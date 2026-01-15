Суд Німеччини залишив під вартою українця Кузнєцова, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

Федеральний суд Німеччини відхилив апеляцію українського ветерана Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у справі про вибухи на газопроводах "Північний потік". Його залишать під вартою.

Про це йдеться в заяві Федерального суду, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення суду

"За рішенням від 10 грудня 2025 року Федеральний суд справедливості відхилив скаргу на ордер на арешт, подану підозрюваним, який після екстрадиції з Італії перебуває під вартою в Німеччині з кінця листопада 2025 року у зв’язку з нібито участю у вибухах на трубопроводах "Північного потоку", - зазначено в пресрелізі суду.

Німецький суд постановив, що всупереч твердженням, викладеним у скарзі, функціональний імунітет посадовця (у випадку Кузнєцова — військовослужбовця) не створює перешкод для кримінального переслідування. Федеральний суд зазначив, що такий імунітет "не поширюється на акти насильства, контрольовані спецслужбою", а трубопроводи розглядаються як цивільні об’єкти.

Інші звинувачення

Крім того, Німеччина має територіальну юрисдикцію, оскільки трубопроводи, що вийшли з ладу, закінчувалися на її території. Самі вибухи на газопроводах стались у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Також суд визнав малоймовірним, що Кузнєцов може посилатися на привілей комбатанта як на виправдання.

Підрив "Північних потоків"

