В Германии арестовали украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Германии взяли под стражу гражданина Украины Сергея Н., подозреваемого в шпионаже в пользу России. До этого его задержали в Испании и экстрадировали в ФРГ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Федеральная прокуратура Германии.

В ведомстве сообщили, что 15 мая следственный судья Федерального верховного суда выдал ордер на арест подозреваемого.

Что известно

По данным прокуратуры ФРГ, мужчину задержали 24 марта 2026 года в испанском городе Эльда в провинции Аликанте.

14 мая его экстрадировали в Германию.

В настоящее время украинца подозревают в шпионской деятельности в пользу российских спецслужб.

Других подробностей дела немецкая сторона пока не обнародовала.

