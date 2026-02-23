РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8276 посетителей онлайн
Новости Подрыв Северных потоков
1 978 21

Залужный о подрыве "Северных потоков": Не имею никакого отношения, этот вопрос стал политическим

Залужный отверг обвинения в подрыве "Северных потоков"

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверяет, что не имеет никакого отношения к ситуации вокруг подрыва газопроводов "Северных потоков" в акватории Балтийского моря.

Об этом он сказал во время выступления в Chatham House в Лондоне накануне четвертой годовщины полномасштабной войны в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Не имею никакого отношения" 

"Наконец этот вопрос прозвучал в публичной плоскости и лично ко мне. Я лично к этому не имею никакого отношения", - сказал Залужный, когда его спросили, информировали ли его двое украинцев, которых обвиняют в планировании и проведении этой атаки и которые сейчас находятся под стражей, о своих намерениях перед тем, как подрыв был осуществлен.

"Конечно, я отправил ряд запросов в прокуратуру, в немецкую прокуратуру. Конечно, я понимаю все юридические нюансы, и немецкая прокуратура не обязана меня информировать, однако, конечно, я это переживаю. Я это переживаю, потому что ни теоретически, ни практически я не могу иметь отношения к этому процессу", - сказал посол.

По словам Залужного, "этот процесс, он почему-то вышел с точки зрения абсолютно юридического уголовного видения больше, пожалуй, в политическую плоскость".

Дипломат отметил, что в деле о "Северных потоках" "началась борьба за страховые выплаты", которая "набирает обороты и пытается захватить все больше и больше участников".

Читайте также: Суд Германии оставил под стражей украинца Кузнецова, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

"Правосудие должно быть справедливым"

"Однако я верю европейскому правосудию, мы учимся у европейского правосудия, и несмотря на то, что там есть люди, которые арестованы, находятся под стражей, я знаю, что мы сами идем к европейскому правосудию. И поэтому давать оценку я не буду действиям правоохранительных органов. Я знаю, что это правосудие должно быть справедливым... Я же повторяю впервые публично, что я к этому отношения не имею. То ли к сожалению, то ли к счастью — пусть уже каждый сам сделает вывод", — подытожил посол.

Читайте также: Германия ответила на жалобы относительно содержания украинца по делу "Северных потоков"

Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.

Читайте также: Украинцы, которые якобы взорвали "Северные потоки", обсуждали планы с ЦРУ, - Spiegel

Автор: 

газопровод (24) Германия (1835) Северный поток (150) Залужный Валерий (435) Балтийское море (35)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
ми віримо Вам, пан Генерал ❤️ В . Залужний !!! ...
показать весь комментарий
23.02.2026 16:56 Ответить
+7
то кацапи самі підірвали
громадянська війна на **********
показать весь комментарий
23.02.2026 17:08 Ответить
+5
ЗСУ того гівна не підривали, факт
показать весь комментарий
23.02.2026 16:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗСУ того гівна не підривали, факт
показать весь комментарий
23.02.2026 16:50 Ответить
ми віримо Вам, пан Генерал ❤️ В . Залужний !!! ...
показать весь комментарий
23.02.2026 16:56 Ответить
Залужний про підрив "Північних потоків": Не маю ніякого відношення.

