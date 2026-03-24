Германия задержала двух агентов РФ, следивших за поставщиком дронов для Украины
Федеральная прокуратура Германии задержала гражданку Румынии и гражданина Украины по подозрению в шпионской деятельности в интересах российской разведки.
Об этом говорится в пресс-релизе Федеральной прокуратуры ФРГ, на который ссылается Цензор.НЕТ.
По данным прокуратуры, обвиняемые собирали информацию и проводили видеосъемку лица, поставляющего дроны и комплектующие для Украины. Одновременно были проведены обыски в жилых помещениях подозреваемых, где изъяты доказательства их деятельности.
Детали задержания и подозрения
Следователи сообщили, что гражданин Украины Сергей Н. с декабря 2025 года по заданию российской разведки следил за поставщиком дронов в Германии. Он собирал информацию в интернете и вел видеосъемку рабочего места этого человека.
После переезда Сергея Н. в Испанию его задачу взяла на себя гражданка Румынии Алла С., которая прибыла по месту регистрации "цели" и осуществляла видеосъемку мобильным телефоном.
"Эти действия, как считается, были подготовкой к дальнейшим секретным операциям против этого лица", — отметили в пресс-релизе.
Судебные процессы
Федеральная прокуратура сообщила, что Аллу С. доставят к следственному судье Федерального верховного суда для объявления ордера на арест и решения вопроса о заключении под стражу. Сергея Н. планируют доставить после экстрадиции из Испании.
Следователи подчеркнули, что обвиняемые действовали в интересах иностранной разведки, а их действия квалифицируются как шпионаж.
- Ранее мы писали, что матрос морской охраны Госпогранслужбы корректировал удары РФ по Одессе. Его задержали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль