В Эстонии разоблачили рекордное количество агентов российских спецслужб

Задержание российских шпионов в Эстонии

В 2025 году в Эстонии зафиксировали рекордное количество задержаний лиц, связанных с российскими спецслужбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ERR со ссылкой на Службу внутренней безопасности Эстонии.

По официальным данным, в течение года было задержано 16 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой. В ведомстве отмечают, что такая цифра является беспрецедентной и свидетельствует об активизации попыток влияния со стороны РФ.

"Российские спецслужбы ищут так называемых "легких" агентов, но этот год показывает, что их быстро разоблачают", — заявила пресс-секретарь службы Марта Туул.

Новые методы вербовки через соцсети

В спецслужбе объясняют, что российские структуры все чаще используют социальные сети для поиска исполнителей. Речь идет о случайных людях, которых пытаются привлечь к простым заданиям, в частности актам вандализма или распространению провокационной информации.

Также фиксируются попытки создания фейковых сообщений об угрозах безопасности, в частности о минировании или возможных нападениях. В ведомстве подчеркивают, что такие информационные атаки не имеют реальной основы.

Риски на границе и жесткий ответ Эстонии

Особое внимание в Эстонии уделяют поездкам в Россию. По словам представителей службы, на пограничных пунктах могут работать агенты, которые собирают информацию о людях и предлагают им сотрудничество.

В то же время страна усилила меры противодействия. Был закрыт ряд пророссийских СМИ, что заставило российские структуры активнее действовать в онлайн-пространстве. Кроме того, эстонские власти продолжают высылать иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.

Ну так спец.службам давно пора займатись, світ зара дуже прозорий...перехерячить можна добіса швалі
13.04.2026 19:47 Ответить
Ну, наші вітання країнам Балтії за такий результат!!
З 2000 років, у ці країни чимало було залегендовано «страждальців» від московської вигрібної, отого фсбешного лайна…., як і по усіьому Світу!!
13.04.2026 19:50 Ответить
У Нарві 86 відсотків населення...
13.04.2026 19:51 Ответить
А в США??????
А у нас????
Да Эстония ни нам ,ни США в подметки не годится !!!!???
13.04.2026 19:55 Ответить
Їм треба проколупати всіх кацапів! Иамчерез одного *************! В тирнеті із країн Балтії купа руснявої вати-ждунів сидить та гадить! Їх легко вирахувати поліції...
13.04.2026 19:55 Ответить
Эстонские резиденты тоже ДВУШКИ НА МОСКВУ отправляли?
13.04.2026 19:59 Ответить
а у зєліной опі, з усіх співробітників, за всі роки, так жодного і не викрили!! ))
13.04.2026 20:00 Ответить
да там одну нарву копнуть-почти все ждуны рашистские и агенты рашки!их и вербовать не надо!
13.04.2026 20:14 Ответить
руский хаза!
13.04.2026 20:14 Ответить
резать казлов нужно , шоб не повадно було другим
13.04.2026 20:23 Ответить
 
 