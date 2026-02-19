3 312 17

Українці, які нібито підірвали "Північні потоки", обговорювали плани із ЦРУ, - Spiegel

Команда українців, яка нібито стоїть за підривом газопроводів "Північні потоки", навесні 2022 року обговорювала свої плани з представниками ЦРУ.

Про це інформу Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

За даними видання, журналісти поспілкувалися з кількома співрозмовниками в Україні, яким було відомо про контакти між українською командою та американською розвідкою. Раніше інформація від цих джерел вже підтверджувалася німецькими слідчими.

Співрозмовники стверджують, що члени української команди та знайомі з ЦРУ зустрілися у Києві на Подолі навесні 2022 року. Тоді українці поділилися наміром вплинути на російські трубопроводи, а американці нібито зацікавилися і не заперечували.

Під час наступних зустрічей обговорювалися технічні деталі, а на другій зустрічі з’явилася думка, що американська сторона може допомогти фінансово.

Як зазначається, у червні 2022 року нідерландська розвідка отримала інформацію про план атаки від українського джерела і передала її ЦРУ та німецьким службам. Американці нібито активно намагалися відвернути реалізацію операції, звертаючись до Офісу президента України.

Відповідь ЦРУ

У пресслужбі ЦРУ на запит видання назвали інформацію від анонімних джерел "цілковито неправдивою".

Підрив "Північних потоків"

  • 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
  • Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
  • На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
  • Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
  • Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
  • 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
  • Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
  • 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
  • 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
  • За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.

Журнашльондри живуть-не тужать. Сидять... придумовують "новини" зі стелі. Недарма це друга найдревніша професія.
19.02.2026 13:53 Відповісти
Нагородити медаллю, нагодувати рулькою з пивом і відпустити!
19.02.2026 13:53 Відповісти
19.02.2026 13:52 Відповісти
19.02.2026 13:52 Відповісти
19.02.2026 13:53 Відповісти
19.02.2026 13:53 Відповісти
19.02.2026 13:53 Відповісти
Головне питання - а журналісти "стояли за спинами ЦРУ-шників", і слухали? Здається мені, це у них так "бурхливо уява розігралася"...
19.02.2026 13:53 Відповісти
Виглядає логічно, як що взяти до уваги, що США не давали дозволу бити по нафтогазовій і інфраструктурному сектору, не давали згоди використовувати їхні ракети, без американців нічого ми не робимо. До речі, Залужний теж казав, що план контрнаступу було узгоджено з альянсом НАТО!!
19.02.2026 13:55 Відповісти
А як в цій лозіці в'яжеться заборона на удари по нафтогазових підприємствах Кацапії і дозвіл на підрив трубопроводу?
19.02.2026 14:03 Відповісти
Всі удари согласуються з США, як ще до вас це донести?!?!
19.02.2026 19:46 Відповісти
Вот те на, от дела, 3,14са родила.
19.02.2026 13:58 Відповісти
Під час розмови біля співбесідників сіла ворона з малесеньким мікрофоном на шиї. Мікрофон був чорний, тому на тлі чорного пір'я його не помітили.
19.02.2026 13:58 Відповісти
русня сильно нашпиговала Германию своей агентурой, в т.ч. и в СМИ
19.02.2026 14:25 Відповісти
«Какіє ваши доказатєльсьва?»(с)
19.02.2026 14:41 Відповісти
штаты красавцы, везде продвигают свои интересы. Нашим бы выкидышам олигархов поучиться этому, хотя о чем это я
19.02.2026 14:46 Відповісти
А яе же рептилоїди, чому про них мовчить Spiegel?
19.02.2026 15:14 Відповісти
Та все це фігня. Фейк іде від Козиря. Він у минулому теж саме талдичив, навіть під своїм іменем. Мстить америкосам, що його *удалілі*. З плівками Байдена теж саме було- передав через Деркача Алєксєєву, потім Деркач озвучив з говорящею жопою. А щоб прикрити невдачу звинуватив двох полковників УДО у цій передачі. А для подальшого затирання у справі підриву слідів приплів навіть Залужного та Червінського до теракту. Тепер приєднав ЦРУ. Ініціатор, ясна річ, Х....., там справа йде на ярди зелені страхових платежів. І взагалі, зараз цими трубами керує той самий корифан із Штазі ще з часів Дрездена, а синки Рудого пробивають тему відновлення поставок газу в Європу.😈
19.02.2026 15:32 Відповісти
Spiegel пише сінопсіси для майбутнх військових триллєрів (бо їхнім журналістам сито жерти треба), а Цензор перепощує цю *****.
Прикро.
19.02.2026 15:44 Відповісти
журналіст Шпігель видобуває новини
19.02.2026 16:22 Відповісти
 
 