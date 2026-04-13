В Естонії викрили рекордну кількість агентів російських спецслужб

У 2025 році в Естонії зафіксували рекордну кількість затримань осіб, пов’язаних із російськими спецслужбами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі ERR із посиланням на Службу внутрішньої безпеки Естонії.

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За офіційними даними, протягом року було затримано 16 людей, яких підозрюють у співпраці з російською розвідкою. У відомстві зазначають, що така цифра є безпрецедентною та свідчить про активізацію спроб впливу з боку РФ.

"Російські спецслужби шукають так званих "легких" агентів, але цей рік показує, що їх швидко викривають", — заявила речниця служби Марта Туул.

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Нові методи вербування через соцмережі

У спецслужбі пояснюють, що російські структури дедалі частіше використовують соціальні мережі для пошуку виконавців. Йдеться про випадкових людей, яких намагаються залучити до простих завдань, зокрема актів вандалізму або поширення провокаційної інформації.

Також фіксуються спроби створення фейкових повідомлень про загрози безпеці, зокрема про мінування чи можливі напади. У відомстві наголошують, що такі інформаційні атаки не мають реального підґрунтя.

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Ризики на кордоні та жорстка відповідь Естонії

Окрему увагу в Естонії звертають на поїздки до Росії. За словами представників служби, на прикордонних пунктах можуть працювати агенти, які збирають інформацію про людей і пропонують їм співпрацю.

Водночас країна посилила заходи протидії. Було закрито низку проросійських медіа, що змусило російські структури активніше діяти в онлайн-просторі. Крім того, естонська влада продовжує видворення іноземців, які становлять загрозу національній безпеці.

Раніше у Німеччині правоохоронці затримали громадянина України за підозрою у шпигунській діяльності на користь Росії.

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