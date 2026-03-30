Зеленський відповів на критику Паппергера: Кожна домогосподарка може бути гендиректором Rheinmetall

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву гендиректора Rheinmetall Паппергера про українські дрони.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. Я вітаю з цим високим рівнем наш український ОПК", - наголосив він.

За словами Зеленського, сьогодні конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом.

"Результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, на землі, в небі, на морі. Впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце в світі", - додав глава держави.

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