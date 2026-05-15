УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8486 відвідувачів онлайн
Новини Шпигунство на користь РФ Шпигунство РФ в Європі
1 145 7

У Німеччині заарештували українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ

У Німеччині арештували українця, якого підозрюють у шпигунстві для РФ

У Німеччині взяли під варту громадянина України Сергія Н., якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Перед цим його затримали в Іспанії та екстрадували до ФРН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Федеральна прокуратура Німеччини.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У відомстві повідомили, що 15 травня слідчий суддя Федерального верховного суду видав ордер на арешт підозрюваного.

Що відомо

За даними прокуратури ФРН, чоловіка затримали 24 березня 2026 року в іспанському місті Ельда в провінції Аліканте.

14 травня його екстрадували до Німеччини.

Наразі українця підозрюють у шпигунській діяльності на користь російських спецслужб.

Інших деталей справи німецька сторона поки не оприлюднила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Естонії викрили рекордну кількість агентів російських спецслужб

арешт (2505) Німеччина (8035) росія (70016) українці (2719) шпигунство (1116)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У жодному разі не піддаю сумніву дії контррозвідників і рішення судів, але за ким цей ватан шпигував аж у Аліканте?
показати весь коментар
15.05.2026 17:01 Відповісти
Громадянин України - те ще не українець.

Он зешобло теж громадяне..
показати весь коментар
15.05.2026 17:01 Відповісти
То не українець то якийсь прокацаплений пропідар.
показати весь коментар
15.05.2026 17:01 Відповісти
Дайте вгадаю РОСІЙСЬКОМОВНИЙ
показати весь коментар
15.05.2026 17:08 Відповісти
Це - 43-річний харків'янин Сергій Н. та 45-річна румунська громадянка Алла С. Аллу затримали на території Німеччини у землі Північний Рейн-Вестфалія, Сергія - https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/03/24/7233936/ в іспанському містечку неподалік Аліканте за запитом Німеччини.
показати весь коментар
15.05.2026 17:25 Відповісти
....

Гражданка Румынии Алла С.

а также на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального суда 17 февраля 2026 года в Эльде/Аликанте (Испания) испанскими властями.

Гражданин Украины Сергей Н.

Их арестовали. Одновременно с этим был проведен обыск в местах проживания подозреваемых.

Обвиняемые подозреваются в работе на иностранную разведывательную службу (статья 99, пункт 1, № 1 Уголовного кодекса Германии).

В ордерах на арест им, по сути, предъявляются следующие обвинения:

С декабря 2025 года Сергей Н. шпионил за человеком в Германии, действуя по поручению российской разведки. Этот человек поставлял Украине беспилотники и сопутствующие компоненты. С этой целью обвиняемый собирал информацию в интернете и снимал на видео рабочее место объекта слежки. Когда Сергей Н. переехал в Испанию, Алла С. продолжила его миссию не позднее марта 2026 года. Она отправилась по зарегистрированному адресу объекта слежки и снимала местоположение на свой мобильный телефон. Предположительно, эти действия по слежке были направлены на подготовку к дальнейшим разведывательным операциям против объекта слежки....
показати весь коментар
15.05.2026 17:11 Відповісти
https://www.presseportal.de/
показати весь коментар
15.05.2026 17:12 Відповісти
 
 