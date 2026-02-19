Молдова та Україна розслідують плани РФ щодо українських публічних осіб

Поліція Молдови та українські правоохоронці спільно розслідують підготовку фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні.

Кримінальне розслідування щодо підготовки фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні розпочалося зранку 19 лютого співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю та співробітниками кримінального переслідування Національної слідчої інспекції спільно з прокурорами Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та в особливих справах та за підтримки співробітників поліції з бригади Fulger.. Інформацію повідомив Генеральний інспекторат поліції (IGP), який додав, що злочинною діяльністю "керують російські спецслужби".

Дії відбуваються "в рамках спільної слідчої групи, сформованої з молдовських поліцейських та українських правоохоронних органів, за фактом підготовки фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні, злочинної діяльності, керованої російськими спецслужбами".

Генеральна інспекція поліції заявила, що повернеться з подробицями після завершення процесуальних дій.

Що передувало?

Працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі скерували до суду матеріали щодо 29-річного громадянина Польщі Віктора З., якого підозрюють у співпраці з розвідкою Російської Федерації.

