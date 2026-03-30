Українця взяли під варту у Німеччині за підозрою у шпигунстві на користь РФ

У Німеччині правоохоронці затримали громадянина України за підозрою у шпигунській діяльності на користь Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі німецького видання DIE ZEIT.

За даними Федеральної прокуратури Німеччини, затриманому 53 роки. Слідство вважає, що він діяв в інтересах російських спецслужб і виконував розвідувальні завдання на території країни.

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Обставини затримання та підозри

За версією слідства, чоловік щонайменше з листопада минулого року збирав інформацію про особу, яка раніше брала участь у бойових діях на боці української армії. Наразі ця людина перебуває у Німеччині.

Підозрюваного затримали 27 березня у місті Хаген. Уже наступного дня його доставили до слідчого судді, який обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі уточнили, що цей випадок не пов’язаний із нещодавніми затриманнями інших підозрюваних у шпигунстві.

У відомстві наголосили, що розслідування триває, а деталі справи поки не розголошуються в інтересах слідства.

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Інші випадки шпигунства у Німеччині

Раніше німецькі правоохоронці повідомляли про інші подібні випадки. Зокрема, у місті Райне затримали громадянку Румунії, а в іспанському місті Ельда — громадянина України. Обох також підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

У Федеральному відомстві з охорони конституції Німеччини неодноразово попереджали про зростання активності російської розвідки після початку повномасштабної війни проти України.

За оцінками спецслужб, російські структури дедалі частіше змінюють підхід до роботи. Вони залучають до виконання окремих завдань людей із середовища дрібної злочинності, пропонуючи їм грошову винагороду. Така тактика дозволяє мінімізувати ризики викриття ключових агентів.

Також раніше ми писали, що у Німеччині затримано двох агентів РФ, які стежили за постачальником дронів для України.

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