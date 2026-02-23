Залужний про підрив "Північних потоків": Не маю ніякого відношення, це питання стало політичним

Залужний відкинув звинувачення у підриві "Північних потоків"

Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевняє, що не має жодного відношення до ситуації навколо підриву газопроводів "Північних потоків" в акваторії Балтійського моря.

Про це він сказав під час виступу у Chatham House у Лондоні напередодні четвертих роковин повномасштабної війни в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не маю ніякого відношення" 

"Нарешті це питання прозвучало в публічній площині і особисто до мене. Я особисто до цього не маю ніякого відношення",- сказав Залужний, коли його запитали, чи інформували його двоє українців, яких звинувачують в плануванні і проведенні цієї атаки і які наразі перебувають під вартою, про свої наміри перед тим, як підрив було здійснено.

"Звісно, я відправив ряд запитів на прокуратуру, на німецьку прокуратуру. Звісно, я розумію, всі юридичні нюанси і німецька прокуратура не зобов’язана мене інформувати, проте, звісно, я це переживаю. Я це переживаю, тому що ні теоретично, ні практично я не можу мати відношення до цього процесу",- сказав посол.

За словами Залужного, "цей процес, він чомусь вийшов із точки зору абсолютно юридичного кримінального бачення більше, мабуть, в політичну площину".

Дипломат зазначив, що у справі про "Північні потоки" "розпочалася боротьба за страхові виплати", яка "набирає оборотів і намагається захопити все більше і більше учасників".

"Правосуддя має бути справедливим"

"Проте, я вірю європейському правосуддю, ми вчимося в європейського правосуддя, і не зважаючи на те, що там є люди, які заарештовані, перебувають під вартою, я знаю, що ми самі йдемо до європейського правосуддя. І тому давати оцінку я не буду діям правоохоронних органів. Я знаю, що це правосуддя має бути справедливим... Я ж повторююся вперше на публіку, що я до цього відношення не маю. Чи то на жаль, чи то на щастя - хай вже кожен тобі зробить висновок", - підсумував посол.

Підрив "Північних потоків"

  • 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
  • Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
  • На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
  • Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
  • Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
  • 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
  • Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
  • 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
  • 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
  • За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.

ми віримо Вам, пан Генерал ❤️ В . Залужний !!! ...
23.02.2026 16:56 Відповісти
то кацапи самі підірвали
громадянська війна на **********
23.02.2026 17:08 Відповісти
ЗСУ того гівна не підривали, факт
23.02.2026 16:50 Відповісти
23.02.2026 16:50 Відповісти
23.02.2026 16:56 Відповісти
23.02.2026 17:00 Відповісти
23.02.2026 17:08 Відповісти
пан генерал батько залужний!
але за умови повної люстрації кастрації всієї тієї сраки, в якій живе україна!
в тому числі: ахмєтов, пінчук, ......
бо, беня вже все просрав.
а, оте ім'я не можна називати, бо бан.
23.02.2026 17:11 Відповісти
Фуух, подумал некогда подчиненный Буданов, чье ведомство(ГУР) по определению заведует такими делами. Но не будем о прошлых успехах(само собой неизвестно чьих), впереди много интересного...
23.02.2026 17:19 Відповісти
ГУР під МО, проте ніколи не був у підпорядкуванні ЗСУ
23.02.2026 17:26 Відповісти
ГУР подразделение Генштаба, не чудите.
23.02.2026 17:28 Відповісти
забанили у тернеті?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
23.02.2026 17:30 Відповісти
то ви з кацапами плутаєте та їхнім гру гш, чомусь...
чому?
23.02.2026 17:31 Відповісти
Ок, с ГШ я ошибся, признаю.
23.02.2026 17:39 Відповісти
Чонгар, шашлики, велике будівництво, не на часі, лояльні люди. Залужних вислали з України, залишились люди лояльні до влади.Критика помилок ще нікому не заважала.
23.02.2026 17:38 Відповісти
Цікаво, що кажуть кацапи. " Ми прийшли допомогти вам збавити вас від продажної ж- є влади". Але не згадують про унітази, пральні машини і все, що вивозили з України.Абсолютно зомбовані. Зомбо- ящик працює на всю силу.Можливо треба руйнувати цей з- я, що зомбує росіян.

23.02.2026 17:52 Відповісти
Цікаво.
Мені навіть на думку не спало про страхові моменти цієї події.
Ми звісно маєм право на атаку всього московського по усьому світові .
Але опосередковано це могло зашкодити Німечині і її страховій системі
23.02.2026 17:52 Відповісти
У Москві явно прагнули "відключити Німеччину від газу", що важко інтерпретувати інакше як спробу чинити тиск на уряд ФРН з метою змусити його скоротити або навіть повністю припинити підтримку України.

Версія, що з руйнуванням газопроводу була зацікавлена Росія, базується, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася позбавити "Газпром" майбутніх багатомільярдних позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через зрив контрактних зобов'язань, адже підрив газопроводу - це та форс-мажорна обставина, на яку можна спиратися в арбітражних судах.
23.02.2026 18:00 Відповісти
тобто і тут чекісти кординували водолазів по телеграму?

але прогадав ***** як зазвичай, Німечина диверсифікувала поставки газу і наростила збройову допомогу Украіні...
23.02.2026 18:06 Відповісти
Трохи про Телеграм. Що видав Google. З 2022 року офіційно 100 тисяч спроб вербовки украйнських громадян. Не офіційних значно більше Кому Телеграм більше потрібен?
Думаю, що бойовому генералу Залужному на виборах, якщо такі будуть, альтернативи немає.
23.02.2026 18:13 Відповісти
Лояльні до влади посадовці і критики влади.Треба критикувати. І Залужний критикує. Хтось має це зробити. А що думаєте Ви?
23.02.2026 18:18 Відповісти
Цей підрив - це звичайна кремлівська провокація, яку навіть не потрібно обговорювати!
23.02.2026 18:19 Відповісти
Треба говорити про речі чесно. Так, як вони дійсно є. Про про... Чонгар, шашлики, на часі, лояльність і потрібну критику. Якщо ти кажеш, що Трамп super star, що я вас всіх люблю, але не робіть роздрай в суспільстві під час війни. Який ти на.. пітріот і українець.. Ще раз хочу сказати: владу треба критикувати і під час війни. І генералу Залужному альтернативи просто немає.
23.02.2026 18:43 Відповісти
Лояльні до влади і критики влади. Реальних критиків, як Фаріон і Парубій вже немає. І не факт, хто це зробив. Залужних вислали з країни. .
23.02.2026 21:42 Відповісти
 
 