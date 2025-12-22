Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" Кузнецов находится в боксе для террористов в полной изоляции, - адвокат. ВИДЕО
Условия содержания Сергея Кузнецова, которого в Германии подозревают в подрыве "Северных потоков", остаются ужасными.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил адвокат Николай Катеринчук, который недавно побывал на встрече с украинским военным.
Видео немецкой тюрьмы, где содержится Сергей Кузнецов, предоставлено Николаем Катеринчуком
Условия содержания украинца
По его словам, жалобы защиты о ненадлежащих условиях содержания Кузнецова, которые были поданы в немецкую прокуратуру, до сих пор не рассмотрены, ведь в Германии рождественские праздники.
"Поэтому ничего не изменилось ни по питанию, ни по отношению к Сергею. Он продолжает страдать и из-за еды, и из-за психологического давления. Ему даже не дают возможности звонить. Написал уже шесть заявлений на то, чтобы хотя бы с адвокатом мог поговорить по телефону. Но они так же игнорируются", - отметил защитник.
Состояние Кузнецова
Катеринчук сообщил, что получил разрешение на посещение Кузнецова не как адвокат, а как гражданское лицо.
"Мы пообщались полчаса. Был еще переводчик и два офицера, которые на этой встрече сидели просто рядом со мной. Шла запись, поэтому тайны разговора не было. Большую часть времени я рассказывал Сергею, что происходит в Украине, потому что он находится в полной изоляции, ничего не знает. Смотрит только немецкое телевидение. Последнее, что он видел, - это трагедия в Тернополе (которая произошла 19 ноября. - Ред.). Вот с такой задержкой показывают. Я его психологически поддержал и сказал, что мы будем привлекать к юридической команде все больше профессиональных адвокатов и стучать во все "двери" политиков, чтобы наша дипломатия занималась им по-настоящему", - отметил адвокат.
Он рассказал, что Кузнецов держится:
"Себя он не оговорит – не дождутся! Выглядит не очень хорошо. Но он постоянно не доедает. По глазам видно, что находится под огромным давлением. Его держат в боксе для террористов. Эта квалификация, которая была сформирована для его экстрадиции, не выдерживает никакой критики. Он же военный! И ведет себя соответственно – не дает показаний, называет свою фамилию, имя, отчество, звание и номер части. Они знают, что в Украине продолжается война. Поэтому как минимум должны были бы переквалифицировать на военную диверсию, но не делают этого, ведь в таком случае он не будет террористом, и его нельзя будет содержать в таких условиях, как сейчас, и продолжать психологически на него давить, чтобы он себя оговорил и признался в том, чего не делал".
Подрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бокси для терористів!
Гандони!