Новости Подрыв Северных потоков
1 687 21

Взрыв "Северных потоков": в Германии против украинца Кузнецова подали новый иск – из-за роста цен на газ, – адвокат

Украинец Сергей Кузнецов

В Германии против украинского военного Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве "Северных потоков", подали новый "экзотический" иск. Также изменили квалификацию дела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Бабелю" сообщил адвокат Кузнецова Николай Катеринчук.

Подробнее о деле Кузнецова

Ранее немецкая прокуратура подозревала Кузнецова по трем статьям Уголовного кодекса — саботаж, направленный против конституционных основ; совершение взрыва; разрушение строительных сооружений, а именно — мостов, плотин, железных дорог и т. п.

Теперь остались "совершение взрыва" и "разрушение строительных сооружений", а также добавилась квалификация по статье 316b Уголовного кодекса Германии — "нарушение работы предприятий общественного снабжения", поскольку оба газопровода были выведены из строя и лишены своего целевого назначения — транспортировки газа из России в Германию. Но, по словам Катеринчука, квалификация может меняться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Залужный о подрыве "Северных потоков": Я не имею к этому никакого отношения, этот вопрос стал политическим

Новый иск

"Кроме того, появился экзотический иск от одного пенсионера, который жалуется на Сергея. Истец утверждает, что из-за действий Кузнецова тарифы на газ выросли на 112 евро в месяц. Он требует от Сергея выплатить 3 тысячи евро", — рассказал Катеринчук.

Адвокат не исключает, что за этим иском могут стоять пророссийские политические силы Германии, например AFD ("Альтернатива для Германии").

Катеринчук также сообщил, что, несмотря на судебный запрет, правоохранители Германии взяли у Сергея образцы ДНК, которые были взяты незаконно и без согласия украинца. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия ответила на жалобы относительно содержания украинца по делу "Северных потоков"

Взрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование взрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.

Читайте также: Суд Германии оставил под стражей украинца Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Ну тоді позов до Меркель за те шо теперка в нас повномаштабна війна - не було б потоків ***** б може і не поперло .
23.03.2026 16:37 Ответить
А на Трампа чому не подають ??
23.03.2026 16:53 Ответить
курва...Потрібно арештувати агентку штазі "шмаркель".котра на вимогу куйла зробила диверсію над українською ГТС.ЛИШИВШИ МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНІ ОТРИМУВАТИГРОШІ ДО БЮДЖЕТУ.ЗА ТРАНЗИТ РАШИСТСЬКОГО ГАЗУ....ДО СУДУ НІМЕЦЬКУ ШЛЬОНДРУ КУЙЛА...
23.03.2026 16:39 Ответить
буде Німеччині компенсувати мільярдів сто євро. Але це не точно. Може сто лвадцять.
23.03.2026 16:36 Ответить
23.03.2026 16:37 Ответить
Бабка еще на острове Эпштейна 0,2b отрабатывала, не на ту нарвались,
23.03.2026 16:40 Ответить
Мерц був вірною подругою Меркель. Треба питати у нього, а не у пенсіонерки. У них партійна система управління. А то пащикотав язиком анус народу України і все прощено?
23.03.2026 16:56 Ответить
23.03.2026 17:09 Ответить
Пусть на уроки труда сходят в РФ, то что трубопровод сразу не ***** чудо
23.03.2026 16:38 Ответить
23.03.2026 16:39 Ответить
І Ормузьку протоку тоже я розвалив?
23.03.2026 16:45 Ответить
А підпал Рейхстагу йому ще не інкримінують?
23.03.2026 16:48 Ответить
23.03.2026 16:53 Ответить
а до ху* ла у Німеччині нема претензій ?!!!!!!...
23.03.2026 16:55 Ответить
Світ остаточно дахом поїхав..
23.03.2026 16:59 Ответить
А позов незабули подати,за блокування Ормундської протоки ?
23.03.2026 17:04 Ответить
А чому не подають позов проти тих , хто будував ті газопроводи і т.ч позбавляв Німеччину енергітичної незалежності ...?
23.03.2026 17:06 Ответить
Ахах. Тоді доведеться посадити цього рум'яного джиголо.

23.03.2026 17:15 Ответить
Цікаво - "фрау Ріббентроп" ще в Німеччині , чи вже кудись евакуювалася ?
23.03.2026 17:19 Ответить
Може тому він мстить Кузнєцову, за свої труби.
23.03.2026 17:20 Ответить
Геніально , Україна ще й за це заплатить
23.03.2026 17:13 Ответить
Шизофренія поширюється Світом...
23.03.2026 17:22 Ответить
А подати позов на Трампа, який затіяв війну з Іраном що призвело до закриття Ормузької протоки і суттєвого подорожання енергоносіїв, "пенсіонер" штазі/кгб/фсб не ризикує? 🤔
23.03.2026 17:53 Ответить
Хай на Трампа в суд подають за підвищення цін на нафту.
23.03.2026 17:57 Ответить
 
 