У Литві заявили про відсутність умов для політичного діалогу з Білоруссю, - ЗМІ

У Литві заявили про відсутність умов для політичного діалогу з Білоруссю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила головна радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгірітеу коментарях виданню LRT.

За її словами, між Вільнюсом і Мінськом можуть зберігатися лише технічні контакти.

"Я не бачу зараз жодної можливості для нормального політичного діалогу на рівні керівників, оскільки для цього немає умов", – заявила Скайсгіріте.

Водночас, за її словами, повноцінне політичне спілкування наразі неможливе.

Скайсгіріте також прокоментувала заяви голови Соціал-демократичної партії Литви Міндаугаса Сінкявічюса щодо можливих консультацій із Мінськом.

Що відповіли на ідею переговорів

Минулого тижня Сінкявічюс заявив, що Литва могла б брати участь у двосторонніх або тристоронніх консультаціях із Білоруссю, якщо їх організовуватимуть США.

У відповідь Скайсгіріте назвала такі розмови гіпотетичними.

"Пан Трамп не запрошує ні нас, ні Білорусь. Тому краще не вдаватися до гіпотетичних міркувань", – сказала вона.

Дискусії про можливі контакти між Литвою та Білоруссю активізувалися на тлі посилення політичних зв’язків між Вашингтоном і Мінськом.

