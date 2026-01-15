Суд Німеччини залишив під вартою українця Кузнєцова, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

Сергій Кузнєцов

Федеральний суд Німеччини відхилив апеляцію українського ветерана Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у справі про вибухи на газопроводах "Північний потік". Його залишать під вартою.

Про це йдеться в заяві Федерального суду, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення суду

"За рішенням від 10 грудня 2025 року Федеральний суд справедливості відхилив скаргу на ордер на арешт, подану підозрюваним, який після екстрадиції з Італії перебуває під вартою в Німеччині з кінця листопада 2025 року у зв’язку з нібито участю у вибухах на трубопроводах "Північного потоку", - зазначено в пресрелізі суду.

Німецький суд постановив, що всупереч твердженням, викладеним у скарзі, функціональний імунітет посадовця (у випадку Кузнєцова — військовослужбовця) не створює перешкод для кримінального переслідування. Федеральний суд зазначив, що такий імунітет "не поширюється на акти насильства, контрольовані спецслужбою", а трубопроводи розглядаються як цивільні об’єкти.

Інші звинувачення

Крім того, Німеччина має територіальну юрисдикцію, оскільки трубопроводи, що вийшли з ладу, закінчувалися на її території. Самі вибухи на газопроводах стались у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

Також суд визнав малоймовірним, що Кузнєцов може посилатися на привілей комбатанта як на виправдання. 

Підрив "Північних потоків"

  • 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
  • Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
  • На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
  • Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
  • Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
  • 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
  • Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
  • 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
  • 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
  • За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.

+15
шкода ,шо Ніиеччина ,не розуміє того , шо дякуючі таким козакам як Кузнецов ,русня досі товчеться в Україні ...
15.01.2026 23:37 Відповісти
+11
А владі пофігу!...
15.01.2026 23:37 Відповісти
+9
Німці можуть підіграти кремлю і відмити росіян від підриву трубопроводів. Германії потрібний дешевий газ і нафта з Росії.

Російські оперативники, Петров і Баширов, які спалилися в Лондоні зі Скрипальом, і носа за кордон не показують. "Українські диверсанти" чомусь постійно сидять в Європі (де їх розшукують). Чекають коли пов'яжуть? Тоді це російські провокатори. Можливо їм наобіцяли, що потім їх поміняють, дадуть полковника і квартиру в Москві, а дітей відправлять вчитися в академію ФСБ.

Разом з тим Die Welt відзначає, що у німецьких спецслужбах досі є сумніви в правдивості історії з вітрильником. Зокрема, в розвідувальних відомствах вважають, що поведінка екіпажу була надто підозрілою, а докази - занадто численними. Це створює враження, що слідчих намагалися спрямувати в "потрібному напрямку", заявив співрозмовник видання.
15.01.2026 23:43 Відповісти
А владі пофігу!...
15.01.2026 23:37 Відповісти
шкода ,шо Ніиеччина ,не розуміє того , шо дякуючі таким козакам як Кузнецов ,русня досі товчеться в Україні ...
15.01.2026 23:37 Відповісти
Готуйся, скоро німці ********* назад дармоїдів, поїлеш до козакіів
15.01.2026 23:54 Відповісти
...
16.01.2026 00:50 Відповісти
Саме на схід і поїдеш
16.01.2026 01:00 Відповісти
ти китаєць ?...чи в'єтнамець? ... шо зелені 🤡 платять добре ? радуйся ...
16.01.2026 01:17 Відповісти
та які зелені... русня йому й платить
16.01.2026 01:21 Відповісти
Німці можуть підіграти кремлю і відмити росіян від підриву трубопроводів. Германії потрібний дешевий газ і нафта з Росії.

Російські оперативники, Петров і Баширов, які спалилися в Лондоні зі Скрипальом, і носа за кордон не показують. "Українські диверсанти" чомусь постійно сидять в Європі (де їх розшукують). Чекають коли пов'яжуть? Тоді це російські провокатори. Можливо їм наобіцяли, що потім їх поміняють, дадуть полковника і квартиру в Москві, а дітей відправлять вчитися в академію ФСБ.

Разом з тим Die Welt відзначає, що у німецьких спецслужбах досі є сумніви в правдивості історії з вітрильником. Зокрема, в розвідувальних відомствах вважають, що поведінка екіпажу була надто підозрілою, а докази - занадто численними. Це створює враження, що слідчих намагалися спрямувати в "потрібному напрямку", заявив співрозмовник видання.
15.01.2026 23:43 Відповісти
Я не розумію. Якщо вони ПРОТИ РФ - то хай дадуть йому премію. А Якщо вони ЗА РФ - то чого бють рекорди по поставкам нам? ДЕ ЛОГІКА?
15.01.2026 23:48 Відповісти
логіка в тому, що є два шари Німеччини - за рашку і проти. І той, що за рашку використовує закони на свою користь
16.01.2026 05:31 Відповісти
Мразі!!!
16.01.2026 00:37 Відповісти
Я пишаюся ним, молодець і красень 💛💙💓
16.01.2026 00:47 Відповісти
робити взаємо-суперечливі кроки - це така тепер цивілізація і моральність
і русскім підіграти, і українців підтримати, мовляв "все неоднозначно"
екзістенціалізм, пост-правда і плюралізьм
16.01.2026 01:18 Відповісти
таким чином Німеччина оголосила Україні війну
16.01.2026 05:28 Відповісти
Ну не сам же він приймав такі рішення, якшо це дійсно він. А от хто приймав рішення і забезпечив всім необхідним - того Україна, в разі доказів вини, повинна видати правосуддю. Якшо шлях України в ЕС.
16.01.2026 05:33 Відповісти
Німеччина зрадила Україну і Східну Європу в 2014-му ,зрадить і в 2026-му
16.01.2026 10:12 Відповісти
 
 