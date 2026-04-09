Через ризики безпеки Литва передислоковує стратегічні запаси подалі від кордону з Білоруссю
До 2027 року Литва планує перенести склади, на яких зберігаються аварійні запаси продовольства, палива та інших товарів подалі від кордону з Білоруссю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомив Національний центр з управління кризовими ситуаціями (NKVC) Литви.
Керівник Бюро планування NKVC Аурімас Гушчюс заявив, що NKVC вивезе склади з прикордонних районів.
60% запасів вже перевезено
"Звичайно, процеси будівництва та проєктування тривають роками, але 2027 рік – це вже фінальний етап перенесення запасів із небезпечних зон", – сказав він.
За його словами, 60% запасів, що зберігаються на складах поблизу білоруського кордону, вже перевезено до центральної частини Литви.
"Запаси цивільного захисту, якими управляє Департамент пожежної та рятувальної служби, будуть перевезені у 2027 році, після того, як у центральній та північній частині Литви будуть побудовані два нові склади", – сказав він.
Державний резерв використовується у надзвичайних ситуаціях або кризових ситуаціях, а також у разі мобілізації або оголошення надзвичайного стану чи війни.
За даними Державної аудиторської служби, у період з 2022 по 2025 рік на накопичення та управління запасами було витрачено 12,6 млн євро. Сума коштів у запасі, а також види, кількість та місця зберігання запасів є секретною інформацією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль