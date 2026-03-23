Взрыв "Северных потоков": в Германии против украинца Кузнецова подали новый иск – из-за роста цен на газ, – адвокат
В Германии против украинского военного Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве "Северных потоков", подали новый "экзотический" иск. Также изменили квалификацию дела.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Бабелю" сообщил адвокат Кузнецова Николай Катеринчук.
Подробнее о деле Кузнецова
Ранее немецкая прокуратура подозревала Кузнецова по трем статьям Уголовного кодекса — саботаж, направленный против конституционных основ; совершение взрыва; разрушение строительных сооружений, а именно — мостов, плотин, железных дорог и т. п.
Теперь остались "совершение взрыва" и "разрушение строительных сооружений", а также добавилась квалификация по статье 316b Уголовного кодекса Германии — "нарушение работы предприятий общественного снабжения", поскольку оба газопровода были выведены из строя и лишены своего целевого назначения — транспортировки газа из России в Германию. Но, по словам Катеринчука, квалификация может меняться.
Новый иск
"Кроме того, появился экзотический иск от одного пенсионера, который жалуется на Сергея. Истец утверждает, что из-за действий Кузнецова тарифы на газ выросли на 112 евро в месяц. Он требует от Сергея выплатить 3 тысячи евро", — рассказал Катеринчук.
Адвокат не исключает, что за этим иском могут стоять пророссийские политические силы Германии, например AFD ("Альтернатива для Германии").
Катеринчук также сообщил, что, несмотря на судебный запрет, правоохранители Германии взяли у Сергея образцы ДНК, которые были взяты незаконно и без согласия украинца.
Взрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование взрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
