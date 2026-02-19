Украинцы, которые якобы подорвали "Северные потоки", обсуждали планы с ЦРУ, - Spiegel
Команда украинцев, которая якобы стоит за подрывом газопроводов "Северные потоки", весной 2022 года обсуждала свои планы с представителями ЦРУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.
По данным издания, журналисты пообщались с несколькими собеседниками в Украине, которым было известно о контактах между украинской командой и американской разведкой. Ранее информация от этих источников уже подтверждалась германскими следователями.
Собеседники утверждают, что члены украинской команды и знакомые из ЦРУ встретились в Киеве на Подоле весной 2022 года. Тогда украинцы поделились намерением повлиять на российские трубопроводы, а американцы якобы заинтересовались и не возражали.
Во время последующих встреч обсуждались технические детали, а на второй встрече появилось мнение, что американская сторона может помочь финансово.
Как отмечается, в июне 2022 года нидерландская разведка получила информацию о плане атаки от украинского источника и передала ее ЦРУ и немецким службам. Американцы якобы активно пытались предотвратить реализацию операции, обращаясь в Офис президента Украины.
Ответ ЦРУ
В пресс-службе ЦРУ на запрос издания назвали информацию от анонимных источников "полностью ложной".
Подрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого германское правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
