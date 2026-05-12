В Литве заявили об отсутствии условий для политического диалога с Беларусью, – СМИ

В Литве заявили об отсутствии условий для политического диалога с Беларусью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила главный советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите в комментариях изданию LRT.

По ее словам, между Вильнюсом и Минском могут сохраняться лишь технические контакты.

"Я не вижу сейчас никакой возможности для нормального политического диалога на уровне руководителей, поскольку для этого нет условий", – заявила Скайсгирите.

В то же время, по ее словам, полноценное политическое общение пока невозможно.

Скайсгирите также прокомментировала заявления председателя Социал-демократической партии Литвы Миндаугаса Синкявичюса о возможных консультациях с Минском.

Что ответили на идею переговоров

На прошлой неделе Синкявичюс заявил, что Литва могла бы участвовать в двусторонних или трехсторонних консультациях с Беларусью, если их будут организовывать США.

В ответ Скайсгирите назвала такие разговоры гипотетическими.

"Господин Трамп не приглашает ни нас, ни Беларусь. Поэтому лучше не вдаваться в гипотетические рассуждения", – сказала она.

Дискуссии о возможных контактах между Литвой и Беларусью активизировались на фоне укрепления политических связей между Вашингтоном и Минском.

