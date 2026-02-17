Разоблачен российский шпион в Польше, который собирал данные об оборонных объектах

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши направили в суд материалы по делу 29-летнего гражданина Польши Виктора З., которого подозревают в сотрудничестве с разведкой Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-секретарь координатора польских спецслужб Яцек Добжинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Какую информацию он собирал?

"Виктор З. собирал и передавал с помощью интернет-мессенджеров информацию о функционировании объектов, имеющих важное значение для обороны Польши... В ходе следствия было установлено, что он собирал и передавал информацию о расположении и технических средствах безопасности аэропорта Bydgoszcz, военного авиационного завода № 2 и химических заводов Nitro-Chem в Быдгоще. Мужчина также выразил готовность передавать информацию о расположении военных объектов, в частности Центра обучения объединенных сил НАТО в Быдгоще", - пояснил он.

Действия, предпринятые сотрудниками АВБ в начале июня прошлого года, предотвратили дальнейшую деятельность обвиняемого.

Дело передано в суд

Обвинительное дело уже поступило в окружной суд в Быдгоще. По обвинениям обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения.

Расследование по этому делу было начато на основании собственных материалов и проводилось делегатурой АВБ в Быдгоще под надзором мазовецкого отделения Прокуратуры страны.

