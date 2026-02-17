Викрито російського шпигуна у Польщі, який збирав дані про оборонні об’єкти

Працівники Агентства внутрішньої безпеки Польщі скерували до суду матеріали щодо 29-річного громадянина Польщі Віктора З., якого підозрюють у співпраці з розвідкою Російської Федерації.

Про це повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Яку інформацію він збирав?

"Віктор З. збирав та передавав за допомогою інтернет-месенджерів інформацію про функціонування об’єктів, що мають важливе значення для оборони Польщі... Слідством було встановлено, що він збирав і передавав інформацію про розташування та технічні засоби безпеки аеропорту Bydgoszcz, військового авіаційного заводу № 2 та хімічних заводів Nitro-Chem у Бидгощі. Чоловік також висловив готовність передавати інформацію про розташування військових об’єктів, зокрема Центру навчання об’єднаних сил НАТО в Бидгощі", - пояснив він.

Дії, вжиті співробітниками АВБ на початку червня минулого року, запобігли подальшій діяльності обвинуваченого.

Справу передано до суду

Обвинувальна справа вже надійшла до окружного суду в Бидгощі. За звинуваченнями обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 років до довічного ув’язнення.

Розслідування у цій справі було розпочато на підставі власних матеріалів і проводилося делегатурою АВБ у Бидгощі під наглядом мазовецького відділення Прокуратури країни.

