Условия содержания подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова могут иметь признаки бесчеловечного обращения, - жена

Бывший военный ССО Сергей Кузнецов, который содержится под стражей в немецком Гамбурге в рамках расследования дела о подрыве газопровода "Северный поток - 2", находится в условиях, вызывающих серьезную обеспокоенность с точки зрения соблюдения прав человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила его жена после личной встречи с мужем, которая состоялась 14 января 2026 года.
По ее словам, права Сергея Кузнецова как человека и как иностранца, находящегося под стражей, системно нарушаются.
В частности, несмотря на то, что телефонные звонки официально разрешены судом, Сергей Кузнецов не имел никакого телефонного контакта с ноября 2025 года. Администрация следственного изолятора в Гамбурге, по словам жены, до сих пор не обеспечила техническую возможность для реализации этого права.
Отдельный вопрос — питание. Согласно решению суда Италии о передаче Сергея Кузнецова, ему было назначено специальное питание, которое является обязательным условием содержания. Впрочем, как утверждает жена, администрация учреждения соблюдает это предписание лишь частично — во время обеда, тогда как завтрак и ужин не соответствуют судебному решению.
Кроме того, Сергею Кузнецову не выдают зимнюю обувь, несмотря на то, что она имеется и хранится на складе следственного изолятора.
Самое большое беспокойство вызывает режим содержания. По словам жены, Сергей Кузнецов помещен в секцию для так называемых "особо опасных" лиц, что приводит к крайней изоляции и существенному ограничению его прав. В частности, возможность личного свидания с женой ограничена одним разом в месяц, тогда как в других секциях подобной изоляции и давления нет.
Фактически, как сообщает жена, Сергей Кузнецов проводит до 23 часов в сутки в полной изоляции в одиночной камере. По ее мнению, такие условия могут иметь признаки бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, а по международным стандартам - потенциально расцениваться как форма пытки.
Жена Сергея Кузнецова сообщила о намерении официально обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу, а также в Министерство иностранных дел Украины и Генеральное консульство Украины в Гамбурге с требованием обеспечить соблюдение прав человека, исполнение судебных решений и надлежащую консульскую защиту.
Подрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
