В Эстонии разоблачили рекордное количество агентов российских спецслужб
В 2025 году в Эстонии зафиксировали рекордное количество задержаний лиц, связанных с российскими спецслужбами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ERR со ссылкой на Службу внутренней безопасности Эстонии.
По официальным данным, в течение года было задержано 16 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой. В ведомстве отмечают, что такая цифра является беспрецедентной и свидетельствует об активизации попыток влияния со стороны РФ.
"Российские спецслужбы ищут так называемых "легких" агентов, но этот год показывает, что их быстро разоблачают", — заявила пресс-секретарь службы Марта Туул.
Новые методы вербовки через соцсети
В спецслужбе объясняют, что российские структуры все чаще используют социальные сети для поиска исполнителей. Речь идет о случайных людях, которых пытаются привлечь к простым заданиям, в частности актам вандализма или распространению провокационной информации.
Также фиксируются попытки создания фейковых сообщений об угрозах безопасности, в частности о минировании или возможных нападениях. В ведомстве подчеркивают, что такие информационные атаки не имеют реальной основы.
Риски на границе и жесткий ответ Эстонии
Особое внимание в Эстонии уделяют поездкам в Россию. По словам представителей службы, на пограничных пунктах могут работать агенты, которые собирают информацию о людях и предлагают им сотрудничество.
В то же время страна усилила меры противодействия. Был закрыт ряд пророссийских СМИ, что заставило российские структуры активнее действовать в онлайн-пространстве. Кроме того, эстонские власти продолжают высылать иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З 2000 років, у ці країни чимало було залегендовано «страждальців» від московської вигрібної, отого фсбешного лайна…., як і по усіьому Світу!!
А у нас????
Да Эстония ни нам ,ни США в подметки не годится !!!!???