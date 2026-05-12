У Литві заявили про відсутність умов для політичного діалогу з Білоруссю, - ЗМІ
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила головна радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгірітеу коментарях виданню LRT.
За її словами, між Вільнюсом і Мінськом можуть зберігатися лише технічні контакти.
"Я не бачу зараз жодної можливості для нормального політичного діалогу на рівні керівників, оскільки для цього немає умов", – заявила Скайсгіріте.
Водночас, за її словами, повноцінне політичне спілкування наразі неможливе.
Скайсгіріте також прокоментувала заяви голови Соціал-демократичної партії Литви Міндаугаса Сінкявічюса щодо можливих консультацій із Мінськом.
Що відповіли на ідею переговорів
Минулого тижня Сінкявічюс заявив, що Литва могла б брати участь у двосторонніх або тристоронніх консультаціях із Білоруссю, якщо їх організовуватимуть США.
У відповідь Скайсгіріте назвала такі розмови гіпотетичними.
"Пан Трамп не запрошує ні нас, ні Білорусь. Тому краще не вдаватися до гіпотетичних міркувань", – сказала вона.
Дискусії про можливі контакти між Литвою та Білоруссю активізувалися на тлі посилення політичних зв’язків між Вашингтоном і Мінськом.
