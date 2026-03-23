Підрив "Північних потоків": у Німеччині проти українця Кузнєцова подали новий позов – через ріст цін на газ, - адвокат
У Німеччині проти українського військового Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", подали новий "екзотичний" позов. Також змінили кваліфікацію справи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Бабелю" повідомив адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук.
Більше про справу Кузнєцова
Раніше німецька прокуратура підозрювала Кузнєцова за трьома статтями Кримінального кодексу — саботаж, направлений проти конституційних основ; вчинення вибуху; руйнування будівельних споруд, а саме — мостів, гребель, залізниці тощо.
Тепер залишилося "вчинення вибуху" і "руйнування будівельних споруд" і додалася кваліфікація за статтею 316b Кримінального кодексу Німеччини — "порушення роботи підприємств публічного забезпечення", оскільки обидва газопроводи були виведені з ладу і позбавлені свого цільового призначення — транспортування газу з Росії до Німеччини. Але, за словами Катеринчука, кваліфікація може змінюватись.
Новий позов
"Крім того, з’явився екзотичний позов від одного пенсіонера, який скаржиться на Сергія. Позивач каже, що через дії Кузнєцова тарифи на газ зросли на €112 на місяць. Він вимагає від Сергія сплатити €3 тисячі", - розповів Катеринчук.
Адвокат не виключає, що за цим позовом можуть стояти проросійські політичні сили Німеччини, наприклад AFD ("Альтернатива для Німеччини").
Катеринчук також повідомив, що попри судову заборону правоохоронці Німеччини відібрали у Сергія зразки ДНК, які були відібрані незаконно і без згоди українця.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
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