УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12218 відвідувачів онлайн
Новини Шпигунство РФ в Європі
1 121 1

Молдова та Україна розслідують плани РФ щодо українських публічних осіб

Спільне розслідування Молдови та України щодо загроз публічним особам

Поліція Молдови та українські правоохоронці спільно розслідують підготовку фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Newsmaker.

 Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кримінальне розслідування щодо підготовки фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні розпочалося зранку 19 лютого співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю та співробітниками кримінального переслідування Національної слідчої інспекції спільно з прокурорами Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та в особливих справах та за підтримки співробітників поліції з бригади Fulger.. Інформацію повідомив Генеральний інспекторат поліції (IGP), який додав, що злочинною діяльністю "керують російські спецслужби".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі чоловіка, який понад 30 років працював у Міноборони, підозрюють у шпигунстві для РФ

Дії відбуваються "в рамках спільної слідчої групи, сформованої з молдовських поліцейських та українських правоохоронних органів, за фактом підготовки фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні, злочинної діяльності, керованої російськими спецслужбами".

Генеральна інспекція поліції заявила, що повернеться з подробицями після завершення процесуальних дій.

Що передувало?

Працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі скерували до суду матеріали щодо 29-річного громадянина Польщі Віктора З., якого підозрюють у співпраці з розвідкою Російської Федерації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексспівробітника ЗС Швеції затримали за підозрою у шпигунстві на користь Росії, - ЗМІ

Автор: 

Молдова (2190) Україна (7287)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.02.2026 12:16 Відповісти
 
 