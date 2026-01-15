Условия содержания подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова могут иметь признаки бесчеловечного обращения, - жена

Бывший военный ССО Сергей Кузнецов, который содержится под стражей в немецком Гамбурге в рамках расследования дела о подрыве газопровода "Северный поток - 2", находится в условиях, вызывающих серьезную обеспокоенность с точки зрения соблюдения прав человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила его жена после личной встречи с мужем, которая состоялась 14 января 2026 года.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По ее словам, права Сергея Кузнецова как человека и как иностранца, находящегося под стражей, системно нарушаются.

В частности, несмотря на то, что телефонные звонки официально разрешены судом, Сергей Кузнецов не имел никакого телефонного контакта с ноября 2025 года. Администрация следственного изолятора в Гамбурге, по словам жены, до сих пор не обеспечила техническую возможность для реализации этого права.

Отдельный вопрос — питание. Согласно решению суда Италии о передаче Сергея Кузнецова, ему было назначено специальное питание, которое является обязательным условием содержания. Впрочем, как утверждает жена, администрация учреждения соблюдает это предписание лишь частично — во время обеда, тогда как завтрак и ужин не соответствуют судебному решению.

Кроме того, Сергею Кузнецову не выдают зимнюю обувь, несмотря на то, что она имеется и хранится на складе следственного изолятора.

Читайте также: Условия содержания подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова в Германии близки к пыткам, - адвокат

Самое большое беспокойство вызывает режим содержания. По словам жены, Сергей Кузнецов помещен в секцию для так называемых "особо опасных" лиц, что приводит к крайней изоляции и существенному ограничению его прав. В частности, возможность личного свидания с женой ограничена одним разом в месяц, тогда как в других секциях подобной изоляции и давления нет.

Фактически, как сообщает жена, Сергей Кузнецов проводит до 23 часов в сутки в полной изоляции в одиночной камере. По ее мнению, такие условия могут иметь признаки бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, а по международным стандартам - потенциально расцениваться как форма пытки.

Жена Сергея Кузнецова сообщила о намерении официально обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу, а также в Министерство иностранных дел Украины и Генеральное консульство Украины в Гамбурге с требованием обеспечить соблюдение прав человека, исполнение судебных решений и надлежащую консульскую защиту.

Смотрите: Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" Кузнецов находится в боксе для террористов в полной изоляции, - адвокат. ВИДЕО

Подрыв "Северных потоков"

Читайте также: Экстрадиция подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова: Украина сразу начала работу с Германией, - Лубинец