Украинца взяли под стражу в Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ
В Германии правоохранительные органы задержали гражданина Украины по подозрению в шпионской деятельности в пользу России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале немецкого издания DIE ZEIT.
По данным Федеральной прокуратуры Германии, задержанному 53 года. Следствие считает, что он действовал в интересах российских спецслужб и выполнял разведывательные задачи на территории страны.
Обстоятельства задержания и подозрения
По версии следствия, мужчина по крайней мере с ноября прошлого года собирал информацию о лице, которое ранее участвовало в боевых действиях на стороне украинской армии. В настоящее время этот человек находится в Германии.
Подозреваемого задержали 27 марта в городе Хаген. Уже на следующий день его доставили к следственному судье, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
В прокуратуре уточнили, что этот случай не связан с недавними задержаниями других подозреваемых в шпионаже.
В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается, а детали дела пока не разглашаются в интересах следствия.
Другие случаи шпионажа в Германии
Ранее немецкие правоохранители сообщали о других подобных случаях. В частности, в городе Райне задержали гражданку Румынии, а в испанском городе Эльда — гражданина Украины. Обоих также подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
В Федеральном ведомстве по защите конституции Германии неоднократно предупреждали о росте активности российской разведки после начала полномасштабной войны против Украины.
По оценкам спецслужб, российские структуры все чаще меняют подход к работе. Они привлекают к выполнению отдельных задач людей из среды мелкой преступности, предлагая им денежное вознаграждение. Такая тактика позволяет минимизировать риски разоблачения ключевых агентов.
- Также ранее мы писали, что в Германии задержаны два агента РФ, которые следили за поставщиком дронов для Украины.
Це ж і їх, так само заберуть «під руки», ****** ж не вічний…
А вони нагадили, не тільки в Україні, а і за кордоном, на виконання наказів ******??!?!! Тут, або дієва люстрація з вірьовкою, або чай з полонієм!!?? На їх вибір чи смак, бо самокати, уже «розписані» за орками!!!
А звідки відомо, що він українець? Може це кацап з українським паспортом.
