Даже канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с Дональдом Трампом назвал "Северные потоки" ошибкой.

Об этом заявил экс-разведчик Роман Червинский, говорится в материале Цензор.НЕТ.

По его словам, немецкие адвокаты после изучения дела пришли к выводу, что для ареста Кузнецова нет никаких фактических оснований.

"Единственное, на что рассчитывают немецкие правоохранители, что они отыщут какое-то ДНК, которое будет совпадать с тем, что они, видимо, обнаружили на яхте "Андромеда". Ранее говорили, что нашли там несколько предметов: обувь, куртку и бутылку. Как вариант, ДНК еще можно определить по волосам, если они там остались.

Но напомню, что Сергей лысый. Поэтому мы думаем, что это все фейк и никакого ДНК нет. Если его не будет, то обвинения станут полностью беспочвенными, и Сергея должны отпустить, потому что отсутствуют какие-либо другие доказательства его причастности к событию", - пояснил Червинский.

Экс-разведчик напомнил, что даже канцлер Мерц во время встречи с Трампом заявил, что "Северные потоки" были ошибкой.

"Характерно, что в 2023 году, то есть в следующем году после того, как "Северные потоки" исчезли, "Газпром" впервые за 35 лет после своего основания стал убыточной организацией. Мы понимаем, что все доходы и финансирование этой огромной "машины" преимущественно поступали именно из Европы.

Также в ходе этих расследований и сбора информации стало известно, что он финансирует частные военные компании "Факел" и "Поток", которые были созданы в июле-августе 2022 года и воевали на Донбассе. Тогда же Путин, который сначала пытался захватить Украину за две недели, потому что Зеленский для этого создал все условия, но когда этого не произошло, начал наращивать свою мощь - формировать ЧВК и собирать людей в тех подразделениях, которые ранее не использовались. Поэтому часть охраны "Газпрома" была переведена в ЧВК и отправлена на фронт, а он их финансировал из своих доходов", - отметил Червинский.

Все эти признаки, говорит Червинский, по международному законодательству делают "Северные потоки" легитимной целью.

"Польский суд пошел именно по этому пути, отметив, что Россия тратила средства, полученные из потоков, на войну с Украиной. И даже если подрыв совершил кто-то из украинцев, то это была законная военная цель", - добавил он.

Экс-разведчик обратил внимание, что Сергей Кузнецов - военный.

"Они (немецкая сторона. - Ред.) даже не отмечали этого в своих решениях. Сейчас впервые это появилось в их документах, но все равно настаивают на превышении полномочий, ведь, мол, трубопроводы не были военной целью.

Именно на этом этапе возникнет главный спор в деле: имела ли право Украина, если вдруг это была она, осуществлять такие действия", - подытожил он.

Подрыв "Северных потоков"

