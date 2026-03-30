Зеленский ответил на критику Паппергера: Каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall

Индустрия дронов

Зеленский отреагировал на заявление гендиректора Rheinmetall

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление генерального директора Rheinmetall Паппергера об украинских дронах.

"Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, то тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. Я поздравляю с этим высоким уровнем наш украинский ОПК", — подчеркнул он.

По словам Зеленского, сегодня конкурировать нужно не риторикой, а технологиями и результатом.

"Результат этих технологий мы ежедневно демонстрируем на поле боя, на земле, в небе, на море. Уверен, что наш ОПК займет и уже занимает место в мире", — добавил глава государства.

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне директор немецкой компании-производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с журналистом The Atlantic Саймоном Шустером заявил, что в украинских дронах нет ничего инновационного.
  • А производители беспилотников в Украине, по его словам, – "домохозяйки с 3D-принтерами на кухне".
  • Он также добавил, что Украина не сможет продавать свои дроны НАТО, поскольку не получит соответствующую лицензию, в частности из-за сопротивления западных регуляторов.

Топ комментарии
+20
Ай молодэць! Розісратися з Rheinmetall - дуже виважений крок як державного діяча.
30.03.2026 12:20 Ответить
+18
зевава знає в тому толк,у нього всі кухарки та ескортниці керують країною,а шашличник сірий кардинал..
30.03.2026 12:18 Ответить
+16
Ну от не зміг не тявкнути у відповідь в стилі "коміністичнго інтернаціоналу"... Совок з нього пре як паста з тюбику...
30.03.2026 12:19 Ответить
Правильно відповів!
30.03.2026 12:16 Ответить
Дуде правильно
По президентськи
Домогоспідарки одобрямс
30.03.2026 12:26 Ответить
Rheinmetall продає Україні **********, будує тут заводи з вироблення ***********, крім того, від імені концерна були принесені вибачення за слова свого гендиректора.
але вочевидь цього мало й треба щоб останнє слово залишилось за зеленським?
звідси питання, а якщо б концерн у відповідь на ці слова зеленського вирішив припинити співпрацю з Ураїною вам би зайшло?
тим більше, що на тлі нових конфліктів у світі без замовлень вони, вочевидь, не залишаться.
30.03.2026 12:29 Ответить
Відповів правільно...
...але якось не по статусу Президенту відповідати на закиди якогось гендиректора підприємства!
Ситуацію виправдовує лише те, що Рейнметал дійсно дуже допомагає Україні, і навіть вкладається у будівництво заводу в Україну.
30.03.2026 12:35 Ответить
Дуже правильно, по бидлячеськи, бидлолохтлрату нравіцццо, "свой парєнь, із наріда". Вони за це і вибрали тупориле чмо.
30.03.2026 12:35 Ответить
те, що та зесрань повна срань у всьому і зі всіма, то зрозуміло. Але ким треба бути, що таке подобалось?
От що то і для чого?! Тупе криворізьке бидло так і не навчилось? А вже 7 років пройшло...
30.03.2026 12:48 Ответить
Ще один "Шредер" на підсмоктуванні у путіна
30.03.2026 12:17 Ответить
зевава знає в тому толк,у нього всі кухарки та ескортниці керують країною,а шашличник сірий кардинал..
показать весь комментарий
30.03.2026 12:18 Ответить
Ну от не зміг не тявкнути у відповідь в стилі "коміністичнго інтернаціоналу"... Совок з нього пре як паста з тюбику...
показать весь комментарий
30.03.2026 12:19 Ответить
Язиком як помелом. Воно взагалі розуміє, що перед тим як відкрити рота, треба хоч трошки думати?
30.03.2026 12:21 Ответить
Розуміти, думати... перепрошую, а то про кого? Про блазня?
30.03.2026 12:49 Ответить
Ай молодэць! Розісратися з Rheinmetall - дуже виважений крок як державного діяча.
показать весь комментарий
30.03.2026 12:20 Ответить
Рейнметал продає за гроші.
Так що обоє-рябоє. Потерплять. Клієнт принесе гроші.( Євросоюз платить)
30.03.2026 12:57 Ответить
Коли вже цей фонтан закриється???
30.03.2026 12:21 Ответить
як і будь-який інший фонтан він закривається тільки примусово
30.03.2026 12:24 Ответить
Головне зі всіма пересваритися. Патужний Лідор Всесвіту!
30.03.2026 12:23 Ответить
Правильна відповідь! От давно вже слід вказати усім партнерам на їх місце, щоб навіть рота боялися відкрити у бік нашої потужності і незламності! Разом до Перемоги!
30.03.2026 12:24 Ответить
На фото Olena Teslenko з першого коменту?
30.03.2026 12:29 Ответить
😂 "Я пад сталом.......... " 🤣
30.03.2026 12:58 Ответить
От нахєра цей обмін колкостями? Зеля весь час забуває, що він вже не комік на сцені, де прикольно обмінятися підколами, а президент країни і його підколи тут часто шкодять країні.
30.03.2026 12:27 Ответить
часто регулярно! шкодять країні
30.03.2026 12:52 Ответить
Тому що він не асоціює себе з державою. Якби він чітко розумів, що від його слів залежить його особиста доля та доля його родини, було б інакше. Але це пердь у пустоту (з мого боку).
30.03.2026 13:01 Ответить
Комент від преЗедента рівня вульгарного гумору "Картеля-95"...
30.03.2026 12:28 Ответить
Дядя вова ти дурак....
30.03.2026 12:30 Ответить
Кожна порноактриса може бути президентом України і ще привезти з собою сотні таких порноактрис на держані посади.
Зєля, завали @бало і жуй мівіну!
30.03.2026 12:34 Ответить
На що було щось відповідати? Тим більш, що той директор вже вибачився. Аби щось гавкнути?
30.03.2026 12:40 Ответить
Сподіваюся. в Паппергера вистачить мудрості врахувати рівень розвитку меншовартісного закомплексованого піськограя і не іти на конфронтацію з багатостраждальною Україною - ми вже і так покарані таким гарантом.
30.03.2026 12:42 Ответить
Ти по річах - Иван Франко, а на ділі - їба...ко.
30.03.2026 12:43 Ответить
Правильной дорогой идёт товарищ. Разосраться со всеми вокруг. Молодец.Как был он нижеплинтусным пошлым стендапером так и остался. Тут ещё вопрос что хуже, пошлый договорняк имени Трамбона или назламна потужнисть имени зепоца.
30.03.2026 12:56 Ответить
що робить дурак. то все робить не так.
30.03.2026 12:59 Ответить
Дебіл! Де такий дебіл вродився?
30.03.2026 13:03 Ответить
*****, ну вистачило же посту Сибіги в FB, все владналось, навіть вибачення вони принесли. Нах*я продовжувати?
30.03.2026 13:05 Ответить
так зеленому вилупку обовязково потрібно щось пернути...
30.03.2026 13:10 Ответить
Багато мозку не треба, щоб навчитися грати на піаніно без рук, але керувати країною без мізків- не можливо.
30.03.2026 13:06 Ответить
Не треба з німців робити дурнів - вони добре знають що в так званих "українських дронах " 90% комплектуючих- імпортні.
30.03.2026 13:19 Ответить
 
 