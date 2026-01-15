Суд Німеччини залишив під вартою українця Кузнєцова, підозрюваного у підриві "Північних потоків"
Федеральний суд Німеччини відхилив апеляцію українського ветерана Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у справі про вибухи на газопроводах "Північний потік". Його залишать під вартою.
Про це йдеться в заяві Федерального суду, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення суду
"За рішенням від 10 грудня 2025 року Федеральний суд справедливості відхилив скаргу на ордер на арешт, подану підозрюваним, який після екстрадиції з Італії перебуває під вартою в Німеччині з кінця листопада 2025 року у зв’язку з нібито участю у вибухах на трубопроводах "Північного потоку", - зазначено в пресрелізі суду.
Німецький суд постановив, що всупереч твердженням, викладеним у скарзі, функціональний імунітет посадовця (у випадку Кузнєцова — військовослужбовця) не створює перешкод для кримінального переслідування. Федеральний суд зазначив, що такий імунітет "не поширюється на акти насильства, контрольовані спецслужбою", а трубопроводи розглядаються як цивільні об’єкти.
Інші звинувачення
Крім того, Німеччина має територіальну юрисдикцію, оскільки трубопроводи, що вийшли з ладу, закінчувалися на її території. Самі вибухи на газопроводах стались у виключних економічних зонах Данії та Швеції.
Також суд визнав малоймовірним, що Кузнєцов може посилатися на привілей комбатанта як на виправдання.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
Російські оперативники, Петров і Баширов, які спалилися в Лондоні зі Скрипальом, і носа за кордон не показують. "Українські диверсанти" чомусь постійно сидять в Європі (де їх розшукують). Чекають коли пов'яжуть? Тоді це російські провокатори. Можливо їм наобіцяли, що потім їх поміняють, дадуть полковника і квартиру в Москві, а дітей відправлять вчитися в академію ФСБ.
Разом з тим Die Welt відзначає, що у німецьких спецслужбах досі є сумніви в правдивості історії з вітрильником. Зокрема, в розвідувальних відомствах вважають, що поведінка екіпажу була надто підозрілою, а докази - занадто численними. Це створює враження, що слідчих намагалися спрямувати в "потрібному напрямку", заявив співрозмовник видання.
і русскім підіграти, і українців підтримати, мовляв "все неоднозначно"
екзістенціалізм, пост-правда і плюралізьм