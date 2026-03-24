Німеччина затримала двох агентів РФ, які стежили за постачальником дронів для України

Федеральна прокуратура Німеччини затримала громадянку Румунії та громадянина України за підозрою у шпигунській діяльності на користь російської розвідки.

Про це йдеться у пресрелізі Федеральної прокуратури ФРН, на який посилається Цензор.НЕТ.

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За даними прокуратури, обвинувачені збирали інформацію та проводили відеозйомку особи, яка постачає дрони та комплектуючі для України. Одночасно було проведено обшуки у житлових приміщеннях підозрюваних, де вилучено докази їхньої діяльності.

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Деталі затримання та підозри

Слідчі повідомили, що громадянин України Сергій Н. з грудня 2025 року за завданням російської розвідки стежив за постачальником дронів в Німеччині. Він збирав інформацію в інтернеті та робив відеозйомку робочого місця цієї особи.

Після переїзду Сергія Н. до Іспанії його завдання взяла на себе громадянка Румунії Алла С., яка прибула за місцем реєстрації "цілі" та здійснювала відеозйомку мобільним телефоном.

"Ці дії, як вважається, були підготовкою до подальших секретних операцій проти цієї особи", — зазначили у пресрелізі.

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Судові процеси

Федеральна прокуратура повідомила, що Аллу С. буде доставлено до слідчого судді Федерального верховного суду для оголошення ордера на арешт та вирішення питання про взяття під варту. Сергія Н. планують доставити після екстрадиції з Іспанії.

Слідчі наголосили, що обвинувачені діяли на користь іноземної розвідки, а їхні дії кваліфікуються як шпигунство.

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