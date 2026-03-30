Зеленский ответил на критику Паппергера: Каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall
Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление генерального директора Rheinmetall Паппергера об украинских дронах.
Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
"Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, то тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. Я поздравляю с этим высоким уровнем наш украинский ОПК", — подчеркнул он.
По словам Зеленского, сегодня конкурировать нужно не риторикой, а технологиями и результатом.
"Результат этих технологий мы ежедневно демонстрируем на поле боя, на земле, в небе, на море. Уверен, что наш ОПК займет и уже занимает место в мире", — добавил глава государства.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне директор немецкой компании-производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер в беседе с журналистом The Atlantic Саймоном Шустером заявил, что в украинских дронах нет ничего инновационного.
- А производители беспилотников в Украине, по его словам, – "домохозяйки с 3D-принтерами на кухне".
- Он также добавил, что Украина не сможет продавать свои дроны НАТО, поскольку не получит соответствующую лицензию, в частности из-за сопротивления западных регуляторов.
По президентськи
Домогоспідарки одобрямс
але вочевидь цього мало й треба щоб останнє слово залишилось за зеленським?
звідси питання, а якщо б концерн у відповідь на ці слова зеленського вирішив припинити співпрацю з Ураїною вам би зайшло?
тим більше, що на тлі нових конфліктів у світі без замовлень вони, вочевидь, не залишаться.
...але якось не по статусу Президенту відповідати на закиди якогось гендиректора підприємства!
Ситуацію виправдовує лише те, що Рейнметал дійсно дуже допомагає Україні, і навіть вкладається у будівництво заводу в Україну.
Так що обоє-рябоє. Потерплять. Клієнт принесе гроші.( Євросоюз платить)
часторегулярно! шкодять країні
