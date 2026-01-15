Суд Германии оставил под стражей украинца Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Федеральный суд Германии отклонил апелляцию украинского ветерана Сергея Кузнецова, которого подозревают в деле о взрывах на газопроводах "Северный поток". Его оставят под стражей.

Об этом говорится в заявлении Федерального суда, информирует Цензор.НЕТ.

Решение суда

"Решением от 10 декабря 2025 года Федеральный суд справедливости отклонил жалобу на ордер на арест, поданную подозреваемым, который после экстрадиции из Италии находится под стражей в Германии с конца ноября 2025 года в связи с якобы участием во взрывах на трубопроводах "Северного потока", - указано в пресс-релизе суда.

Немецкий суд постановил, что вопреки утверждениям, изложенным в жалобе, функциональный иммунитет должностного лица (в случае Кузнецова — военнослужащего) не создает препятствий для уголовного преследования. Федеральный суд отметил, что такой иммунитет "не распространяется на акты насилия, контролируемые спецслужбой", а трубопроводы рассматриваются как гражданские объекты.

Другие обвинения

Кроме того, Германия имеет территориальную юрисдикцию, поскольку вышедшие из строя трубопроводы заканчивались на ее территории. Сами взрывы на газопроводах произошли в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Также суд признал маловероятным, что Кузнецов может ссылаться на привилегию комбатанта как на оправдание.

Подрыв "Северных потоков"

