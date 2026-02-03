Германия ответила на жалобы относительно содержания украинца по делу "Северных потоков"

Министерство юстиции Гамбурга предоставило официальный комментарий относительно условий содержания подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ведомства на запрос Deutsche Welle.

Комментарий появился после заявлений украинского омбудсмена о возможных нарушениях прав гражданина Украины Сергея К. Его адвокаты и семья заявляли о проблемах со связью, одеждой и питанием. В немецком ведомстве эти утверждения прокомментировали частично.

Позиция Минюста относительно связи и бытовых условий

В министерстве заявили, что в следственном изоляторе нет технических проблем с телефонной связью.

"Проблемы со связью возможны из-за ограниченной пропускной способности сети, но звонки не запрещены", — сообщили в ответе DW.

Комментировать индивидуальные условия содержания Сергея К. ведомство отказалось. Причиной назвали требования по защите персональных данных. Также отметили, что заключенные могут получить зимнюю обувь от учреждения.

Питание и режим содержания

В Минюсте пояснили, что некоторые виды личной обуви запрещены из соображений безопасности. В частности, это касается сапог. Они могут мешать ношению электронного браслета.

Также в ведомстве подтвердили возможность ограничения контактов с другими заключенными. Такие меры применяют только по решению суда. Что касается питания, заключенным гарантируют сбалансированный рацион. Меню включает блюда без мяса и рыбы.

Сообщалось, что Сергея К. экстрадировали в Германию из Италии в ноябре прошлого года. Его подозревают в сговоре и диверсии против газовой инфраструктуры. Сам он отрицает свою причастность.

Ранее его жена после личной встречи сообщила, что условия содержания мужа могут иметь признаки бесчеловечного обращения.

