Латвія висловила протест Росії через дезінформацію про українські БпЛА
У Латвії висловили проте Росії через поширення дезінформації про нібито дозвіл для України використовувати свою територію для ударів по російських портах.
Про це повідомила пресслужба МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Латвія рішуче відкидає як повністю безпідставні неправдиві твердження, що поширюються Росією, про те, що Латвія нібито надала дозвіл на використання своєї території для здійснення атак безпілотників на Росію, та вимагає негайно спростувати цю відверто неправдиву інформацію", - йдеться в повідомленні.
Також там наголосили, що Росія порушила міднародне право та Статут ООН, розпочавши агресію проти України.
"Україна має законне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Латвія наполягає на тому, щоб Росія негайно припинила війну в Україні та повністю вивела свої збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України", - підсумували в МЗС.
Що передувало?
- Нагадаємо, що вранці 25 березня Повітряні сили Латвії зафіскували порушення повітряного простору країни невідомим безпілотником, що залетів з території РФ.
- Згодом прем'єрка Ругінене підтвердила, що дрон був українським та збився з курсу.
- Відомо, що з вечора 30 березня зафіксовано кілька інцидентів з безпілотниками. Біля кордону Латвії з Росією зафіксували невідомий безпілотник. Водночас у Молдові зафіксували проліт ударного безпілотника "шахед".
- Водночас Литва хоче отримувати від України інформацію про "заблукалі" безпілотники.
- Росія пригрозила "заходами" країнам Європи, якщо ті нададуть коридор для атак дронів України
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