"Північний потік" за міжнародним законодавством був легітимною ціллю, - Червінський
Навіть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у розмові з Дональдом Трампом назвав "Північні потоки" помилкою.
Про це заявив ексрозвідник Роман Червінський, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
За його словами, німецькі адвокати після вивчення справи зробили висновок, що для арешту Кузнєцова немає жодних фактичних підстав.
"Єдине, на що розраховують німецькі правоохоронці, що вони відшукають якесь ДНК, яке збігатиметься з тим, що вони, мабуть, виявили на яхті "Андромеда". Раніше казали, що знайшли там кілька предметів: взуття, куртку і пляшку. Як варіант, ДНК ще можна визначити по волоссю, якщо воно там залишилося.
Але нагадаю, що Сергій лисий. Тому ми думаємо, що це все фейк і ніякого ДНК немає. Якщо його не буде, то звинувачення стануть повністю безпідставними, і Сергія мають відпустити, тому що відсутні будь-які інші докази його причетності до події", - пояснив Червінський.
Ексрозвідник нагадав, що навіть канцлер Мерц під час зустрічі з Трампом заявив, що "Північні потоки" були помилкою.
"Характерно, що у 2023 році, тобто наступного року після того, як "Північні потоки" зникли, "газпром" вперше за 35 років після свого заснування став збитковою організацією. Ми розуміємо, що всі прибутки і фінансування цієї величезної "машини" переважно надходили саме з Європи.
Також під час цих розслідувань і збору інформації стало відомо, що він фінансує приватні військові компанії "факел" і "поток", які були створені у липні-серпні 2022-го і воювали на Донбасі. Тоді ж путін, який спочатку намагався захопити Україну за два тижні, тому що Зеленський для цього створив всі умови, але коли цього не сталося, почав нарощувати свою потугу - формувати ПВК і збирати людей у тих підрозділах, які раніше не використовувалися. Тому частину охорони "газпрому" було переведено до ПВК і відправлено на фронт, а він їх фінансував зі своїх прибутків", - зазначив Червінський.
Всі ці ознаки, каже Червінський, за міжнародним законодавством роблять "Північні потоки" легітимною ціллю.
"Польський суд пішов саме таким шляхом, зауваживши, що росія витрачала кошти, отримані з потоків, на війну з Україною. І навіть якщо підрив здійснив хтось із українців, то це була законна військова ціль", - додав він.
Ексрозвідник звернув увагу, що Сергій Кузнєцов - військовий.
"Вони (німецька сторона. - Ред.) навіть не зазначали цього у своїх рішеннях. Зараз уперше це з’явилося в їхніх документах, але все одно наполягають на перевищенні повноважень, адже, мовляв, трубопроводи не були військовою ціллю.
Саме на цьому етапі виникатиме головний спір у справі: чи мала право Україна, якщо раптом це була вона, здійснювати такі дії", - підсумував він.
Повний текст про судовий процес щодо підриву "Північних потоків" читайте за посиланням.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
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