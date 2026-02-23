Залужний про підрив "Північних потоків": Не маю ніякого відношення, це питання стало політичним
Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевняє, що не має жодного відношення до ситуації навколо підриву газопроводів "Північних потоків" в акваторії Балтійського моря.
Про це він сказав під час виступу у Chatham House у Лондоні напередодні четвертих роковин повномасштабної війни в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Не маю ніякого відношення"
"Нарешті це питання прозвучало в публічній площині і особисто до мене. Я особисто до цього не маю ніякого відношення",- сказав Залужний, коли його запитали, чи інформували його двоє українців, яких звинувачують в плануванні і проведенні цієї атаки і які наразі перебувають під вартою, про свої наміри перед тим, як підрив було здійснено.
"Звісно, я відправив ряд запитів на прокуратуру, на німецьку прокуратуру. Звісно, я розумію, всі юридичні нюанси і німецька прокуратура не зобов’язана мене інформувати, проте, звісно, я це переживаю. Я це переживаю, тому що ні теоретично, ні практично я не можу мати відношення до цього процесу",- сказав посол.
За словами Залужного, "цей процес, він чомусь вийшов із точки зору абсолютно юридичного кримінального бачення більше, мабуть, в політичну площину".
Дипломат зазначив, що у справі про "Північні потоки" "розпочалася боротьба за страхові виплати", яка "набирає оборотів і намагається захопити все більше і більше учасників".
"Правосуддя має бути справедливим"
"Проте, я вірю європейському правосуддю, ми вчимося в європейського правосуддя, і не зважаючи на те, що там є люди, які заарештовані, перебувають під вартою, я знаю, що ми самі йдемо до європейського правосуддя. І тому давати оцінку я не буду діям правоохоронних органів. Я знаю, що це правосуддя має бути справедливим... Я ж повторююся вперше на публіку, що я до цього відношення не маю. Чи то на жаль, чи то на щастя - хай вже кожен тобі зробить висновок", - підсумував посол.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
Мені навіть на думку не спало про страхові моменти цієї події.
Ми звісно маєм право на атаку всього московського по усьому світові .
Але опосередковано це могло зашкодити Німечині і її страховій системі
Версія, що з руйнуванням газопроводу була зацікавлена Росія, базується, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася позбавити "Газпром" майбутніх багатомільярдних позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через зрив контрактних зобов'язань, адже підрив газопроводу - це та форс-мажорна обставина, на яку можна спиратися в арбітражних судах.
але прогадав ***** як зазвичай, Німечина диверсифікувала поставки газу і наростила збройову допомогу Украіні...
Думаю, що бойовому генералу Залужному на виборах, якщо такі будуть, альтернативи немає.