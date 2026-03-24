Германия задержала двух агентов РФ, следивших за поставщиком дронов для Украины

Задержание шпионов в Германии

Федеральная прокуратура Германии задержала гражданку Румынии и гражданина Украины по подозрению в шпионской деятельности в интересах российской разведки.

По данным прокуратуры, обвиняемые собирали информацию и проводили видеосъемку лица, поставляющего дроны и комплектующие для Украины. Одновременно были проведены обыски в жилых помещениях подозреваемых, где изъяты доказательства их деятельности.

Детали задержания и подозрения

Следователи сообщили, что гражданин Украины Сергей Н. с декабря 2025 года по заданию российской разведки следил за поставщиком дронов в Германии. Он собирал информацию в интернете и вел видеосъемку рабочего места этого человека.

После переезда Сергея Н. в Испанию его задачу взяла на себя гражданка Румынии Алла С., которая прибыла по месту регистрации "цели" и осуществляла видеосъемку мобильным телефоном.

"Эти действия, как считается, были подготовкой к дальнейшим секретным операциям против этого лица", — отметили в пресс-релизе.

Судебные процессы

Федеральная прокуратура сообщила, что Аллу С. доставят к следственному судье Федерального верховного суда для объявления ордера на арест и решения вопроса о заключении под стражу. Сергея Н. планируют доставить после экстрадиции из Испании.

Следователи подчеркнули, что обвиняемые действовали в интересах иностранной разведки, а их действия квалифицируются как шпионаж.

Ні в якому випадку не судити їх в Німеччині. Бо там так і залишаться жити.
24.03.2026 22:27 Ответить
тут непотрібно бути коломбо що б зрозуміти-вони готували вбивство
24.03.2026 22:28 Ответить
Чому б не заощадити час, сили та кошти - і просто розстріляти, як у старі добрі часи. Кацап - це вже вирок від всесвіту і природи.
24.03.2026 22:50 Ответить
 
 