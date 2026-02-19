Команда украинцев, которая якобы стоит за подрывом газопроводов "Северные потоки", весной 2022 года обсуждала свои планы с представителями ЦРУ.

По данным издания, журналисты пообщались с несколькими собеседниками в Украине, которым было известно о контактах между украинской командой и американской разведкой. Ранее информация от этих источников уже подтверждалась германскими следователями.

Собеседники утверждают, что члены украинской команды и знакомые из ЦРУ встретились в Киеве на Подоле весной 2022 года. Тогда украинцы поделились намерением повлиять на российские трубопроводы, а американцы якобы заинтересовались и не возражали.

Во время последующих встреч обсуждались технические детали, а на второй встрече появилось мнение, что американская сторона может помочь финансово.

Как отмечается, в июне 2022 года нидерландская разведка получила информацию о плане атаки от украинского источника и передала ее ЦРУ и немецким службам. Американцы якобы активно пытались предотвратить реализацию операции, обращаясь в Офис президента Украины.

Ответ ЦРУ

В пресс-службе ЦРУ на запрос издания назвали информацию от анонимных источников "полностью ложной".

Подрыв "Северных потоков"

