В Германии арестовали украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Германии взяли под стражу гражданина Украины Сергея Н., подозреваемого в шпионаже в пользу России. До этого его задержали в Испании и экстрадировали в ФРГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Федеральная прокуратура Германии.

В ведомстве сообщили, что 15 мая следственный судья Федерального верховного суда выдал ордер на арест подозреваемого.

Что известно

По данным прокуратуры ФРГ, мужчину задержали 24 марта 2026 года в испанском городе Эльда в провинции Аликанте.

14 мая его экстрадировали в Германию.

В настоящее время украинца подозревают в шпионской деятельности в пользу российских спецслужб.

Других подробностей дела немецкая сторона пока не обнародовала.

У жодному разі не піддаю сумніву дії контррозвідників і рішення судів, але за ким цей ватан шпигував аж у Аліканте?
15.05.2026 17:01 Ответить
Громадянин України - те ще не українець.

Он зешобло теж громадяне..
15.05.2026 17:01 Ответить
То не українець то якийсь прокацаплений пропідар.
15.05.2026 17:01 Ответить
Дайте вгадаю РОСІЙСЬКОМОВНИЙ
15.05.2026 17:08 Ответить
Це - 43-річний харків'янин Сергій Н. та 45-річна румунська громадянка Алла С. Аллу затримали на території Німеччини у землі Північний Рейн-Вестфалія, Сергія - https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/03/24/7233936/ в іспанському містечку неподалік Аліканте за запитом Німеччини.
15.05.2026 17:25 Ответить
Гражданка Румынии Алла С.

а также на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального суда 17 февраля 2026 года в Эльде/Аликанте (Испания) испанскими властями.

Гражданин Украины Сергей Н.

Их арестовали. Одновременно с этим был проведен обыск в местах проживания подозреваемых.

Обвиняемые подозреваются в работе на иностранную разведывательную службу (статья 99, пункт 1, № 1 Уголовного кодекса Германии).

В ордерах на арест им, по сути, предъявляются следующие обвинения:

С декабря 2025 года Сергей Н. шпионил за человеком в Германии, действуя по поручению российской разведки. Этот человек поставлял Украине беспилотники и сопутствующие компоненты. С этой целью обвиняемый собирал информацию в интернете и снимал на видео рабочее место объекта слежки. Когда Сергей Н. переехал в Испанию, Алла С. продолжила его миссию не позднее марта 2026 года. Она отправилась по зарегистрированному адресу объекта слежки и снимала местоположение на свой мобильный телефон. Предположительно, эти действия по слежке были направлены на подготовку к дальнейшим разведывательным операциям против объекта слежки....
15.05.2026 17:11 Ответить
15.05.2026 17:12 Ответить
 
 