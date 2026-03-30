Украинца взяли под стражу в Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Германии правоохранительные органы задержали гражданина Украины по подозрению в шпионской деятельности в пользу России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале немецкого издания DIE ZEIT.

По данным Федеральной прокуратуры Германии, задержанному 53 года. Следствие считает, что он действовал в интересах российских спецслужб и выполнял разведывательные задачи на территории страны.

Обстоятельства задержания и подозрения

По версии следствия, мужчина по крайней мере с ноября прошлого года собирал информацию о лице, которое ранее участвовало в боевых действиях на стороне украинской армии. В настоящее время этот человек находится в Германии.

Подозреваемого задержали 27 марта в городе Хаген. Уже на следующий день его доставили к следственному судье, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре уточнили, что этот случай не связан с недавними задержаниями других подозреваемых в шпионаже.

В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается, а детали дела пока не разглашаются в интересах следствия.

Другие случаи шпионажа в Германии

Ранее немецкие правоохранители сообщали о других подобных случаях. В частности, в городе Райне задержали гражданку Румынии, а в испанском городе Эльда — гражданина Украины. Обоих также подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В Федеральном ведомстве по защите конституции Германии неоднократно предупреждали о росте активности российской разведки после начала полномасштабной войны против Украины.

По оценкам спецслужб, российские структуры все чаще меняют подход к работе. Они привлекают к выполнению отдельных задач людей из среды мелкой преступности, предлагая им денежное вознаграждение. Такая тактика позволяет минимизировать риски разоблачения ключевых агентов.

