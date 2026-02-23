Залужний про підрив "Північних потоків": Не маю ніякого відношення, це питання стало політичним

Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевняє, що не має жодного відношення до ситуації навколо підриву газопроводів "Північних потоків" в акваторії Балтійського моря.

Про це він сказав під час виступу у Chatham House у Лондоні напередодні четвертих роковин повномасштабної війни в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не маю ніякого відношення"

"Нарешті це питання прозвучало в публічній площині і особисто до мене. Я особисто до цього не маю ніякого відношення",- сказав Залужний, коли його запитали, чи інформували його двоє українців, яких звинувачують в плануванні і проведенні цієї атаки і які наразі перебувають під вартою, про свої наміри перед тим, як підрив було здійснено.

"Звісно, я відправив ряд запитів на прокуратуру, на німецьку прокуратуру. Звісно, я розумію, всі юридичні нюанси і німецька прокуратура не зобов’язана мене інформувати, проте, звісно, я це переживаю. Я це переживаю, тому що ні теоретично, ні практично я не можу мати відношення до цього процесу",- сказав посол.

За словами Залужного, "цей процес, він чомусь вийшов із точки зору абсолютно юридичного кримінального бачення більше, мабуть, в політичну площину".

Дипломат зазначив, що у справі про "Північні потоки" "розпочалася боротьба за страхові виплати", яка "набирає оборотів і намагається захопити все більше і більше учасників".

"Правосуддя має бути справедливим"

"Проте, я вірю європейському правосуддю, ми вчимося в європейського правосуддя, і не зважаючи на те, що там є люди, які заарештовані, перебувають під вартою, я знаю, що ми самі йдемо до європейського правосуддя. І тому давати оцінку я не буду діям правоохоронних органів. Я знаю, що це правосуддя має бути справедливим... Я ж повторююся вперше на публіку, що я до цього відношення не маю. Чи то на жаль, чи то на щастя - хай вже кожен тобі зробить висновок", - підсумував посол.

Підрив "Північних потоків"

