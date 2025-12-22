Підозрюваний у підриві "Північних потоків" Кузнєцов перебуває у боксі для терористів в повній ізоляції, - адвокат. ВIДЕО

Умови утримання Сергія Кузнєцова, якого в Німеччині підозрюють у підриві "Північних потоків", залишаються жахливими.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив адвокат Микола Катеринчук, який нещодавно побував на зустрічі із українським військовим.

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Відео німецької в’язниці, де утримується Сергій Кузнєцов, надане Миколою Катеринчуком

Умови утримання українця

За його словами, скарги захисту щодо неналежних умов утримання Кузнєцова, які були подані до німецької прокуратури, досі не розглянуті, адже в Німеччині різдвяні свята.

"Тому нічого не змінилося ні по харчуванню, ні по ставленню до Сергія. Він продовжує страждати і через їжу, і через психологічний тиск. Йому ж навіть не дають можливості дзвонити. Написав вже шість заявок на те, щоб хоча б з адвокатом міг поговорити телефоном. Але вони так само ігноруються", - зазначив захисник.

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Стан Кузнєцова

Катеринчук повідомив, що отримав дозвіл на відвідання Кузнєцова не як адвокат, а як цивільна особа.

"Ми поспілкувалися пів години. Був ще перекладач і два офіцери, які на цьому побаченні сиділи просто поряд зі мною. Йшов запис, тому таємниці розмови не було. Більшу частину часу я розказував Сергію, що відбувається в Україні, тому що він знаходиться в повній ізоляції, нічого не знає. Дивиться тільки німецьке телебачення. Останнє, що він бачив, - це трагедія в Тернополі (яка сталася 19 листопада. – ред.). Ось з такою затримкою показують. Я його психологічно підтримав і сказав, що ми залучатимемо до юридичної команди все більше фахових адвокатів та стукатимемо у всі "двері" політиків, щоб наша дипломатія займалася ним по-справжньому", - зауважив адвокат.

Він розповів, що Кузнєцов тримається:

"Себе він не оговорить – не дочекаються! Виглядає не дуже добре. Але ж він постійно не доїдає. По очах видно, що знаходиться під величезним тиском. Його тримають в боксі для терористів. Оця кваліфікація, яка була сформована для його екстрадиції, не витримує жодної критики. Він же військовий! І поводиться відповідно - не дає свідчень, називає своє прізвище, ім'я, по-батькові, звання і номер частини. Вони знають, що в Україні продовжується війна. Тож як мінімум мали б перекваліфікувати на військову диверсію, але не роблять цього, адже в такому випадку він не буде терористом, і його не можна буде утримувати в таких умовах, як зараз, та продовжувати психологічно на нього тиснути, щоб він себе оговорив і зізнався в тому, що не робив".

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Підрив "Північних потоків"

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