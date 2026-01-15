РУС
Новости Подрыв Северных потоков
738 8

Суд Германии оставил под стражей украинца Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Сергей Кузнецов

Федеральный суд Германии отклонил апелляцию украинского ветерана Сергея Кузнецова, которого подозревают в деле о взрывах на газопроводах "Северный поток". Его оставят под стражей.

Об этом говорится в заявлении Федерального суда, информирует Цензор.НЕТ.

Решение суда

"Решением от 10 декабря 2025 года Федеральный суд справедливости отклонил жалобу на ордер на арест, поданную подозреваемым, который после экстрадиции из Италии находится под стражей в Германии с конца ноября 2025 года в связи с якобы участием во взрывах на трубопроводах "Северного потока", - указано в пресс-релизе суда.

Немецкий суд постановил, что вопреки утверждениям, изложенным в жалобе, функциональный иммунитет должностного лица (в случае Кузнецова — военнослужащего) не создает препятствий для уголовного преследования. Федеральный суд отметил, что такой иммунитет "не распространяется на акты насилия, контролируемые спецслужбой", а трубопроводы рассматриваются как гражданские объекты.

Другие обвинения

Кроме того, Германия имеет территориальную юрисдикцию, поскольку вышедшие из строя трубопроводы заканчивались на ее территории. Сами взрывы на газопроводах произошли в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Также суд признал маловероятным, что Кузнецов может ссылаться на привилегию комбатанта как на оправдание. 

Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.

Германия (7493) суд (25368) Северный поток (1505) Кузнецов Сергей (9)
А владі пофігу!...
15.01.2026 23:37 Ответить
шкода ,шо Ніиеччина ,не розуміє того , шо дякуючі таким козакам як Кузнецов ,русня досі товчеться в Україні ...
15.01.2026 23:37 Ответить
Готуйся, скоро німці ********* назад дармоїдів, поїлеш до козакіів
15.01.2026 23:54 Ответить
...
16.01.2026 00:50 Ответить
Німці можуть підіграти кремлю і відмити росіян від підриву трубопроводів. Германії потрібний дешевий газ і нафта з Росії.

Російські оперативники, Петров і Баширов, які спалилися в Лондоні зі Скрипальом, і носа за кордон не показують. "Українські диверсанти" чомусь постійно сидять в Європі (де їх розшукують). Чекають коли пов'яжуть? Тоді це російські провокатори. Можливо їм наобіцяли, що потім їх поміняють, дадуть полковника і квартиру в Москві, а дітей відправлять вчитися в академію ФСБ.

Разом з тим Die Welt відзначає, що у німецьких спецслужбах досі є сумніви в правдивості історії з вітрильником. Зокрема, в розвідувальних відомствах вважають, що поведінка екіпажу була надто підозрілою, а докази - занадто численними. Це створює враження, що слідчих намагалися спрямувати в "потрібному напрямку", заявив співрозмовник видання.
15.01.2026 23:43 Ответить
Я не розумію. Якщо вони ПРОТИ РФ - то хай дадуть йому премію. А Якщо вони ЗА РФ - то чого бють рекорди по поставкам нам? ДЕ ЛОГІКА?
15.01.2026 23:48 Ответить
Мразі!!!
16.01.2026 00:37 Ответить
Я пишаюся ним, молодець і красень 💛💙💓
16.01.2026 00:47 Ответить
 
 