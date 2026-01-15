Умови утримання підозрюваного у підриві "Північних потоків" Кузнєцова можуть мати ознаки нелюдського поводження, - дружина
Ексвійськовий ССО Сергій Кузнєцов, якого утримують під вартою в німецькому Гамбурзі в рамках розслідування справи щодо підриву газогону "Північний потік - 2", перебуває в умовах, що викликають серйозне занепокоєння з точки зору дотримання прав людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила його дружина після особистої зустрічі з чоловіком, що відбулася 14 січня 2026 року.
За її словами, права Сергія Кузнецова як людини і як іноземця, що перебуває під вартою, системно порушуються.
Зокрема, попри те що телефонні дзвінки офіційно дозволені судом, Сергій Кузнецов не мав жодного телефонного контакту з листопада 2025 року. Адміністрація слідчого ізолятора в Гамбурзі, зі слів дружини, досі не забезпечила технічної можливості для реалізації цього права.
Окреме питання — харчування. Згідно з рішенням суду Італії про передачу Сергія Кузнецова, йому було призначене спеціальне харчування, яке є обов’язковою умовою утримання. Втім, як стверджує дружина, адміністрація установи дотримується цього припису лише частково — під час обіду, тоді як сніданок і вечеря не відповідають судовому рішенню.
Крім того, Сергію Кузнецову не видають зимове взуття, попри те що воно наявне та зберігається на складі слідчого ізолятора.
Найбільше занепокоєння викликає режим утримання. За словами дружини, Сергія Кузнецова поміщено до секції для так званих "особливо небезпечних" осіб, що призводить до крайньої ізоляції та суттєвого обмеження його прав. Зокрема, можливість особистого побачення з дружиною обмежена одним разом на місяць, тоді як в інших секціях подібної ізоляції та тиску немає.
Фактично, як повідомляє дружина, Сергій Кузнецов проводить до 23 годин на добу в повній ізоляції в одиночній камері. На її думку, такі умови можуть мати ознаки нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, а за міжнародними стандартами - потенційно розцінюватися як форма катування.
Дружина Сергія Кузнецова повідомила про намір офіційно звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, а також до Міністерства закордонних справ України та Генерального консульства України в Гамбурзі з вимогою забезпечити дотримання прав людини, виконання судових рішень та належний консульський захист.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
А те, що приносять, просто кидають на підлогу в камеру. Він відмовляється їсти, пояснюючи, що прокурор обіцяв змінити харчування", - розповів захисник.
За словами Катеринчука, Кузнєцов ще більше схуд, а ставлення німецьких тюремників до нього дуже погане. Джерело: https://censor.net/ua/n3589886
