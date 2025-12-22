Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" Кузнецов находится в боксе для террористов в полной изоляции, - адвокат. ВИДЕО

Условия содержания Сергея Кузнецова, которого в Германии подозревают в подрыве "Северных потоков", остаются ужасными.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил адвокат Николай Катеринчук, который недавно побывал на встрече с украинским военным.

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Видео немецкой тюрьмы, где содержится Сергей Кузнецов, предоставлено Николаем Катеринчуком

Условия содержания украинца

По его словам, жалобы защиты о ненадлежащих условиях содержания Кузнецова, которые были поданы в немецкую прокуратуру, до сих пор не рассмотрены, ведь в Германии рождественские праздники.

"Поэтому ничего не изменилось ни по питанию, ни по отношению к Сергею. Он продолжает страдать и из-за еды, и из-за психологического давления. Ему даже не дают возможности звонить. Написал уже шесть заявлений на то, чтобы хотя бы с адвокатом мог поговорить по телефону. Но они так же игнорируются", - отметил защитник.

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Состояние Кузнецова

Катеринчук сообщил, что получил разрешение на посещение Кузнецова не как адвокат, а как гражданское лицо.

"Мы пообщались полчаса. Был еще переводчик и два офицера, которые на этой встрече сидели просто рядом со мной. Шла запись, поэтому тайны разговора не было. Большую часть времени я рассказывал Сергею, что происходит в Украине, потому что он находится в полной изоляции, ничего не знает. Смотрит только немецкое телевидение. Последнее, что он видел, - это трагедия в Тернополе (которая произошла 19 ноября. - Ред.). Вот с такой задержкой показывают. Я его психологически поддержал и сказал, что мы будем привлекать к юридической команде все больше профессиональных адвокатов и стучать во все "двери" политиков, чтобы наша дипломатия занималась им по-настоящему", - отметил адвокат.

Он рассказал, что Кузнецов держится:

"Себя он не оговорит – не дождутся! Выглядит не очень хорошо. Но он постоянно не доедает. По глазам видно, что находится под огромным давлением. Его держат в боксе для террористов. Эта квалификация, которая была сформирована для его экстрадиции, не выдерживает никакой критики. Он же военный! И ведет себя соответственно – не дает показаний, называет свою фамилию, имя, отчество, звание и номер части. Они знают, что в Украине продолжается война. Поэтому как минимум должны были бы переквалифицировать на военную диверсию, но не делают этого, ведь в таком случае он не будет террористом, и его нельзя будет содержать в таких условиях, как сейчас, и продолжать психологически на него давить, чтобы он себя оговорил и признался в том, чего не делал".

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