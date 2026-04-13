В Эстонии разоблачили рекордное количество агентов российских спецслужб

В 2025 году в Эстонии зафиксировали рекордное количество задержаний лиц, связанных с российскими спецслужбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ERR со ссылкой на Службу внутренней безопасности Эстонии.

По официальным данным, в течение года было задержано 16 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой. В ведомстве отмечают, что такая цифра является беспрецедентной и свидетельствует об активизации попыток влияния со стороны РФ.

"Российские спецслужбы ищут так называемых "легких" агентов, но этот год показывает, что их быстро разоблачают", — заявила пресс-секретарь службы Марта Туул.

Читайте также: Фрагмент украинского дрона нашли на пляже в Эстонии

Новые методы вербовки через соцсети

В спецслужбе объясняют, что российские структуры все чаще используют социальные сети для поиска исполнителей. Речь идет о случайных людях, которых пытаются привлечь к простым заданиям, в частности актам вандализма или распространению провокационной информации.

Также фиксируются попытки создания фейковых сообщений об угрозах безопасности, в частности о минировании или возможных нападениях. В ведомстве подчеркивают, что такие информационные атаки не имеют реальной основы.

Читайте также: Молдова и Украина расследуют планы РФ в отношении украинских публичных лиц

Риски на границе и жесткий ответ Эстонии

Особое внимание в Эстонии уделяют поездкам в Россию. По словам представителей службы, на пограничных пунктах могут работать агенты, которые собирают информацию о людях и предлагают им сотрудничество.

В то же время страна усилила меры противодействия. Был закрыт ряд пророссийских СМИ, что заставило российские структуры активнее действовать в онлайн-пространстве. Кроме того, эстонские власти продолжают высылать иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.

Ранее в Германии правоохранители задержали гражданина Украины по подозрению в шпионской деятельности в пользу России.

Читайте также: Россия повредила 209 локомотивов и 239 пассажирских вагонов за прошлый год и первый квартал этого года