Германия задержала двух агентов РФ, следивших за поставщиком дронов для Украины

Федеральная прокуратура Германии задержала гражданку Румынии и гражданина Украины по подозрению в шпионской деятельности в интересах российской разведки.

Об этом говорится в пресс-релизе Федеральной прокуратуры ФРГ, на который ссылается Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным прокуратуры, обвиняемые собирали информацию и проводили видеосъемку лица, поставляющего дроны и комплектующие для Украины. Одновременно были проведены обыски в жилых помещениях подозреваемых, где изъяты доказательства их деятельности.

Читайте также: Германия требует объяснений от Венгрии из-за возможной утечки данных в РФ

Детали задержания и подозрения

Следователи сообщили, что гражданин Украины Сергей Н. с декабря 2025 года по заданию российской разведки следил за поставщиком дронов в Германии. Он собирал информацию в интернете и вел видеосъемку рабочего места этого человека.

После переезда Сергея Н. в Испанию его задачу взяла на себя гражданка Румынии Алла С., которая прибыла по месту регистрации "цели" и осуществляла видеосъемку мобильным телефоном.

"Эти действия, как считается, были подготовкой к дальнейшим секретным операциям против этого лица", — отметили в пресс-релизе.

Читайте также: СБУ разоблачила разведчика Венгрии, который руководил агентурной сетью в Закарпатье. ВИДЕО

Судебные процессы

Федеральная прокуратура сообщила, что Аллу С. доставят к следственному судье Федерального верховного суда для объявления ордера на арест и решения вопроса о заключении под стражу. Сергея Н. планируют доставить после экстрадиции из Испании.

Следователи подчеркнули, что обвиняемые действовали в интересах иностранной разведки, а их действия квалифицируются как шпионаж.

Ранее мы писали, что матрос морской охраны Госпогранслужбы корректировал удары РФ по Одессе. Его задержали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подрыв "Северных потоков": в Германии против украинца Кузнецова подали новый иск – из-за роста цен на газ, - адвокат