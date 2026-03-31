Новости Российская дезинформация против Украины
Латвия выразила протест России из-за дезинформации об украинских БПЛА

В Латвии выразили протест России в связи с распространением дезинформации о якобы разрешении Украине использовать свою территорию для нанесения ударов по российским портам.

Что известно?

"Латвия решительно отвергает как полностью безосновательные и ложные утверждения, распространяемые Россией, о том, что Латвия якобы дала разрешение на использование своей территории для нанесения ударов беспилотниками по России, и требует немедленно опровергнуть эту откровенно ложную информацию", - говорится в сообщении.

Также там подчеркнули, что Россия нарушила международное право и Устав ООН, начав агрессию против Украины.

"Украина имеет законное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Латвия настаивает на том, чтобы Россия немедленно прекратила войну в Украине и полностью вывела свои вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины", - подытожили в МИД.

