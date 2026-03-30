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Зеленський відповів на критику Паппергера: Кожна домогосподарка може бути гендиректором Rheinmetall
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву гендиректора Rheinmetall Паппергера про українські дрони.
Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. Я вітаю з цим високим рівнем наш український ОПК", - наголосив він.
За словами Зеленського, сьогодні конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом.
"Результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, на землі, в небі, на морі. Впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце в світі", - додав глава держави.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні директор німецької компанії-виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер у розмові з журналістом The Atlantic Саймоном Шустером заявив, що в українських дронах немає нічого інноваційного.
- А виробники безпілотників в Україні, за його словами, – "домогосподарки з 3D-принтерами на кухні".
- Він також додав, що Україна не зможе продавати свої дрони НАТО, бо не отримає відповідну ліцензію зокрема через опір західних регуляторів.
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але вочевидь цього мало й треба щоб останнє слово залишилось за зеленським?
звідси питання, а якщо б концерн у відповідь на ці слова зеленського вирішив припинити співпрацю з Ураїною вам би зайшло?
тим більше, що на тлі нових конфліктів у світі без замовлень вони, вочевидь, не залишаться.
Зєля, завали @бало і жуй мівіну!