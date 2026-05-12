В Литве заявили об отсутствии условий для политического диалога с Беларусью, – СМИ
В Литве заявили об отсутствии условий для политического диалога с Беларусью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила главный советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите в комментариях изданию LRT.
По ее словам, между Вильнюсом и Минском могут сохраняться лишь технические контакты.
"Я не вижу сейчас никакой возможности для нормального политического диалога на уровне руководителей, поскольку для этого нет условий", – заявила Скайсгирите.
В то же время, по ее словам, полноценное политическое общение пока невозможно.
Скайсгирите также прокомментировала заявления председателя Социал-демократической партии Литвы Миндаугаса Синкявичюса о возможных консультациях с Минском.
Что ответили на идею переговоров
На прошлой неделе Синкявичюс заявил, что Литва могла бы участвовать в двусторонних или трехсторонних консультациях с Беларусью, если их будут организовывать США.
В ответ Скайсгирите назвала такие разговоры гипотетическими.
"Господин Трамп не приглашает ни нас, ни Беларусь. Поэтому лучше не вдаваться в гипотетические рассуждения", – сказала она.
Дискуссии о возможных контактах между Литвой и Беларусью активизировались на фоне укрепления политических связей между Вашингтоном и Минском.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо так характиризуються "русские" - то як же, тоді, характеризувать їх ПРИСЛУЖНИКІВ?!...