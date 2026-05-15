В МИД назначили дипломата для работы с белорусской оппозицией
Министр иностранных дел Андрей Сибига назначил Ярослава Чорногора послом по особым поручениям для взаимодействия с демократическими силами Беларуси и других недружественных стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сам Ярослав Черногор в своих соцсетях.
Что известно о новой должности
Ярослав Черногор будет отвечать за вопросы демократических преобразований, взаимодействия с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран.
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал создание отдельной должности спецпредставителя по Беларуси, однако такого назначения пока не произошло.
По данным издания, именно из-за задержки с поиском кандидата был отложен визит лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Киев.
Кто такой Ярослав Черногор
Ярослав Черногор является кандидатом исторических наук и директором Программы российских и белорусских исследований Совета внешней политики "Украинская призма".
Он занимается исследованиями внешней политики Украины, информационной безопасности, противодействия российской пропаганде, а также политических процессов в Беларуси и России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ах, ще й тіханоака... Занавіс