Правильно.
Це просто форс-мажор.
показать весь комментарий
23.02.2026 17:00 Ответить
то кацапи самі підірвали
громадянська війна на **********
показать весь комментарий
23.02.2026 17:08 Ответить
пан генерал батько залужний!
але за умови повної люстрації кастрації всієї тієї сраки, в якій живе україна!
в тому числі: ахмєтов, пінчук, ......
бо, беня вже все просрав.
а, оте ім'я не можна називати, бо бан.
показать весь комментарий
23.02.2026 17:11 Ответить
Фуух, подумал некогда подчиненный Буданов, чье ведомство(ГУР) по определению заведует такими делами. Но не будем о прошлых успехах(само собой неизвестно чьих), впереди много интересного...
показать весь комментарий
23.02.2026 17:19 Ответить
ГУР під МО, проте ніколи не був у підпорядкуванні ЗСУ
показать весь комментарий
23.02.2026 17:26 Ответить
ГУР подразделение Генштаба, не чудите.
показать весь комментарий
23.02.2026 17:28 Ответить
забанили у тернеті?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
показать весь комментарий
23.02.2026 17:30 Ответить
то ви з кацапами плутаєте та їхнім гру гш, чомусь...
чому?
показать весь комментарий
23.02.2026 17:31 Ответить
Ок, с ГШ я ошибся, признаю.
показать весь комментарий
23.02.2026 17:39 Ответить
Чонгар, шашлики, велике будівництво, не на часі, лояльні люди. Залужних вислали з України, залишились люди лояльні до влади.Критика помилок ще нікому не заважала.
показать весь комментарий
23.02.2026 17:38 Ответить
Цікаво, що кажуть кацапи. " Ми прийшли допомогти вам збавити вас від продажної ж- є влади". Але не згадують про унітази, пральні машини і все, що вивозили з України.Абсолютно зомбовані. Зомбо- ящик працює на всю силу.Можливо треба руйнувати цей з- я, що зомбує росіян.

показать весь комментарий
23.02.2026 17:52 Ответить
Цікаво.
Мені навіть на думку не спало про страхові моменти цієї події.
Ми звісно маєм право на атаку всього московського по усьому світові .
Але опосередковано це могло зашкодити Німечині і її страховій системі
показать весь комментарий
23.02.2026 17:52 Ответить
У Москві явно прагнули "відключити Німеччину від газу", що важко інтерпретувати інакше як спробу чинити тиск на уряд ФРН з метою змусити його скоротити або навіть повністю припинити підтримку України.

Версія, що з руйнуванням газопроводу була зацікавлена Росія, базується, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася позбавити "Газпром" майбутніх багатомільярдних позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через зрив контрактних зобов'язань, адже підрив газопроводу - це та форс-мажорна обставина, на яку можна спиратися в арбітражних судах.
показать весь комментарий
23.02.2026 18:00 Ответить
тобто і тут чекісти кординували водолазів по телеграму?

але прогадав ***** як зазвичай, Німечина диверсифікувала поставки газу і наростила збройову допомогу Украіні...
показать весь комментарий
23.02.2026 18:06 Ответить
Трохи про Телеграм. Що видав Google. З 2022 року офіційно 100 тисяч спроб вербовки украйнських громадян. Не офіційних значно більше Кому Телеграм більше потрібен?
Думаю, що бойовому генералу Залужному на виборах, якщо такі будуть, альтернативи немає.
показать весь комментарий
23.02.2026 18:13 Ответить
Лояльні до влади посадовці і критики влади.Треба критикувати. І Залужний критикує. Хтось має це зробити. А що думаєте Ви?
показать весь комментарий
23.02.2026 18:18 Ответить
Цей підрив - це звичайна кремлівська провокація, яку навіть не потрібно обговорювати!
показать весь комментарий
23.02.2026 18:19 Ответить
Треба говорити про речі чесно. Так, як вони дійсно є. Про про... Чонгар, шашлики, на часі, лояльність і потрібну критику. Якщо ти кажеш, що Трамп super star, що я вас всіх люблю, але не робіть роздрай в суспільстві під час війни. Який ти на.. пітріот і українець.. Ще раз хочу сказати: владу треба критикувати і під час війни. І генералу Залужному альтернативи просто немає.
показать весь комментарий
23.02.2026 18:43 Ответить
Лояльні до влади і критики влади. Реальних критиків, як Фаріон і Парубій вже немає. І не факт, хто це зробив. Залужних вислали з країни. .
показать весь комментарий
23.02.2026 21:42 Ответить
 
 