Українці, які нібито підірвали "Північні потоки", обговорювали плани із ЦРУ, - Spiegel

Команда українців, яка нібито стоїть за підривом газопроводів "Північні потоки", навесні 2022 року обговорювала свої плани з представниками ЦРУ.

Про це інформу Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

За даними видання, журналісти поспілкувалися з кількома співрозмовниками в Україні, яким було відомо про контакти між українською командою та американською розвідкою. Раніше інформація від цих джерел вже підтверджувалася німецькими слідчими.

Співрозмовники стверджують, що члени української команди та знайомі з ЦРУ зустрілися у Києві на Подолі навесні 2022 року. Тоді українці поділилися наміром вплинути на російські трубопроводи, а американці нібито зацікавилися і не заперечували.

Під час наступних зустрічей обговорювалися технічні деталі, а на другій зустрічі з’явилася думка, що американська сторона може допомогти фінансово.

Як зазначається, у червні 2022 року нідерландська розвідка отримала інформацію про план атаки від українського джерела і передала її ЦРУ та німецьким службам. Американці нібито активно намагалися відвернути реалізацію операції, звертаючись до Офісу президента України.

Відповідь ЦРУ

У пресслужбі ЦРУ на запит видання назвали інформацію від анонімних джерел "цілковито неправдивою".

Підрив "Північних потоків"

