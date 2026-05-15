У Німеччині заарештували українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ
У Німеччині взяли під варту громадянина України Сергія Н., якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Перед цим його затримали в Іспанії та екстрадували до ФРН.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Федеральна прокуратура Німеччини.
У відомстві повідомили, що 15 травня слідчий суддя Федерального верховного суду видав ордер на арешт підозрюваного.
Що відомо
За даними прокуратури ФРН, чоловіка затримали 24 березня 2026 року в іспанському місті Ельда в провінції Аліканте.
14 травня його екстрадували до Німеччини.
Наразі українця підозрюють у шпигунській діяльності на користь російських спецслужб.
Інших деталей справи німецька сторона поки не оприлюднила.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он зешобло теж громадяне..
Гражданка Румынии Алла С.
а также на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального суда 17 февраля 2026 года в Эльде/Аликанте (Испания) испанскими властями.
Гражданин Украины Сергей Н.
Их арестовали. Одновременно с этим был проведен обыск в местах проживания подозреваемых.
Обвиняемые подозреваются в работе на иностранную разведывательную службу (статья 99, пункт 1, № 1 Уголовного кодекса Германии).
В ордерах на арест им, по сути, предъявляются следующие обвинения:
С декабря 2025 года Сергей Н. шпионил за человеком в Германии, действуя по поручению российской разведки. Этот человек поставлял Украине беспилотники и сопутствующие компоненты. С этой целью обвиняемый собирал информацию в интернете и снимал на видео рабочее место объекта слежки. Когда Сергей Н. переехал в Испанию, Алла С. продолжила его миссию не позднее марта 2026 года. Она отправилась по зарегистрированному адресу объекта слежки и снимала местоположение на свой мобильный телефон. Предположительно, эти действия по слежке были направлены на подготовку к дальнейшим разведывательным операциям против объекта слежки....