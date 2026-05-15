Новости Кадровые изменения в правительстве
В МИД назначили дипломата для работы с белорусской оппозицией

В МИД появился отдельный представитель для взаимодействия с белорусской оппозицией

Министр иностранных дел Андрей Сибига назначил Ярослава Чорногора послом по особым поручениям для взаимодействия с демократическими силами Беларуси и других недружественных стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сам Ярослав Черногор в своих соцсетях. 

Что известно о новой должности

Ярослав Черногор будет отвечать за вопросы демократических преобразований, взаимодействия с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал создание отдельной должности спецпредставителя по Беларуси, однако такого назначения пока не произошло.

По данным издания, именно из-за задержки с поиском кандидата был отложен визит лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Киев.

Кто такой Ярослав Черногор

Ярослав Черногор является кандидатом исторических наук и директором Программы российских и белорусских исследований Совета внешней политики "Украинская призма".

Он занимается исследованиями внешней политики Украины, информационной безопасности, противодействия российской пропаганде, а также политических процессов в Беларуси и России.

Опозиція Білорусії🤣
15.05.2026 12:20 Ответить
Чим би дитя не тішилось, аби не вішалось🙈
15.05.2026 12:24 Ответить
Бєлая, Малая і Вєлікая...BMW...
15.05.2026 12:25 Ответить
15.05.2026 13:24 Ответить
зробить їх пан Чорногор велико-чорногорцями, мало-чорногорцями і біло-чорногорцями
15.05.2026 14:53 Ответить
Ідійоти. Це має бути таємна взаємодія..

Ах, ще й тіханоака... Занавіс
15.05.2026 18:19 Ответить
 
 