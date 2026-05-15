У Німеччині заарештували українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ

У Німеччині взяли під варту громадянина України Сергія Н., якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Перед цим його затримали в Іспанії та екстрадували до ФРН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Федеральна прокуратура Німеччини.

У відомстві повідомили, що 15 травня слідчий суддя Федерального верховного суду видав ордер на арешт підозрюваного.

Що відомо

За даними прокуратури ФРН, чоловіка затримали 24 березня 2026 року в іспанському місті Ельда в провінції Аліканте.

14 травня його екстрадували до Німеччини.

Наразі українця підозрюють у шпигунській діяльності на користь російських спецслужб.

Інших деталей справи німецька сторона поки не оприлюднила.

