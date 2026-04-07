РФ активізувала свої інформаційні операції, - армія Литви

Аналітики Департаменту стратегічної комунікації литовської армії попереджають про посилення інформаційної діяльності ворожих держав.

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За словами фахівців, останніми днями у публічному просторі з’явилися заяви російських посадовців, які є частиною скоординованої атаки, мета якої – вплинути на настрої в суспільстві. Представники армії Литви зазначили, що однією з основних цілей цієї кампанії є залякування суспільства. Це не нова тактика, але вона залишається ефективною, особливо з метою підвищення напруги та посилення почуття невизначеності.

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Зазначається, що останнім часом російський і білоруський режими активно поширюють оманливу інформацію про те, що нібито країни Балтії ухвалили рішення дозволити Україні використовувати свій повітряний простір для здійснення дронових атак проти Росії. Такі твердження поширюють у соцмережах, їх чути в заявах офіційних осіб, тому, за словами аналітиків, можна припустити, що це скоординована інформаційна операція Кремля.

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Яка мета?

Фахівці литовської армії наголошують, що мета таких повідомлень - залякування суспільства, що Росія почне військові дії проти країн Балтії.

Зауважується, що мета таких інформаційних засобів, за словами аналітиків, це ослаблення бажання мешканців чинити опір, зменшення допомоги Україні та підтримки оборони.

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