователи смогли проследить поставки в российские структуры, связанные с оборонной и ядерной отраслями.

Поскольку прямой экспорт в РФ был запрещен, грузы переправляли через третьи страны, прежде всего Турцию. Турецкая компания MR Global, по версии следствия, выполняла роль транзитного узла. В схему также были вовлечены другие компании, в частности немецкая ER Industriebedarf GmbH и созданная в 2025 году Amtech Solutions.

Следователи установили, что некоторые компании фактически не имели персонала, а отдельные офисы и склады использовали совместно с Global Trade. Внутренняя переписка свидетельствует, что участники схемы осознавали нарушение немецкого законодательства и санкционных ограничений.

Как раскрыли схему

В расследование смогли проникнуть агенты Федеральной разведывательной службы Германии - BND. Они получили доступ к внутренним материалам компании "Коловрат", включая заказы, счета и служебную переписку. Это позволило отследить маршруты поставок и сопоставить европейские экспортные записи с российскими импортными данными.

Правоохранители также следили за поездками Никиты С. между Москвой и Германией. По данным следствия, он редко находился в Любеке и часто останавливался в отелях во время коротких визитов в страну. В начале 2026 года его задержали в Германии. Одновременно провели обыски в нескольких местах, связанных со схемой.

Помимо Никиты С., задержали еще нескольких подозреваемых, среди которых бывший директор Global Trade Борис М. Прокуратура заявляет о систематическом нарушении экспортного контроля, масштабном уклонении от санкций и участии в преступной сети.

