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Новини Індустрія дронів
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Зеленський відповів на критику Паппергера: Кожна домогосподарка може бути гендиректором Rheinmetall

Індустрія дронів

Зеленський відреагував на заяву гендиректора Rheinmetall

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву гендиректора Rheinmetall Паппергера про українські дрони.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. Я вітаю з цим високим рівнем наш український ОПК", - наголосив він.

За словами Зеленського, сьогодні конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом.

"Результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, на землі, в небі, на морі. Впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце в світі", - додав глава держави.

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні директор німецької компанії-виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер у розмові з журналістом The Atlantic Саймоном Шустером заявив, що в українських дронах немає нічого інноваційного.
  • А виробники безпілотників в Україні, за його словами, – "домогосподарки з 3D-принтерами на кухні".
  • Він також додав, що Україна не зможе продавати свої дрони НАТО, бо не отримає відповідну ліцензію зокрема через опір західних регуляторів.

Автор: 

Німеччина (8136) Зеленський Володимир (28298) дрони (8663) Rheinmetall (153)
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Топ коментарі
+50
Rheinmetall продає Україні **********, будує тут заводи з вироблення ***********, крім того, від імені концерна були принесені вибачення за слова свого гендиректора.
але вочевидь цього мало й треба щоб останнє слово залишилось за зеленським?
звідси питання, а якщо б концерн у відповідь на ці слова зеленського вирішив припинити співпрацю з Ураїною вам би зайшло?
тим більше, що на тлі нових конфліктів у світі без замовлень вони, вочевидь, не залишаться.
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30.03.2026 12:29 Відповісти
+46
Ай молодэць! Розісратися з Rheinmetall - дуже виважений крок як державного діяча.
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30.03.2026 12:20 Відповісти
+37
Кожна порноактриса може бути президентом України і ще привезти з собою сотні таких порноактрис на держані посади.
Зєля, завали @бало і жуй мівіну!
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30.03.2026 12:34 Відповісти

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