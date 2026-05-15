В Германии арестовали украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ
В Германии взяли под стражу гражданина Украины Сергея Н., подозреваемого в шпионаже в пользу России. До этого его задержали в Испании и экстрадировали в ФРГ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Федеральная прокуратура Германии.
В ведомстве сообщили, что 15 мая следственный судья Федерального верховного суда выдал ордер на арест подозреваемого.
Что известно
По данным прокуратуры ФРГ, мужчину задержали 24 марта 2026 года в испанском городе Эльда в провинции Аликанте.
14 мая его экстрадировали в Германию.
В настоящее время украинца подозревают в шпионской деятельности в пользу российских спецслужб.
Других подробностей дела немецкая сторона пока не обнародовала.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он зешобло теж громадяне..
Гражданка Румынии Алла С.
а также на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального суда 17 февраля 2026 года в Эльде/Аликанте (Испания) испанскими властями.
Гражданин Украины Сергей Н.
Их арестовали. Одновременно с этим был проведен обыск в местах проживания подозреваемых.
Обвиняемые подозреваются в работе на иностранную разведывательную службу (статья 99, пункт 1, № 1 Уголовного кодекса Германии).
В ордерах на арест им, по сути, предъявляются следующие обвинения:
С декабря 2025 года Сергей Н. шпионил за человеком в Германии, действуя по поручению российской разведки. Этот человек поставлял Украине беспилотники и сопутствующие компоненты. С этой целью обвиняемый собирал информацию в интернете и снимал на видео рабочее место объекта слежки. Когда Сергей Н. переехал в Испанию, Алла С. продолжила его миссию не позднее марта 2026 года. Она отправилась по зарегистрированному адресу объекта слежки и снимала местоположение на свой мобильный телефон. Предположительно, эти действия по слежке были направлены на подготовку к дальнейшим разведывательным операциям против объекта слежки....