Українці, які нібито підірвали "Північні потоки", обговорювали плани із ЦРУ, - Spiegel
Команда українців, яка нібито стоїть за підривом газопроводів "Північні потоки", навесні 2022 року обговорювала свої плани з представниками ЦРУ.
Про це інформу Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
За даними видання, журналісти поспілкувалися з кількома співрозмовниками в Україні, яким було відомо про контакти між українською командою та американською розвідкою. Раніше інформація від цих джерел вже підтверджувалася німецькими слідчими.
Співрозмовники стверджують, що члени української команди та знайомі з ЦРУ зустрілися у Києві на Подолі навесні 2022 року. Тоді українці поділилися наміром вплинути на російські трубопроводи, а американці нібито зацікавилися і не заперечували.
Під час наступних зустрічей обговорювалися технічні деталі, а на другій зустрічі з’явилася думка, що американська сторона може допомогти фінансово.
Як зазначається, у червні 2022 року нідерландська розвідка отримала інформацію про план атаки від українського джерела і передала її ЦРУ та німецьким службам. Американці нібито активно намагалися відвернути реалізацію операції, звертаючись до Офісу президента України.
Відповідь ЦРУ
У пресслужбі ЦРУ на запит видання назвали інформацію від анонімних джерел "цілковито неправдивою".
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
