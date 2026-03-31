Латвия выразила протест России из-за дезинформации об украинских БПЛА
В Латвии выразили протест России в связи с распространением дезинформации о якобы разрешении Украине использовать свою территорию для нанесения ударов по российским портам.
Об этом сообщила пресс-служба МИД страны, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Латвия решительно отвергает как полностью безосновательные и ложные утверждения, распространяемые Россией, о том, что Латвия якобы дала разрешение на использование своей территории для нанесения ударов беспилотниками по России, и требует немедленно опровергнуть эту откровенно ложную информацию", - говорится в сообщении.
Также там подчеркнули, что Россия нарушила международное право и Устав ООН, начав агрессию против Украины.
"Украина имеет законное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Латвия настаивает на том, чтобы Россия немедленно прекратила войну в Украине и полностью вывела свои вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины", - подытожили в МИД.
Что предшествовало?
- Напомним, что утром 25 марта Воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником, залетевшим с территории РФ.
- Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.
- Известно, что с вечера 30 марта зафиксировано несколько инцидентов с беспилотниками. У границы Латвии с Россией зафиксировали неизвестный беспилотник. В то же время в Молдове зафиксировали пролет ударного беспилотника "шахед".
- В то же время Литва хочет получать от Украины информацию о "заблудившихся" беспилотниках.
- Россия пригрозила "мерами" странам Европы, если те предоставят коридор для атак дронов Украины
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль