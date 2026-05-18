Німецьку компанію викрили на постачанні технологій для Росії в обхід санкцій, - ЗМІ

У Німеччині правоохоронці викрили компанію, яка роками постачала до Росії європейські технології подвійного призначення в обхід санкцій. Йдеться про понад 16 тисяч поставок на суму більш як 30 мільйонів євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

В основі схеми була компанія Global Trade із Любека, яка до повномасштабного вторгнення відкрито працювала з Росією. Після запровадження санкцій постачання продовжили через складну мережу посередників та транзитних компаній.

Що відомо про схему

Німецькі правоохоронці затримали 39-річного бізнесмена Микиту С., якого підозрюють в організації незаконного постачання європейських технологій для російської військової промисловості. Слідство у справі тривало чотири роки. Під час обшуків вилучили документи, рахунки, листування та інші матеріали, які підтверджують діяльність мережі.

За даними слідства, після вторгнення РФ в Україну компанія Global Trade продовжила постачання товарів подвійного призначення, маскуючи реальних російських отримувачів. Центральну роль у схемі відігравала російська компанія "Коловрат", яка також працювала під назвою Siderius та вже перебуває під санкціями України і США.

Слідчі вважають, що саме "Коловрат" координував закупівлі для російської промисловості, зокрема підприємств, пов’язаних із оборонною сферою. Микиту С. називають "сполучною ланкою" між німецькою компанією та російськими кураторами. За документами, він працював безпосередньо на "Коловрат" у Москві та координував замовлення, платежі й поставки.

Як працювала мережа

У матеріалах розслідування зазначено, що співробітники російської компанії видавали себе за працівників німецької Global Trade та використовували псевдоніми для контактів із європейськими постачальниками. Фактично компанією керували з Москви.

Через схему до Росії постачали мікроконтролери, датчики, електронні компоненти, перетворювачі, осцилографи, кульові підшипники та інше обладнання, яке може використовуватись у військовій сфері. У кількох випадках слідчі змогли простежити постачання до російських структур, пов’язаних з оборонною та ядерною галузями.

Оскільки прямий експорт до РФ був заборонений, вантажі переправляли через треті країни, насамперед Туреччину. Турецька компанія MR Global, за версією слідства, виконувала роль транзитного вузла. До схеми також були залучені інші компанії, зокрема німецька ER Industriebedarf GmbH та створена у 2025 році Amtech Solutions.

Слідчі встановили, що деякі компанії фактично не мали персоналу, а окремі офіси та склади використовували спільно з Global Trade. Внутрішнє листування свідчить, що учасники схеми усвідомлювали порушення німецького законодавства та санкційних обмежень.

Як викрили схему

У розслідування змогли проникнути агенти Федеральної розвідувальної служби Німеччини – BND. Вони отримали доступ до внутрішніх матеріалів компанії "Коловрат", включно з замовленнями, рахунками та службовим листуванням. Це дозволило відстежити маршрути поставок і зіставити європейські експортні записи з російськими імпортними даними.

Правоохоронці також стежили за поїздками Микити С. між Москвою та Німеччиною. За даними слідства, він рідко перебував у Любеку та часто зупинявся у готелях під час коротких візитів до країни. На початку 2026 року його затримали в Німеччині. Одночасно провели обшуки у кількох локаціях, пов’язаних зі схемою.

Окрім Микити С., затримали ще кількох підозрюваних, серед яких колишній директор Global Trade Борис М. Прокуратура заявляє про систематичне порушення експортного контролю, масштабне ухилення від санкцій та участь у злочинній мережі.

