РФ активизировала свои информационные операции, — армия Литвы

Аналитики Департамента стратегической коммуникации литовской армии предупреждают об усилении информационной деятельности враждебных государств.

Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам специалистов, в последние дни в публичном пространстве появились заявления российских чиновников, которые являются частью скоординированной атаки, цель которой – повлиять на настроения в обществе. Представители армии Литвы отметили, что одной из основных целей этой кампании является запугивание общества. Это не новая тактика, но она остается эффективной, особенно с целью повышения напряжения и усиления чувства неопределенности.

Читайте также: РФ ведет скоординированные антиукраинские кампании в польскоязычных соцсетях, — маршал Сейма Польши Чажастый

Отмечается, что в последнее время российский и белорусский режимы активно распространяют ложную информацию о том, что якобы страны Балтии приняли решение разрешить Украине использовать свое воздушное пространство для осуществления дроновых атак против России. Такие утверждения распространяются в соцсетях, их слышно в заявлениях официальных лиц, поэтому, по словам аналитиков, можно предположить, что это скоординированная информационная операция Кремля.

Читайте также: Россия будет распространять больше фейков из-за укрепления связей Украины со странами Персидского залива, — Сибига

Какова цель?

Специалисты литовской армии отмечают, что цель таких сообщений — запугать общество, что Россия начнет военные действия против стран Балтии.

Отмечается, что цель таких информационных средств, по словам аналитиков, заключается в ослаблении желания жителей сопротивляться, уменьшении помощи Украине и поддержки обороны.

Читайте также: Латвия выразила протест России из-за дезинформации об украинских БПЛА