Німеччина відповіла на скарги щодо утримання українця у справі "Північних потоків"

Українець, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", заперечує звинувачення

Міністерство юстиції Гамбурга надало офіційний коментар щодо умов утримання підозрюваного у підриві газопроводів "Північний потік".

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться у відповіді відомства на запит Deutsche Welle.

Коментар з’явився після заяв українського омбудсмена про можливі порушення прав громадянина України Сергія К. Його адвокати та родина заявляли про проблеми зі зв’язком, одягом та харчуванням. У німецькому відомстві ці твердження прокоментували частково.

Позиція мін’юсту щодо зв’язку та побутових умов

У міністерстві заявили, що в слідчому ізоляторі немає технічних проблем із телефонним зв’язком.

"Проблеми зі зв’язком можливі через обмежену пропускну здатність мережі, але дзвінки не заборонені", — повідомили у відповіді DW.

Коментувати індивідуальні умови утримання Сергія К. відомство відмовилося. Причиною назвали вимоги щодо захисту персональних даних. Також зазначили, що ув’язнені можуть отримати зимове взуття від установи.

Харчування та режим утримання

У мін’юсті пояснили, що деякі види особистого взуття заборонені з міркувань безпеки. Зокрема, це стосується чобіт. Вони можуть заважати носінню електронного браслета.

Також у відомстві підтвердили можливість обмеження контактів з іншими ув’язненими. Такі заходи застосовують лише за рішенням суду. Щодо харчування, ув’язненим гарантують збалансований раціон. Меню включає страви без м’яса і риби.

Топ коментарі
А ВЖЕ ДОВЕДЕНО, що він "виконував наказ держави"? Він свою вину взагалі заперечує...
03.02.2026 19:08
Mіф про те, що постачання через «Північний потік» припинилися через руйнування газопроводу, спростовується простим порівнянням дат. Ні, їх навмисно зупинила російська сторона.
Твердження, що Німеччина покарала себе, відмовившись від дешевого російського газу, також є міфом, оскільки німецький уряд, підтримавши запровадження санкцій ЄС проти вугілля, нафти та нафтопродуктів з Росії, виступав проти обмежень на російський газ.
Та й Росія, навіть після руйнування «Північного потоку», могла б, якби захотіла, продовжувати постачання до Німеччини. Для цього можна було б збільшити транзит через Україну до Австрії та/або відновити поставки по газопроводу «Ямал-Європа» через Білорусь і Польщу.
Однак у Москві явно прагнули «відключити Німеччині газ», що важко інтерпретувати інакше, ніж як спробу тиску на уряд ФРН з метою змусити його скоротити або навіть зовсім припинити підтримку України.
03.02.2026 19:20
Москва має давню і підтверджену документами історію проведення масштабних кампаній з дезінформації.
03.02.2026 20:48
тож нащадки менгеле та єйхсмана 😁
душові дуже зручні а те що газ йде - то бонус
03.02.2026 19:02
Він виконував наказ держави.Не йому особисто це було потрібно.А зараз відповідає сам.
03.02.2026 19:02
А ВЖЕ ДОВЕДЕНО, що він "виконував наказ держави"? Він свою вину взагалі заперечує...
03.02.2026 19:08
DW
Версія, згідно з якою в руйнуванні газопроводу була зацікавлена Росія, заснована, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася позбавити «Газпром» майбутніх багатомільярдних позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через зрив контрактних зобов'язань, адже підрив газопроводу - це такий форс-мажор, на який можна посилатися в арбітражних судах.
03.02.2026 19:12
Адже обсяги, прописані у довгострокових контрактах, не надходили не лише між 31 серпня та 26 вересня 2022.
"Газпром" ще в червні різко скоротив прокачку: з 14 червня Німеччина отримувала на 40% менше газу, з 16 червня - на 60% менше. Саме тоді припинилися поставки до Франції та зменшилися до Італії.
Це збіглося точно з приїздом до Києва 16 червня Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Маріо Драгі.
Під час цього візиту політичні лідери трьох провідних країн Євросоюзу виступили за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
03.02.2026 19:15
03.02.2026 19:20
03.02.2026 20:48
Так і шо, скористалися цим форс-мажором? Чи підірвали свій газопровід, а для чого забули?
03.02.2026 19:19
Еще одна сказка про Европу для тупых совковых дебилов потерпела крах.
03.02.2026 19:31
Гроші не пахнуть це .....
03.02.2026 19:52
А хіба можна вижити без м'яса і риби???
03.02.2026 19:54
Мене теж це пересмикнуло. Якщо без мʼяса та риби, то тоді, курви, із чим??? 🤬
03.02.2026 21:20
Страви без м'яса і риби це дотримання прав людини на підтримання здоров'я? Це точно демократична Німеччина чи це виконання інструкції годування в тюрмах рейху особливо небезпечних злочинців?
03.02.2026 21:35
 
 