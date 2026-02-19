Молдова и Украина расследуют планы РФ в отношении украинских публичных лиц
Полиция Молдовы и украинские правоохранители совместно расследуют подготовку физической ликвидации нескольких публичных лиц в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Newsmaker.
Уголовное расследование по подготовке физической ликвидации нескольких публичных лиц в Украине началось утром 19 февраля сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и сотрудниками уголовного преследования Национальной следственной инспекции совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и по особым делам и при поддержке сотрудников полиции из бригады Fulger. Информацию сообщил Генеральный инспекторат полиции (IGP), который добавил, что преступной деятельностью "руководят российские спецслужбы".
Действия происходят "в рамках совместной следственной группы, сформированной из молдавских полицейских и украинских правоохранительных органов, по факту подготовки физической ликвидации нескольких публичных лиц в Украине, преступной деятельности, управляемой российскими спецслужбами".
Генеральная инспекция полиции заявила, что вернется с подробностями после завершения процессуальных действий.
Что предшествовало?
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши направили в суд материалы по 29-летнему гражданину Польши Виктору З., которого подозревают в сотрудничестве с разведкой Российской Федерации.
