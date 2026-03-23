Підрив "Північних потоків": у Німеччині проти українця Кузнєцова подали новий позов – через ріст цін на газ, - адвокат

У Німеччині проти українського військового Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", подали новий "екзотичний" позов. Також змінили кваліфікацію справи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Бабелю" повідомив адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук.

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Більше про справу Кузнєцова

Раніше німецька прокуратура підозрювала Кузнєцова за трьома статтями Кримінального кодексу — саботаж, направлений проти конституційних основ; вчинення вибуху; руйнування будівельних споруд, а саме — мостів, гребель, залізниці тощо.

Тепер залишилося "вчинення вибуху" і "руйнування будівельних споруд" і додалася кваліфікація за статтею 316b Кримінального кодексу Німеччини — "порушення роботи підприємств публічного забезпечення", оскільки обидва газопроводи були виведені з ладу і позбавлені свого цільового призначення — транспортування газу з Росії до Німеччини. Але, за словами Катеринчука, кваліфікація може змінюватись.

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Новий позов

"Крім того, з’явився екзотичний позов від одного пенсіонера, який скаржиться на Сергія. Позивач каже, що через дії Кузнєцова тарифи на газ зросли на €112 на місяць. Він вимагає від Сергія сплатити €3 тисячі", - розповів Катеринчук.

Адвокат не виключає, що за цим позовом можуть стояти проросійські політичні сили Німеччини, наприклад AFD ("Альтернатива для Німеччини").

Катеринчук також повідомив, що попри судову заборону правоохоронці Німеччини відібрали у Сергія зразки ДНК, які були відібрані незаконно і без згоди українця.

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Підрив "Північних потоків"

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