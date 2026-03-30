РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9109 посетителей онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ
631 4

Украинца взяли под стражу в Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Задержание украинца в Германии

В Германии правоохранительные органы задержали гражданина Украины по подозрению в шпионской деятельности в пользу России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале немецкого издания DIE ZEIT.

По данным Федеральной прокуратуры Германии, задержанному 53 года. Следствие считает, что он действовал в интересах российских спецслужб и выполнял разведывательные задачи на территории страны.

Читайте: США могут вывести войска из Германии из-за расходов на оборону, - СМИ

Обстоятельства задержания и подозрения

По версии следствия, мужчина по крайней мере с ноября прошлого года собирал информацию о лице, которое ранее участвовало в боевых действиях на стороне украинской армии. В настоящее время этот человек находится в Германии.

Подозреваемого задержали 27 марта в городе Хаген. Уже на следующий день его доставили к следственному судье, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре уточнили, что этот случай не связан с недавними задержаниями других подозреваемых в шпионаже.

В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается, а детали дела пока не разглашаются в интересах следствия.

Читайте также: Страны G7 готовы защищать Ормузский пролив, но после завершения войны на Ближнем Востоке

Другие случаи шпионажа в Германии

Ранее немецкие правоохранители сообщали о других подобных случаях. В частности, в городе Райне задержали гражданку Румынии, а в испанском городе Эльда — гражданина Украины. Обоих также подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В Федеральном ведомстве по защите конституции Германии неоднократно предупреждали о росте активности российской разведки после начала полномасштабной войны против Украины.

По оценкам спецслужб, российские структуры все чаще меняют подход к работе. Они привлекают к выполнению отдельных задач людей из среды мелкой преступности, предлагая им денежное вознаграждение. Такая тактика позволяет минимизировать риски разоблачения ключевых агентов.

Читайте также: Зеленский ответил на критику Паппергера: Каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall

Автор: 

Германия (7422) россия (97015) украинцы (3892) шпионаж (1464)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БЄжЄньЄц з бАмбАсу?
показать весь комментарий
30.03.2026 18:37 Ответить
Сівкович з мертвечуком, деркачем і якунОвощем глибоко зхвильовані!!
Це ж і їх, так само заберуть «під руки», ****** ж не вічний…
А вони нагадили, не тільки в Україні, а і за кордоном, на виконання наказів ******??!?!! Тут, або дієва люстрація з вірьовкою, або чай з полонієм!!?? На їх вибір чи смак, бо самокати, уже «розписані» за орками!!!
показать весь комментарий
30.03.2026 18:44 Ответить
"Українця взяли під варту у Німеччині за підозрою у шпигунстві на користь РФ"
А звідки відомо, що він українець? Може це кацап з українським паспортом.
показать весь комментарий
30.03.2026 18:52 Ответить
Переселенці.......
Вони бідкаються в Києві,що
їх пресують та не відпускають
на перекур..
Я працювала в Чехії : робоча
зміна 7.45 годин,дві перерви
по 7 хв,обід 20 хвилин!
показать весь комментарий
30.03.2026 19:22 Ответить
 
 