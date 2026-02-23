Залужный о подрыве "Северных потоков": Не имею никакого отношения, этот вопрос стал политическим
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверяет, что не имеет никакого отношения к ситуации вокруг подрыва газопроводов "Северных потоков" в акватории Балтийского моря.
Об этом он сказал во время выступления в Chatham House в Лондоне накануне четвертой годовщины полномасштабной войны в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Не имею никакого отношения"
"Наконец этот вопрос прозвучал в публичной плоскости и лично ко мне. Я лично к этому не имею никакого отношения", - сказал Залужный, когда его спросили, информировали ли его двое украинцев, которых обвиняют в планировании и проведении этой атаки и которые сейчас находятся под стражей, о своих намерениях перед тем, как подрыв был осуществлен.
"Конечно, я отправил ряд запросов в прокуратуру, в немецкую прокуратуру. Конечно, я понимаю все юридические нюансы, и немецкая прокуратура не обязана меня информировать, однако, конечно, я это переживаю. Я это переживаю, потому что ни теоретически, ни практически я не могу иметь отношения к этому процессу", - сказал посол.
По словам Залужного, "этот процесс, он почему-то вышел с точки зрения абсолютно юридического уголовного видения больше, пожалуй, в политическую плоскость".
Дипломат отметил, что в деле о "Северных потоках" "началась борьба за страховые выплаты", которая "набирает обороты и пытается захватить все больше и больше участников".
"Правосудие должно быть справедливым"
"Однако я верю европейскому правосудию, мы учимся у европейского правосудия, и несмотря на то, что там есть люди, которые арестованы, находятся под стражей, я знаю, что мы сами идем к европейскому правосудию. И поэтому давать оценку я не буду действиям правоохранительных органов. Я знаю, что это правосудие должно быть справедливым... Я же повторяю впервые публично, что я к этому отношения не имею. То ли к сожалению, то ли к счастью — пусть уже каждый сам сделает вывод", — подытожил посол.
Подрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
Правильно.
Це просто форс-мажор.
громадянська війна на **********
але за умови повної люстрації кастрації всієї тієї сраки, в якій живе україна!
в тому числі: ахмєтов, пінчук, ......
бо, беня вже все просрав.
а, оте ім'я не можна називати, бо бан.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
чому?
Мені навіть на думку не спало про страхові моменти цієї події.
Ми звісно маєм право на атаку всього московського по усьому світові .
Але опосередковано це могло зашкодити Німечині і її страховій системі
Версія, що з руйнуванням газопроводу була зацікавлена Росія, базується, зокрема, на припущенні, що таким чином Москва намагалася позбавити "Газпром" майбутніх багатомільярдних позовів з боку німецьких та інших європейських імпортерів російського газу через зрив контрактних зобов'язань, адже підрив газопроводу - це та форс-мажорна обставина, на яку можна спиратися в арбітражних судах.
але прогадав ***** як зазвичай, Німечина диверсифікувала поставки газу і наростила збройову допомогу Украіні...
Думаю, що бойовому генералу Залужному на виборах, якщо такі будуть, альтернативи немає.