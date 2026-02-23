Залужный о подрыве "Северных потоков": Не имею никакого отношения, этот вопрос стал политическим

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверяет, что не имеет никакого отношения к ситуации вокруг подрыва газопроводов "Северных потоков" в акватории Балтийского моря.

Об этом он сказал во время выступления в Chatham House в Лондоне накануне четвертой годовщины полномасштабной войны в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Не имею никакого отношения"

"Наконец этот вопрос прозвучал в публичной плоскости и лично ко мне. Я лично к этому не имею никакого отношения", - сказал Залужный, когда его спросили, информировали ли его двое украинцев, которых обвиняют в планировании и проведении этой атаки и которые сейчас находятся под стражей, о своих намерениях перед тем, как подрыв был осуществлен.

"Конечно, я отправил ряд запросов в прокуратуру, в немецкую прокуратуру. Конечно, я понимаю все юридические нюансы, и немецкая прокуратура не обязана меня информировать, однако, конечно, я это переживаю. Я это переживаю, потому что ни теоретически, ни практически я не могу иметь отношения к этому процессу", - сказал посол.

По словам Залужного, "этот процесс, он почему-то вышел с точки зрения абсолютно юридического уголовного видения больше, пожалуй, в политическую плоскость".

Дипломат отметил, что в деле о "Северных потоках" "началась борьба за страховые выплаты", которая "набирает обороты и пытается захватить все больше и больше участников".

"Правосудие должно быть справедливым"

"Однако я верю европейскому правосудию, мы учимся у европейского правосудия, и несмотря на то, что там есть люди, которые арестованы, находятся под стражей, я знаю, что мы сами идем к европейскому правосудию. И поэтому давать оценку я не буду действиям правоохранительных органов. Я знаю, что это правосудие должно быть справедливым... Я же повторяю впервые публично, что я к этому отношения не имею. То ли к сожалению, то ли к счастью — пусть уже каждый сам сделает вывод", — подытожил посол.

Подрыв "Северных потоков"

