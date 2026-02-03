Германия ответила на жалобы относительно содержания украинца по делу "Северных потоков"

Украинец, подозреваемый в подрыве "Северных потоков", отрицает обвинения

Министерство юстиции Гамбурга предоставило официальный комментарий относительно условий содержания подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ведомства на запрос Deutsche Welle.

Комментарий появился после заявлений украинского омбудсмена о возможных нарушениях прав гражданина Украины Сергея К. Его адвокаты и семья заявляли о проблемах со связью, одеждой и питанием. В немецком ведомстве эти утверждения прокомментировали частично.

Позиция Минюста относительно связи и бытовых условий

В министерстве заявили, что в следственном изоляторе нет технических проблем с телефонной связью.

"Проблемы со связью возможны из-за ограниченной пропускной способности сети, но звонки не запрещены", — сообщили в ответе DW.

Комментировать индивидуальные условия содержания Сергея К. ведомство отказалось. Причиной назвали требования по защите персональных данных. Также отметили, что заключенные могут получить зимнюю обувь от учреждения.

Питание и режим содержания

В Минюсте пояснили, что некоторые виды личной обуви запрещены из соображений безопасности. В частности, это касается сапог. Они могут мешать ношению электронного браслета.

Также в ведомстве подтвердили возможность ограничения контактов с другими заключенными. Такие меры применяют только по решению суда. Что касается питания, заключенным гарантируют сбалансированный рацион. Меню включает блюда без мяса и рыбы.

А ВЖЕ ДОВЕДЕНО, що він "виконував наказ держави"? Він свою вину взагалі заперечує...
Mіф про те, що постачання через «Північний потік» припинилися через руйнування газопроводу, спростовується простим порівнянням дат. Ні, їх навмисно зупинила російська сторона.
Твердження, що Німеччина покарала себе, відмовившись від дешевого російського газу, також є міфом, оскільки німецький уряд, підтримавши запровадження санкцій ЄС проти вугілля, нафти та нафтопродуктів з Росії, виступав проти обмежень на російський газ.
Та й Росія, навіть після руйнування «Північного потоку», могла б, якби захотіла, продовжувати постачання до Німеччини. Для цього можна було б збільшити транзит через Україну до Австрії та/або відновити поставки по газопроводу «Ямал-Європа» через Білорусь і Польщу.
Однак у Москві явно прагнули «відключити Німеччині газ», що важко інтерпретувати інакше, ніж як спробу тиску на уряд ФРН з метою змусити його скоротити або навіть зовсім припинити підтримку України.
Москва має давню і підтверджену документами історію проведення масштабних кампаній з дезінформації.
тож нащадки менгеле та єйхсмана 😁
душові дуже зручні а те що газ йде - то бонус
03.02.2026 19:02
Він виконував наказ держави.Не йому особисто це було потрібно.А зараз відповідає сам.
03.02.2026 19:02
А ВЖЕ ДОВЕДЕНО, що він "виконував наказ держави"? Він свою вину взагалі заперечує...
DW
Версія, згідно з якою в руйнуванні газопроводу була зацікавлена Росія, заснована, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася позбавити «Газпром» майбутніх багатомільярдних позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через зрив контрактних зобов'язань, адже підрив газопроводу - це такий форс-мажор, на який можна посилатися в арбітражних судах.
03.02.2026 19:12
Адже обсяги, прописані у довгострокових контрактах, не надходили не лише між 31 серпня та 26 вересня 2022.
"Газпром" ще в червні різко скоротив прокачку: з 14 червня Німеччина отримувала на 40% менше газу, з 16 червня - на 60% менше. Саме тоді припинилися поставки до Франції та зменшилися до Італії.
Це збіглося точно з приїздом до Києва 16 червня Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Маріо Драгі.
Під час цього візиту політичні лідери трьох провідних країн Євросоюзу виступили за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
03.02.2026 19:15
Так і шо, скористалися цим форс-мажором? Чи підірвали свій газопровід, а для чого забули?
Еще одна сказка про Европу для тупых совковых дебилов потерпела крах.
Гроші не пахнуть це .....
А хіба можна вижити без м'яса і риби???
Мене теж це пересмикнуло. Якщо без мʼяса та риби, то тоді, курви, із чим??? 🤬
Страви без м'яса і риби це дотримання прав людини на підтримання здоров'я? Це точно демократична Німеччина чи це виконання інструкції годування в тюрмах рейху особливо небезпечних злочинців?
