"Північний потік" за міжнародним законодавством був легітимною ціллю, - Червінський

Навіть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у розмові з Дональдом Трампом назвав "Північні потоки" помилкою.

Про це заявив ексрозвідник Роман Червінський, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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За його словами, німецькі адвокати після вивчення справи зробили висновок, що для арешту Кузнєцова немає жодних фактичних підстав.

"Єдине, на що розраховують німецькі правоохоронці, що вони відшукають якесь ДНК, яке збігатиметься з тим, що вони, мабуть, виявили на яхті "Андромеда". Раніше казали, що знайшли там кілька предметів: взуття, куртку і пляшку. Як варіант, ДНК ще можна визначити по волоссю, якщо воно там залишилося.

Але нагадаю, що Сергій лисий. Тому ми думаємо, що це все фейк і ніякого ДНК немає. Якщо його не буде, то звинувачення стануть повністю безпідставними, і Сергія мають відпустити, тому що відсутні будь-які інші докази його причетності до події", - пояснив Червінський.

Ексрозвідник нагадав, що навіть канцлер Мерц під час зустрічі з Трампом заявив, що "Північні потоки" були помилкою.

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"Характерно, що у 2023 році, тобто наступного року після того, як "Північні потоки" зникли, "газпром" вперше за 35 років після свого заснування став збитковою організацією. Ми розуміємо, що всі прибутки і фінансування цієї величезної "машини" переважно надходили саме з Європи.

Також під час цих розслідувань і збору інформації стало відомо, що він фінансує приватні військові компанії "факел" і "поток", які були створені у липні-серпні 2022-го і воювали на Донбасі. Тоді ж путін, який спочатку намагався захопити Україну за два тижні, тому що Зеленський для цього створив всі умови, але коли цього не сталося, почав нарощувати свою потугу - формувати ПВК і збирати людей у тих підрозділах, які раніше не використовувалися. Тому частину охорони "газпрому" було переведено до ПВК і відправлено на фронт, а він їх фінансував зі своїх прибутків", - зазначив Червінський.

Всі ці ознаки, каже Червінський, за міжнародним законодавством роблять "Північні потоки" легітимною ціллю.

"Польський суд пішов саме таким шляхом, зауваживши, що росія витрачала кошти, отримані з потоків, на війну з Україною. І навіть якщо підрив здійснив хтось із українців, то це була законна військова ціль", - додав він.

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Ексрозвідник звернув увагу, що Сергій Кузнєцов - військовий.

"Вони (німецька сторона. - Ред.) навіть не зазначали цього у своїх рішеннях. Зараз уперше це з’явилося в їхніх документах, але все одно наполягають на перевищенні повноважень, адже, мовляв, трубопроводи не були військовою ціллю.

Саме на цьому етапі виникатиме головний спір у справі: чи мала право Україна, якщо раптом це була вона, здійснювати такі дії", - підсумував він.

Повний текст про судовий процес щодо підриву "Північних потоків" читайте за посиланням.

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Підрив "Північних потоків"

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